Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Instagram ha introdotto i Rings, premi esclusivi che celebrano i talenti creativi della piattaforma: una giuria d'eccezione ha scelto i primi 25 vincitori

Instagram

In sintesi

Instagram ha introdotto i Rings, un nuovo premio dedicato ai migliori creator della piattaforma social.

I 25 vincitori, selezionati da una giuria, riceveranno un anello digitale sul profilo e un anello reale creato da una stilista.

Il cinema ha gli Oscar, la televisione gli Emmy, la musica i Grammy e persino YouTube consegna una targa esclusiva ogni volta che uno dei suoi utenti più seguiti raggiunge certi traguardi. Ebbene, da oggi anche Instagram entra ufficialmente nel mondo dei riconoscimenti con Instagram Rings, un nuovo premio dedicato ai migliori creator della piattaforma. L’obiettivo di questo anello (ring significa anello e, in questo caso, è sia digitale sia reale) è celebrare la creatività, il talento e l’impatto culturale di chi sceglie ogni giorno questa piattaforma social come mezzo di espressione.

Perché Instagram vuole dare premi agli utenti?

Instagram conta oltre tre miliardi di utenti attivi al mese, ma solo 25 creator saranno premiati con un Instagram Ring.

Si tratta di un’iniziativa che, nelle intenzioni della piattaforma, mira a riconoscere chi riesce a distinguersi per originalità, stile e capacità di creare contenuti creativi e conversazioni significative all’interno della community globale. Non verranno premiati tanto i numeri, quindi, ad esempio il numero di followers, ma soprattutto la capacità di ispirare e intrattenere.

Ogni anno i vincitori saranno scelti tra varie categorie di contenuto, per rappresentare al meglio la vasta varietà di passioni che convivono sulla piattaforma: si va da moda e bellezza a sport, intrattenimento, arte e lifestyle.

«Abbiamo sentito che era arrivato il momento di creare un premio che riconoscesse le persone che si assumono rischi creativi sulla nostra piattaforma. Queste persone sono catalizzatori culturali: accendono conversazioni e, facendo questo, incoraggiano anche gli altri a esprimersi», ha dichiarato Eva Chen, responsabile delle partnership moda di Instagram e ideatrice del progetto.

I Rings di Instagram sono anelli reali o virtuali?

I vincitori di Instagram Rings riceveranno un anello fisico disegnato dalla stilista britannica Grace Wales Bonner: un oggetto simbolico, consegnato in una confezione personalizzata, che dura tutta la vita.

A questo si aggiunge una controparte digitale: i vincitori otterranno infatti anche un anello dorato virtuale che circonderà le loro storie Instagram, sostituendo il classico gradiente rosso-arancio.

Inoltre, i vincitori avranno la possibilità di personalizzare il proprio profilo, accedendo quindi a una funzione esclusiva riservata soltanto a loro, e i loro contenuti verranno messi in evidenza in una sezione speciale dell’app.

Chi sceglie i vincitori di Rings e quando verranno annunciati

La giuria dei Rings è composta da alcune delle personalità più influenti del panorama artistico e culturale internazionale. Oltre a Eva Chen e al responsabile di Instagram Adam Mosseri, tra i giudici figurano nomi come il regista Spike Lee, lo stilista Marc Jacobs, la make-up artist Pat McGrath, la designer Grace Wales Bonner, la stella del rugby Ilona Maher, l’attrice Yara Shahidi e l’artista KAWS.

Questi esperti hanno collaborato con i team interni di Instagram per selezionare i 25 vincitori, passando da miliardi di candidati a una ristretta cerchia di creator. Instagram ha già dichiarato che l’intenzione è quella di rendere i Rings un appuntamento annuale, per continuare a celebrare i talenti della piattaforma.

I primi 25 vincitori di Instagram Rings verranno annunciati il 16 ottobre 2025.