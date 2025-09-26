Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Shutterstock AI Generator

In sintesi

Mixboard è la novità di Google che usa l’AI per creare mood board digitali partendo da semplici descrizioni testuali.

È uno strumento ideale per trovare ispirazione ed è utile soprattutto a chi si occupa di design, eventi, moda e progetti creativi.

State lavorando a un nuovo progetto, oppure arredando casa o, ancora, organizzando un evento: insomma, avete bisogno di raccogliere idee e ispirazioni per dare un’identità precisa, soprattutto dal punto di vista estetico, a ciò che state immaginando. Forse a questo punto vi è già venuto in mente Pinterest, ma sappiate che questa piattaforma ha ufficialmente un nuovo concorrente: si chiama Mixboard ed è la nuova funzione di Google basata sull’intelligenza artificiale, pensata per creare mood board digitali in modo rapido, creativo e personalizzato.

Come funziona Mixboard di Google con la IA

Annunciata alcuni mesi fa, quando era ancora in fase di sviluppo, Mixboard è l’ultima novità lanciata da Google Labs e al momento è disponibile in versione beta pubblica solo negli Stati Uniti.

Questa piattaforma si differenzia ovviamente delle tradizionali mood board, che richiedono una raccolta manuale di immagini e riferimenti, ma anche dalle classiche mood board digitali, dove è possibile creare raccolte di immagini che già esistono online perché sono state scattate da altri utenti.

Questa app permette invece di partire direttamente da un prompt testuale. Basta scrivere ciò che si ha in mente e l’AI genererà le immagini più adatte a trasformare le idee in una tavola visiva coerente. Google ha integrato in Mixboard il suo nuovo modello di editing, chiamato Nano Banana, che è capace di gestire modifiche complesse e creare immagini estremamente realistiche.

Una volta generata la mood board, si può chiedere all’intelligenza artificiale di apportare modifiche, unire immagini, rigenerare contenuti o produrne di simili, oltre a generare testi basati sulle immagini già presenti. Sono disponibili anche mood board precompilate che gli utenti possono personalizzare, rendendo più semplice iniziare un progetto creativo senza dover partire da zero.

A cosa servono le mood board digitali

Le mood board sono strumenti visivi usati per raccogliere immagini, colori, font e ispirazioni che rappresentano l’atmosfera o lo stile di un progetto. Sono molto diffuse nel mondo del design, della moda, dell’arredamento e dell’organizzazione di eventi, perché aiutano a tradurre un’idea astratta in una direzione visiva chiara e condivisibile.

Oggi il punto di riferimento digitale principale per questo tipo di operazione è Pinterest, che con la sua funzione collage e l’app Shuffles (nata prima come app autonoma e poi integrata nella piattaforma) ha conquistato soprattutto la Generazione Z.

Con Mixboard, Google sembra voler portare le mood board a un livello superiore, eliminando la necessità di cercare e salvare manualmente centinaia di immagini. L’app, infatti, promette di diventare non solo un semplice contenitore di immagini, ma un vero e proprio laboratorio creativo basato sull’intelligenza artificiale.