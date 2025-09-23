Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

L’uso dell’AI generativa in azienda può portare al “Workslop”, un fenomeno dove la proliferazione di contenuti superficiali e imprecisi richiede un ulteriore carico di lavoro per la loro correzione.

Per contrastare questo problema, è necessario un approccio mirato che definisca standard qualitativi chiari, trattando l’IA come uno strumento collaborativo a supporto delle competenze umane.

Nella corsa all’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa all’interno del workflow aziendale, spesso ci si trova di fronte a una conseguenza inattesa: la proliferazione di output superficiali che, invece di migliorare l’efficienza, rischiano di comprometterla. Secondo un recente studio, infatti, nonostante l’utilizzo di strumenti come ChatGPT e piattaforme analoghe, i ritorni concreti sugli investimenti restano ancora difficili da quantificare.

Il responsabile di questa situazione è stato definito Workslop e rappresenta un insieme di contenuti generati dall’IA che, pur presentandosi in forma strutturata e apparentemente accurata, mancano di profondità e della precisione necessaria per raggiungere gli obiettivi di produttività richiesti, imponendo agli utenti un ulteriore carico di lavoro per la revisione, la correzione e l’interpretazione di quanto prodotto.

Cos’è il Workslop e perché è un problema per le aziende

Secondo una ricerca condotta da BetterUp Labs in collaborazione con la Stanford University, il 41% dei lavoratori ha avuto esperienza diretta con output di qualità insufficiente prodotti dall’AI, con ogni singolo episodio che ha richiesto, in media, quasi due ore di rielaborazione.

Questa dinamica compromette la fiducia reciproca, aumenta il carico cognitivo e alimenta la frustrazione, trasformando l’intelligenza artificiale da potenziale acceleratore di produttività a un ostacolo alla fluidità operativa.

In tal senso, uno degli errori più frequenti è l’approccio top-down, dove i dirigenti promuovono un’adozione massiva dell’AI ma senza definire linee guida o obiettivi chiari. Il risultato è una produzione orientata alla quantità piuttosto che alla qualità, con la conseguente proliferazione di risultati “vuoti” che congestionano ulteriormente il flusso di lavoro.

Questa tendenza riflette un disallineamento strategico dove l’intelligenza artificiale viene sempre più spesso trattata come una soluzione universale, replicando situazioni già osservate con altre tecnologie, dove l’entusiasmo iniziale ha dovuto cedere il passo evidenti inefficienze.

Inoltre, secondo un ulteriore studio, sebbene l’AI generativa possa migliorare l’efficienza operativa, può anche ridurre motivazione e coinvolgimento, soprattutto se i dipendenti si ritrovano a gestire mansioni non supportate dall’automazione, limitando il potenziale innovativo nel lungo periodo.

Infine, stando sempre a quello che emerge dalla ricerca, i lavoratori eccessivamente dipendenti dall’AI hanno visto una valutazione inferiore del proprio contributo aziendale (circa il 9% in meno rispetto ai propri colleghi che non usano strumenti), nonostante i risultati produttivi fossero simili. Questo sottolinea l’urgenza di un utilizzo trasparente e consapevole per tutelare credibilità e autorevolezza professionale.

Come si può contrastare il Workslop

Per evitare che l’adozione di strumenti AI degeneri in un’inefficienza di fondo, gli esperti raccomandano un approccio mirato, basato su standard qualitativi chiari e sull’ide che l’AI non debba sostituire il lavoro umano, ma diventare uno strumento collaborativo capace di amplificarne le competenze.

Se gestita in maniera ottimale, una diffusione efficace dell’AI potrebbe incrementare la produttività globale dell’1,5% entro il 2035, a condizione che tali cambiamenti vengano gestiti con attenzione, considerando anzitutto la creatività e il lavoro umano come due fattori imprescindibili.

Per questo motivo già da oggi i leader aziendali sono chiamati a rivedere le proprie strategie, ponendo la qualità al centro e garantendo che l’intelligenza artificiale diventi un amplificatore delle competenze umane, anziché uno strumento superficiale destinato a svalutarle.