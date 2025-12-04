Che cos'è Motivo della chiamata, la nuova funzione in arrivo su Android

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Google sta testando nell’app Telefono per Android una funzione chiamata Motivo della chiamata (o Call Reason).

Questa permette a chi chiama di attivare un indicatore di urgenza, che sarà visibile sia nella schermata della chiamata in arrivo che nella cronologia delle chiamate perse.

Gli utenti Android stanno per ottenere un sistema più immediato ed efficace per segnalare l’importanza di una chiamata. Da quello che sappiamo, infatti, Google sta infatti testando una nuova funzione nell’app Telefono, denominata Motivo della chiamata (Call Reason in inglese), che consentirà di aggiungere un indicatore di urgenza visibile nella schermata di chiamata in arrivo del destinatario e nella cronologia delle chiamate in caso di mancata risposta. La funzione sarà attiva esclusivamente tra contatti già salvati e solo se entrambe le parti utilizzano l’app di chiamata predefinita di Google.

Come funziona Motivo della chiamata

L’obiettivo di Motivo della chiamata è risolvere un problema comune, quello delle chiamate perse o ignorate perché non si comprende quanto siano realmente importanti. Con il nuovo indicatore, Google introduce un metodo più diretto per comunicare la necessità di una conversazione immediata, senza ricorrere a messaggi separati o a sistemi alternativi.

Il funzionamento è semplice: prima di avviare la chiamata, l’utente potrà attivare l’etichetta “urgente”, permettendo al destinatario di capire subito che la richiesta merita attenzione prioritaria. Per chi tende a inviare spesso le chiamate alla segreteria o per chi ha amici e colleghi che raramente rispondono al primo tentativo, la funzione rappresenta un modo rapido per evitare malintesi e migliorare la comunicazione quotidiana.

Al momento, Motivo della chiamata consente un solo tipo di contrassegno, quello di urgenza. Tuttavia, la funzione apre la strada a evoluzioni più articolate e tra le possibilità future c’è, ad esempio, l’inserimento di un breve messaggio personalizzato, l’uso di emoji o la selezione di motivi predefiniti che possano sintetizzare rapidamente la ragione della telefonata.

Oltretutto, dato che la spunta di urgenza compare anche nella cronologia, la funzione potrebbe diventare un utile promemoria posticipato, un’indicazione visiva che ricorda al destinatario di richiamare per una questione specifica, anche quando non è stato possibile rispondere nella prima occasione.

L’introduzione di questa nuova funzione rappresenta un ulteriore passo verso una gestione più intelligente e contestuale delle comunicazioni quotidiane, rendendo le chiamate vocali più trasparenti e riducendo le situazioni in cui una telefonata importante rischia di essere ignorata.

Quando arriva Motivo della chiamata

La funzione Call Reason, al momento, è disponibile solo in versione beta, e la sua attivazione dipende dal produttore del dispositivo e dalla versione dell’app Telefono installata che, come già anticipato, deve essere necessariamente Telefono di Google.

Al momento, comunque, non c’è ancora una roadmap definita del rilascio di questa nuova funzione, così come non c’è ancora una lista di device compatibili; probabilmente queste indicazioni arriveranno al momento del rollout globale.