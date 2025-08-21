Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Gemini per Google Home è un nuovo assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale che sostituirà gradualmente Google Assistant.

Gemini promette di rendere le interazioni più naturali, consentendo agli utenti di usare comandi meno rigidi e di svolgere più operazioni contemporaneamente.

Nel panorama della smart home, Google sta per compiere un significativo balzo avanti significativo con l’arrivo di Gemini per Google Home, il nuovo assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale, destinato a sostituire il vecchio Google Assistant.

Questa novità è stata annunciata in un post ufficiale sul blog con Big G che promette di trasformare radicalmente le interazioni domestiche, rendendole più naturali e intuitive.

Cosa sappiamo del nuovo Gemini per Google Home

A differenza dell’ormai obsoleto Google Assistant, Gemini sfrutterà i modelli AI più avanzati di Google, con l’obiettivo di rendere i comandi meno rigidi e le conversazioni con l’assistente vocale più fluide e naturali.

Questo si tradurrà in una capacità di interazione simile a quella tra esseri umani, con gli utenti che non dovranno più fornire istruzioni separate per ogni azione ma sarà possibile rivolgersi all’assistente AI e chiedere tutto ciò di cui si ha bisogno, portandolo a svolgere più operazioni contemporaneamente.

Importante ricordare che il nuovo assistente AI non si limiterà alla domotica ma sarà anche in grado di affiancare l’utente nelle attività quotidiane, rispondendo se necessario anche a richieste complesse come creare eventi da aggiungere a Google Calendar, aggiornare liste della spesa in modo smart, impostare timer e molto altro ancora.

Molto interessanti anche funzioni per la nella gestione dei contenuti multimediali con Gemini su Google Home che sarà in grado di cercare brani o film in base a richieste non specifiche, analizzando le diverse piattaforme di streaming a disposizione.

Infine, l’ultima novità riguarda la possibilità di conversare con l’assistente AI senza la necessità di ripetere il comando “Hey Google”. Esattamente come accade su smartphone, inoltre, l’utente potrà interrompere le risposte, chiedere chiarimenti e ottenere suggerimenti dettagliati in modo fluido, quasi come in una vera conversazione.

Questa funzione si rivelerà particolarmente utile nei contesti più pratici dove Gemini potrà dare suggerimenti o fornire assistenza in diverse situazioni.

Quando arriva Gemini per Google Home

Stando alle dichiarazioni rilasciare da Big T, il lancio di Gemini per Google Home è previsto per ottobre con una fase di accesso anticipato che dovrebbe riguardare solamente gli utenti negli Stati Uniti.

Oltre a questo, sembra che Big G stia lavorando anche a diverse versioni del tool, alcune gratuite e alcune a pagamento, anche se per ora non sono state fornite maggior informazioni al riguardo; così come non è ancora stata condivisa una lista di dispositivi compatibili con queste nuove funzioni.

L’obiettivo col tempo è quello di portare Gemini a prendere completamente il posto di Google Assistant, dando il via a quella che viene già considerata la più grande trasformazione nel campo degli assistenti vocali domestici degli ultimi anni.