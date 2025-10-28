Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

La nuova funzione Draw – Disegna su Instagram permette di personalizzare le chat private con disegni e adesivi: a cosa serve e come usarla

Denys Prykhodov / Shutterstock.com

In sintesi

Dopo una fase di test, Instagram sta rilasciando a livello globale la nuova funzione Draw – Disegna, integrata nei Messaggi Diretti (DM).

Il tool permette di personalizzare le chat private con disegni a mano libera e adesivi.

A pochi giorni di distanza dall’annuncio di nuove funzionalità IA integrate direttamente nelle Stories, Instagram conferma una ulteriore novità per gli utenti: Draw. Il tool consente di personalizzare le chat private sia disegnando a mano libera sia aggiungendo adesivi originali. Dopo una prima fase di test che ha coinvolto un numero limitato di utenti, ora è arrivato il momento del lancio globale.

Come funziona Instagram Draw e a cosa serve

Meta ha confermato in questi giorni il rilascio globale di Instagram Draw, una nuova funzione che permette di disegnare direttamente nelle chat e di aggiungere adesivi personalizzati ai messaggi privati.

L’obiettivo è rendere le chat più coinvolgenti, personalizzate e interattive, dando la possibilità agli utenti di arricchire la conversazione in tempo reale con elementi più espressivi o buffi.

I messaggi diretti (detti anche DM, Direct Messages) sono diventati, insieme ai Reel, tra le funzionalità più popolari sulla piattaforma social. La nuova funzione è un ulteriore segnale del fatto che Meta vuole incentivare e supportare questa popolarità.

A tal proposito, non è un caso che Instagram stia lavorando anche a una nuova interfaccia a schede che dovrebbe appunto portare in maggiore evidenza le chat private, ormai al centro dell’esperienza social di tanti utenti (insieme ai Reel).

Come usare la funzione Instagram Draw – Disegna

La funzione Draw (Disegna) su Instagram è disponibile nella sezione dei messaggi diretti dell’app. Per usarla, basta toccare il simbolo “+” accanto al campo di testo e selezionare l’icona dedicata.

Nella parte superiore dello schermo compaiono a questo punto alcuni strumenti di disegno con cui tracciare linee, decorazioni o altro sulla schermata della chat.

Oltre ai disegni, con la stessa modalità sarà possibile aggiungere adesivi personalizzati ovunque all’interno della conversazione. Disegni e adesivi scompaiono via via che la chat continua.

Come ottenere la nuova funzione Disegna su Instagram

La funzione Draw – Disegna è in fase di rilascio globale, e potrebbero occorrere alcuni giorni prima che sia effettivamente disponibile in tutti i Paesi. Per ottenerla, quindi, non bisogna fare altro che mantenere l’app aggiornata e avere pazienza.