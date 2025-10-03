Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

In sintesi

La digital transformation è un processo di trasformazione che va oltre la semplice digitalizzazione, ma punta a ridefinire modelli e processi nel profondo.

Strumenti come cloud, IA e IoT sono il motore del cambiamento e fanno parte delle principali strategie di implementazione della trasformazione digitale.

Gli impatti e gli sviluppi futuri della digital transformation coinvolgono ogni settore, dalle imprese commerciali alla pubblica amministrazione, passando per sanità e istruzione.

Trasformazione digitale. Digital transformation. Probabilmente è un termine che hai sentito nominare spesso, e in effetti questo processo è considerato uno dei punti chiave per migliorare l’organizzazione e l’efficienza della società sotto diversi punti di vista. Ma cosa significa esattamente, e quali sono i suoi impatti sulle nostre vite? Iniziamo col dire che non si tratta soltanto di tecnologia, ma di un vero e proprio cambiamento culturale, più profondo, che interessa imprese, istituzioni e cittadini. In questo articolo spieghiamo meglio strategie, impatti ed esempi pratici di trasformazione digitale, per padroneggiare il concetto e conoscerne vantaggi e potenzialità.

Che cos’è la digital transformation

In generale, la digital transformation può essere definitiva come un percorso di evoluzione e cambiamento che coinvolge persone, processi e tecnologie con l’obiettivo di rendere più efficiente e innovativo il modo in cui le organizzazioni operano.

Non si tratta di semplice digitalizzazione. Digitalizzare significa infatti convertire informazioni e processi analogici in formato digitale: ad esempio, sostituire i documenti cartacei con dei file elettronici, come nel 2026 accade al CID, oppure adottare un gestionale informatico al posto di classici registri manuali cartacei.

La trasformazione digitale, invece, è un passo ulteriore: non si limita a sostituire gli strumenti, ma rivede alla radice modelli di business, strategie di comunicazione e modalità operative. La digital transformation può quindi essere descritta come un cambiamento strutturale che integra la tecnologia in ogni aspetto dell’organizzazione.

Questo processo può riguardare tanti ambiti della società, sia nel settore pubblico che in quello privato: infatti, si parla di trasformazione digitale in relazione a business individuali, attività commerciali, governi, comunicazione di massa, scienza, istruzione, sanità e altro ancora.

Strategie e implementazioni

In un’epoca in cui le tecnologie digitali sono così centrali, la digital transformation consente alle organizzazioni di rimanere competitive, dinamiche e con uno sguardo globale. Le realtà che intraprendono questo percorso, infatti, potenzialmente migliorano la propria efficienza interna e offrono servizi più personalizzati e soluzioni più innovative ed efficaci.

Le strategie per implementare la digital transformation variano a seconda del settore e delle priorità. In generale, una buona idea è iniziare definendo chiaramente gli obiettivi dell’azienda, dell’istituzione o dell’organizzazione. Non si tratta infatti di adottare tecnologie a caso, ma di inserirle coerentemente in un piano che tenga conto della cultura organizzativa, delle competenze delle persone e delle reali necessità dell’impresa o degli utenti.

Per supportare la trasformazione digitale è inoltre indispensabile investire nella formazione continua. I lavoratori e gli utenti devono infatti avere un tasso adeguato di alfabetizzazione digitale: vale a dire, devono essere in grado di gestire, applicare e usufruire dei cambiamenti portati dalla digital tranformation.

In concreto, le strategie e l’implementazione della trasformazione digitale possono includere l’automazione dei processi (così da ridurre tempi e costi operativi), l’uso dei big data e dell’intelligenza artificiale (per migliorare i processi interni ma anche i servizi offerti, come l’assistenza al cliente) e il ricorso a piattaforme cloud (che favoriscono la collaborazione da remoto e l’accesso sicuro alle informazioni).

I principali strumenti della digital transformation

Per portare avanti la trasformazione digitale servono strumenti tecnologici adeguati, che dovrebbero far parte di un ecosistema tecnologico integrato. Uno dei tool più diffusi è il cloud computing, che consente di archiviare e gestire dati e applicazioni in modo sicuro. In questo modo si elimina la necessità di grandi infrastrutture fisiche e si rende possibile la collaborazione da remoto.

Un altro strumento, sempre più centrale, è l’intelligenza artificiale: quando si parla di digital transformation, la IA viene utilizzata ad esempio per analizzare grandi quantità di dati, automatizzare compiti ripetitivi, offrire esperienze personalizzate, prevedere trend di mercato e altro ancora.

Anche l’Internet of Things (IoT) rientra tra gli strumenti rilevanti. Con questa espressione, che letteralmente si traduce con “internet delle cose”, ci si riferisce a una rete di dispositivi fisici interconnessi che, essendo dotati di sensori, software e connettività Internet, possono raccogliere dati e scambiarli. Appunto grazie a sensori e dispositivi connessi, le organizzazioni e smart city possono monitorare in tempo reale macchinari, impianti e processi, raccogliendo informazioni che si rivelano utili per ottimizzare la gestione e ridurre i costi.

Aree di impatto della digital transformation ed esempi pratici

Come già accennato, la digital transformation non è un fenomeno circoscritto a un singolo ambito, ma investe trasversalmente diversi settori della vita economica, pubblica e sociale.

Un primo settore interessato è sicuramente quello aziendale, dato che le imprese che adottano strategie digitali possono migliorare i processi, ridurre i costi operativi e sviluppare nuovi modelli di business: insomma, possono crescere e restare competitive sul mercato. Un esempio sono le piattaforme di e-commerce, che hanno creato nuove opportunità tanto per le aziende quanto per i consumatori.

Un’altra area rilevante è la sanità. Telemedicina, cartelle cliniche elettroniche e dispositivi indossabili che monitorano i parametri vitali dei pazienti sono tutti esempi di come la trasformazione digitale può migliorare l’accessibilità alle cure e permettere una gestione più personalizzata della salute.

Anche la pubblica amministrazione è interessata dalla trasformazione digitale, anche se spesso con processi più lenti rispetto al settore privato: la colpa è della mancanza di competenze digitali diffuse, della dipendenza dai fondi pubblici e della burocrazia. Qualcosa comunque è stato fatto, come dimostra l’uso dello SPID e delle piattaforme per il pagamento digitale dei tributi.

Nel settore manifatturiero, l’integrazione tra IoT e automazione ha dato vita invece alla cosiddetta Industria 4.0, con “fabbriche smart” in cui macchinari e sensori dialogano tra loro per ottimizzare la produzione e ridurre gli sprechi. Anche la scuola e l’istruzione sono già state toccate dalla trasformazione digitale, come dimostrano ad esempio le piattaforme di e-learning e le tecnologie per la didattica digitale.

Sviluppi futuri della trasformazione digitale

La trasformazione digitale non è conclusa, naturalmente: anzi, è un processo in continua evoluzione e nei prossimi anni sarà certamente guidata da tecnologie sempre più innovative, potenti e interconnesse. Data questa premessa, si può già intuire quali saranno gli sviluppi futuri della digital transformation.

Tra i più promettenti c’è l’intelligenza artificiale di nuova generazione, che sta diventando sempre più rapida ed efficiente, ma anche sempre più capace di interpretare dati complessi, comprendere il linguaggio naturale e prendere decisioni vicine al ragionamento umano.

La diffusione del 5G (e 6G) e delle reti di nuova generazione rappresenta un altro tassello interessante, perché una connettività più veloce e stabile favorirà probabilmente lo sviluppo di soluzioni IoT più avanzate. Allo stesso tempo, evolvono le tecnologie che servono a rendere più trasparenti e sicuri i sistemi di gestione delle informazioni.

Non meno importante dovrà essere l’attenzione alla sostenibilità ambientale. La digital transformation non può esistere indipendentemente dalla consapevolezza della crisi climatica e dell’impatto delle infrastrutture sull’ambiente: usare le risorse in modo oculato e integrare soluzioni green è dunque un passo urgente e necessario.

Infine, continuerà ad avere un ruolo decisivo in futuro la formazione, perché la digital transformation non può proseguire senza competenze digitali aggiornate, accessibili e diffuse tra tutti i cittadini.