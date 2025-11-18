Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Spotify introduce tre nuovi livelli Premium: Lite, Standard e Platinum. Hanno prezzi, qualità audio e funzioni diverse, incluso l’audio Lossless nel piano top

In sintesi

Spotify lancia tre nuovi piani Premium con funzioni e qualità audio differenti, dal base Lite al top Platinum.

Il Platinum offre audio Lossless, AI DJ e integrazione con software professionali: per ora è attivo in cinque Paesi.

«Un’evoluzione del nostro portafoglio di abbonamenti Premium» che «riflette i dati sul coinvolgimento che stiamo riscontrando sulla nostra piattaforma». Con queste parole Spotify, popolare piattaforma di streaming audio e musicale, ha commentato la rimodulazione della propria offerta a pagamento, che è ora strutturata in tre livelli di abbonamento: Premium Lite, Premium Standard e Premium Platinum. Tra un’opzione è l’altra ci sono differenze di prezzo, funzioni e qualità audio. La novità è stata per il momento lanciata in cinque Paesi, ma potrebbe essere estesa prossimamente.

Quali sono e quanto costano gli abbonamenti Premium Spotify

Già in passato Spotify, ad esempio con i piani Duo e Family, ha proposto piani a pagamento diversificati per venire incontro a varie esigenze di ascolto e budget. L’introduzione di tre livelli di abbonamento Premium va nella stessa direzione.

Premium Lite è il piano Premium più economico, pensato per gli utenti occasionali che non sono disposti a pagare per funzioni estremamente avanzate. Questo abbonamento offre infatti ascolto senza pubblicità, ma limita la qualità audio a 160 kbps. Il download offline non è incluso. Il prezzo è basso: in India costa l’equivalente di 1,35 euro al mese, ma va detto che stiamo parlando di uno dei Paesi in cui i prezzi di Spotify sono tenuti più bassi appunto per adattarsi al mercato locale.

Il livello successivo è invece il piano Premium Standard: privo di pubblicità, include l’ascolto offline e ha qualità audio a 320 kbps. In Italia, dove la nuova rimodulazione degli abbonamenti Premium non è ancora stata introdotta, l’equivalente di questo piano costa 11,99 euro al mese.

Cosa include e quanto costa il piano Premium Platinum

Il piano Premium Platinum è la vera novità del momento ed è evidentemente pensato per gli utenti audiofili, disposti a pagare un sovrapprezzo per una qualità audio superiore e funzioni avanzate basate sulla IA.

L’abbonamento infatti è sempre privo di pubblicità, ma include tra le altre cose l’opzione Lossless, l’AI DJ, lo strumento basato su intelligenza artificiale per creare automaticamente playlist, e la possibilità di condividere l’abbonamento con due ulteriori account (quindi massimo tre utenti).

Solo in questo piano Platinum, inoltre, è prevista l’integrazione con software professionali per DJ, ad esempio rekordbox e Serato. Questa funzione, lanciata nel 2023, permette di importare librerie e creare set direttamente dalle playlist personali.

In India il piano Platinum costa l’equivalente di 3,10 euro al mese. Ma, di nuovo, è bene sottolineare che stiamo parlando di un mercato in cui i prezzi sono molto bassi. In Italia e in Europa molto probabilmente questo abbonamento verrà proposto con un costo superiore agli 11,99 euro al mese, ovvero l’attuale prezzo del piano Standard.

Come avere Spotify Premium Platinum in Italia

Come già accennato, per il momento il piano Premium Platinum è stato introdotto in cinque Paesi, ovvero India, Indonesia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Sudafrica.

Se questa prima fase di test darà esito positivo, probabilmente la novità verrà estesa anche nel resto del mondo, Italia inclusa.