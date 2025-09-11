Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Meta AI è l’assistente virtuale di Meta basato su intelligenza artificiale: integrato nelle app social, offre risposte, crea contenuti e supporta gli utenti ogni giorno

In sintesi

Meta AI è l’assistente virtuale gratuito integrato in Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger.

Ha funzionalità varie: offre risposte, crea testi e immagini, traduce e supporta l’organizzazione.

Come vengono gestite privacy e sicurezza e quali saranno i futuri sviluppi dell’assistente AI.

Il lancio di Meta AI (avvenuto nel 2023 negli Stati Uniti e nel 2025 in Europa) ha attirato grande attenzione, trasformandosi in uno degli argomenti più discussi tra appassionati di tecnologia e semplici utenti dei social network. Presentato come l’assistente intelligente di nuova generazione, il progetto dell’azienda di Mark Zuckerberg si inserisce nel panorama in rapida evoluzione della IA con l’obiettivo di integrarsi nella vita quotidiana delle persone. Dalle modalità d’uso alle funzionalità principali, passando per privacy e sicurezza, ecco tutte le cose da sapere su Meta AI.

Cos’è Meta AI e come funziona

Meta AI è un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale. Per utilizzarlo non bisogna iscriversi a dei servizi o scaricare dei software: è disponibile gratuitamente nelle app più usate di Meta, ovvero Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger.

Gli utenti possono accedere a Meta AI semplicemente cliccando l’icona con il cerchio blu che si trova nelle varie piattaforme, e qui porre domande o chiedere informazioni in tempo reale. Per interagire con l’assistente AI basta scrivere un prompt: “Che tempo farà domani a Roma?”, ad esempio, o “Quali sono le notizie di oggi”.

Ma le potenzialità sono infinite: Meta AI può scrivere un messaggio di auguri, generare un’immagine personalizzata, tradurre un testo, pianificare un appuntamento, dare consigli per l’acquisto di un prodotto e altro ancora. Su WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram DM si può anche porre direttamente una domanda a Meta AI all’interno di una conversazione (basta digitare “@MetaAI” e poi la domanda) per ottenere feedback in tempo reale nella chat.

Meta AI è presente nelle app sopra indicate, ma la sua attivazione è facoltativa: se l’utente non lo interpella e non chiede il suo aiuto, l’assistente AI non agisce e resta “silente”.

Le principali funzionalità di Meta AI

Meta AI è caratterizzato da una certa versatilità, oltre che dalla capacità di integrarsi naturalmente nelle attività quotidiane degli utenti. La sua funzione principale è, come accennato, quella di rispondere a domande e fornire informazioni in tempo reale.

L’assistente AI ha però anche altre funzionalità: è in grado di creare contenuti testuali e visivi, supportare la traduzione di lingue diverse, aiutare nella gestione del tempo e offrire suggerimenti personalizzati in base al contesto della conversazione.

La caratteristica che rende questo assistente particolarmente innovativo è la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale direttamente all’interno delle app che già fanno parte della routine digitale di milioni di persone, senza passaggi intermedi, sottoscrizioni o complicazioni tecniche.

Come si usa Meta AI all’interno delle varie app

Su Facebook, per interagire con Meta AI, bisogna entrare nella sezione dedicata alla messaggistica, Messenger. Digitando @ nella casella di testo e selezionando Meta AI tra le opzioni, si apre una chat che permette di inviare una richiesta all’assistente AI.

Su Instagram, accedendo alla sezione dei messaggi diretti (DM), compare una barra di ricerca con la scritta “Cerca o chiedi a Meta AI”. Di nuovo, è questo lo spazio da cui è possibile interpellare direttamente Meta AI e scrivere il prompt, che potrebbe essere ad esempio la richiesta di creazione di una didascalia per un post.

Anche all’interno di WhatsApp Meta AI diventa uno strumento utile per organizzare attività, ottenere risposte in tempo reale o creare immagini da condividere direttamente nelle conversazioni. Ancora, per farlo occorre aprire l’app e cliccare sulla barra “Chiedi a Meta AI o cerca”.

Ricordiamo che in tutte le tre app citate si può anche menzionare @MetaAI direttamente in una conversazione, ottenendo la risposta in tempo reale nella chat, visibile per tutti gli utenti coinvolti.

Avviando una finestra di dialogo con Meta AI su WhatsApp, tra l’altro, è anche possibile affidarsi agli spunti di conversazione preimpostati. In questo caso, basta cliccare sul pulsante desiderato: ad esempio, quello con scritto “Voglio ascoltare una storia”, “Voglio esercitarmi per un colloquio”, “Voglio nuova musica da ascoltare” e altro ancora.

I principali modelli AI di Meta

Per alimentare Meta AI, l’azienda di Mark Zuckerberg ha sviluppato diversi modelli di intelligenza artificiale open source e proprietari. Tra i più noti troviamo LLaMA (Large Language Model Meta AI), la famiglia di modelli linguistici avanzati che rappresenta la base del sistema conversazionale.

LLaMA è stato progettato per comprendere ed elaborare il linguaggio naturale con efficacia, rendendo possibili interazioni fluide e risposte coerenti anche a richieste complesse. Le versioni più recenti, come LLaMA 2, LLaMA 3 e soprattutto LLaMA 4, sono state progettate per migliorare ulteriormente questo aspetto, garantendo anche maggiore comprensione del contesto e un miglior equilibrio tra velocità ed efficienza.

Accanto ai modelli linguistici, Meta sta lavorando anche su strumenti dedicati all’elaborazione delle immagini e alla generazione di contenuti visivi. Questi modelli consentono a Meta AI di creare immagini personalizzate, trasformare foto con stili diversi o persino proporre grafiche utili per i social.

Privacy e sicurezza con Meta AI

Uno degli aspetti più discussi legati a Meta AI riguarda la gestione della privacy e la protezione dei dati personali. Meta ha dichiarato che le conversazioni con l’assistente AI vengono elaborate nel rispetto delle normative europee, come il GDPR, e che gli utenti hanno sempre la possibilità di gestire le proprie preferenze. In passato, Meta aveva pianificato di utilizzare i dati degli utenti europei per addestrare i suoi modelli di IA, ma questi piani sono poi stati sospesi in seguito a interventi delle autorità di regolamentazione europee.

Quando si interagisce con Meta AI, i dati condivisi vengono utilizzati per migliorare la qualità delle risposte e personalizzare l’esperienza. Tuttavia, l’azienda assicura che le chat con l’assistente non vengono messe automaticamente a disposizione degli altri utenti né pubblicate sui social.

Come accennato, gli utenti possono anche scegliere di non utilizzare Meta AI: l’attivazione, infatti, non è obbligatoria. Inoltre, all’interno delle impostazioni delle varie app (Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger) è possibile consultare e modificare le opzioni relative al trattamento dei dati.

I consigli per usare al meglio l’intelligenza artificiale di Meta

Per sfruttare al massimo le potenzialità di Meta AI è utile adottare alcune buone pratiche. Prima di tutto, conviene imparare a scrivere prompt efficaci: devono essere chiari e specifici, perché domande precise portano a risposte più accurate e pertinenti. Per fare un esempio, chiedere “Suggeriscimi 3 ricette veloci con la pasta” sarà più efficace rispetto a un generico “Dimmi una ricetta”.

Un altro consiglio è quello di sperimentare con le diverse funzioni disponibili. Meta AI non si limita a fornire informazioni: come abbiamo detto, può aiutare a generare testi creativi, proporre idee per i social, tradurre contenuti in varie lingue e altro ancora.

È importante anche prestare attenzione all’uso nelle chat: menzionare @MetaAI nelle conversazioni di gruppo o private può diventare un supporto utile per coordinarsi, ma va fatto con equilibrio, per evitare di sovraccaricare lo scambio.

Se si è genitori o comunque si ha la supervisione di minorenni che hanno accesso a questo assistente AI, è buona norma gestire insieme l’uso che giovani e giovanissimi potrebbero fare di questo strumento. Già in passato, infatti, ha suscitato preoccupazione il fatto che Meta AI parlasse di contenuti inappropriati.

Infine, è utile ribadire di controllare periodicamente le impostazioni di privacy e sicurezza, così da avere sempre la certezza di utilizzare l’assistente in modo consapevole e personalizzato.

Gli sviluppi futuri di Meta AI

Meta AI è ancora in fase di evoluzione e nei prossimi anni vedrà sicuramente un arricchimento di funzioni e miglioramenti. L’azienda ha già annunciato l’intenzione di rendere l’assistente sempre più personalizzato, ovvero capace di adattarsi alle preferenze degli utenti e di integrarsi con strumenti professionali, come la produttività sul lavoro o l’e-commerce.

Un altro fronte di sviluppo riguarda la multimodalità: l’obiettivo è combinare in modo ancora più fluido testo, immagini, video e persino audio, così da offrire interazioni sempre più vicine alla comunicazione umana. Allo stesso tempo, Meta sta lavorando per ridurre i margini di errore e aumentare l’accuratezza delle risposte.

Gli sviluppi futuri includono anche una maggiore attenzione a privacy, sicurezza e trasparenza, con strumenti di controllo più intuitivi. Infine, Meta ha già annunciato l’intenzione di introdurre un piano a pagamento. Non è escluso quindi che questa via possa essere percorsa un giorno in modo ancora più deciso, magari con la creazione di abbonamenti diversificati e una maggiore differenziazione tra le funzionalità free e premium.