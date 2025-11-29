Cos'è Edge e quali sono le funzioni principale del browser di Microsoft

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Microsoft Edge è il browser predefinito di Windows 11, che ha sostituito il vecchio Internet Explorer per far fronte a un web sempre più complesso e dinamico

In Sintesi

Microsoft Edge è il successore moderno e strutturalmente rinnovato di Internet Explorer, basato sul progetto open source Chromium.

Rappresenta il cuore della strategia di navigazione di Microsoft ed è il browser predefinito di Windows 11.

La sua evoluzione si focalizza su performance, sicurezza e integrazione profonda con l’ecosistema Windows e l’AI.

Microsoft Edge rappresenta oggi il cuore della strategia di navigazione dell’azienda di Redmond che sta scommettendo su un browser pensato per sostituire definitivamente l’era di Internet Explorer e accompagnare gli utenti in un web sempre più complesso, dinamico e basato sull’intelligenza artificiale.

La sua evoluzione racconta un percorso di modernizzazione profondo, in cui performance, sicurezza e integrazione con Windows 11 diventano asset centrali per migliorare la user experience e accompagnare le persone nella moderna accezione di “esplorazione del web”, che non è fatta più solo di pagine e link, ma comprende funzioni agentiche e caratteristiche intelligenti che semplificano notevolmente la vita dei consumatori.

Per questo motivo oggi, Edge rappresenta una validissima alternativa a Google Chrome, riuscendo a sfidare l’egemonia del colosso di Mountain View con un browser efficiente, sicuro e totalmente intersecato con i servizi di Windows.

Che cos’è Microsoft Edge

Microsoft Edge è il browser sviluppato da Microsoft che va a raccogliere l’eredità di Internet Explorer, altro pilastro del web che per anni ha accompagnato gli utenti nella navigazione in rete su PC Windows.

Importante sottolineare che il passaggio da un browser all’altro, non ha riguardato solo un cambio di nome, ma è stato un cambiamento strutturale verso un prodotto moderno, più sicuro e allineato agli standard web contemporanei. Internet Explorer del resto aveva progressivamente perso terreno sulla concorrenza a causa della sua eccessiva lentezza, delle incompatibilità e di una serie di vulnerabilità che non lo rendevano più adatto all’ecosistema digitale odierno e per questo, l’azienda di Redmond ha deciso di sostituirlo con un’alternativa più moderna.

Edge, dunque, nasce come risposta a questa “crisi” con una prima versione basata su un motore proprietario per essere poi ricostruito interamente su Chromium, lo stesso progetto open source alla base di Google Chrome (che oltretutto è anche il competitor diretto). Questa decisione ha permesso a Microsoft di garantire maggiore compatibilità con i siti web, migliori prestazioni e una base solida su cui integrare funzionalità avanzate, inclusa l’intelligenza artificiale di Copilot uno dei temi caldi dell’azienda.

Oggi Edge è il browser predefinito di Windows 11 ed è stato sviluppato per integrarsi totalmente con l’ecosistema Microsoft senza risultare invadente, cercando di proporre il giusto equilibrio fra produttività, sicurezza e risparmio energetico.

Le funzionalità uniche di Edge

Pur condividendo molte funzioni con Chrome, Microsoft Edge ha sviluppato negli anni una serie di funzioni distintive che puntano soprattutto a migliorare l’efficienza nella navigazione e nel lavoro quotidiano.

Una delle caratteristiche più apprezzate dagli utenti è Vertical Tabs, la possibilità di spostare le schede in una barra laterale verticale per guadagnare spazio sui display panoramici e gestire più pagine in modo più ordinato. A questa si affianca Collections, che può essere immaginata come una specie di archivio intelligente che consente di conservare appunti, immagini e link in raccolte tematiche sincronizzate fra dispositivi.

Dal punto di vista della sicurezza, Edge integra SmartScreen, il filtro Microsoft progettato per bloccare siti malevoli e download rischiosi. A questo si aggiunge anche un sistema di Password Monitor che avvisa l’utente se le proprie credenziali compaiono in database compromessi.

Tra le altre opzioni apprezzate dagli utenti c’è anche la modalità Immersive Reader, pensata per facilitare la lettura di articoli online eliminando distrazioni e ottimizzando l’impaginazione. Per chi usa il browser in ambito lavorativo, Edge offre inoltre un’impostazione di risparmio energetico avanzato, capace di limitare il consumo di memoria delle schede inattive, migliorando l’autonomia dei laptop.

Chrome vs. Edge: quale è il browser migliore

Il confronto tra Chrome ed Edge è inevitabile, soprattutto da quando i due browser condividono la stessa base tecnica. La differenza, quindi, non è più legata alla compatibilità dei siti, ma al modo in cui le due aziende hanno costruito la user experience attorno al motore Chromium.

A onor del vero, bisogna dire che Chrome resta la scelta dominante dagli utenti, grazie alla sua stabilità, alla perfetta integrazione con tutto l’ecosistema dei servizi Google e a una gestione delle estensioni semplicemente e molto efficiente. Oltretutto, si tratta di un browser veloce, affidabile e sempre aggiornato.

Edge, da parte sua, ha introdotto un approccio più orientato alla produttività e all’integrazione con Windows. È generalmente più leggero nella gestione della RAM, include funzioni native che in Chrome richiedono estensioni e si inserisce profondamente con Windows 11, dalle notifiche al sistema di condivisione.

Tuttavia la differenza principale riguarda l’intelligenza artificiale di Copilot, integrato nella barra laterale del programma, utile per analizzare pagine, riassumere testi e automatizzare attività direttamente dal browser, un vantaggio concreto per chi lavora.

Scegliere tra i due, dunque, dipende dalle esigenze del singolo utente con Chrome rimane una scelta più “universale”, mentre Edge è preferibile per chi lavora su Windows e vuole sfruttare nativamente l’AI e le funzionalità ottimizzate per il sistema operativo.

Come disinstallare Microsoft Edge da Windows 11

Come appena detto Edge è parte integrante della user experience di Windows 11 e, oltretutto, è anche il browser installato di default sui sistemi operativi Microsoft.

Nonostante questo (almeno in Europa per merito del Digital Market Acts) gli utenti possono decidere liberamente di disinstallare il browser oppure di mantenerlo sul PC ma di usarne uno alternativo.

Per procedere con la disinstallazione del programma, è sufficiente aprire le Impostazioni di Windows, cliccare su App, poi su App installate, cercare Microsoft Edge dalla lista dei programmi sul PC e cliccare sul pulsante Disinstalla.

In alternativa si può impostare un altro browser come predefinito e ignorare completamente Edge, lasciandolo installato ma senza utilizzarlo.

Cosa può fare Copilot in Edge: riepiloghi, domande contestuali e automazione

Come detto più volte, l’integrazione di Copilot in Microsoft Edge è diventata uno dei punti più forti dell’offerta Microsoft. Il tool di intelligenza artificiale è collocato nella barra laterale e interviene direttamente sulle pagine visualizzate, senza necessità di estensioni o strumenti esterni.

Una delle funzioni più utili è la capacità di riassumere contenuti online. In questo senso l’intelligenza artificiale è in grado di leggere articoli, documenti, report, pagine complesse e fornire all’utente riassunti sintetici e coerenti. In alternativa si può chiedere a Copilot di riorganizzare i contenuti in elenchi, punti chiave o spiegazioni più semplici, semplificando ulteriormente la lettura e l’utilizzo di queste pagine.

Oltre a questo il browser permette anche di porre domande contestuali su ciò che si sta visualizzando, con la possibilità di chiedere chiarimenti, approfondimenti o spiegazioni lasciando che Copilot utilizzi la pagina aperta come riferimento diretto e senza dover nemmeno copiare e incollare il testo.

Altra funzione molto interessante di Edge riguarda le automazioni che permettono di generare email a partire da ciò che si legge, produrre codice, creare bozze di documenti, riscrivere testi o proporre azioni concrete, come confrontare prezzi o identificare fonti. L’obiettivo è trasformare il browser in un assistente operativo basato sull’intelligenza artificiale che sia in grado di agire proattivamente e in autonomia ma che, soprattutto, sia sempre accessibile.

Per chi lavora con grandi volumi di informazioni, Copilot in Edge può ridurre il tempo dedicato alla lettura, alla ricerca degli elementi essenziali o alla stesura di testi basati sulla pagina visualizzata.

Importante sottolineare inoltre che Microsoft continua a investire molto su Edge e su Copilot, proponendo aggiornamenti continui e tante nuove funzioni pronte ad affiancare gli utenti negli scenari di utilizzo più vari, dalla produttività all’intrattenimento.