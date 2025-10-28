Libero

Instagram lancia Draw, la nuova funzione per disegnare in chat

La nuova funzione Draw – Disegna su Instagram permette di personalizzare le chat private con disegni e adesivi: a cosa serve e come usarla

Pubblicato:

Foto di Chiara Beretta

Chiara Beretta

Giornalista

Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

instagram Denys Prykhodov / Shutterstock.com

In sintesi

  • Dopo una fase di test, Instagram sta rilasciando a livello globale la nuova funzione Draw – Disegna, integrata nei Messaggi Diretti (DM).
  • Il tool permette di personalizzare le chat private con disegni a mano libera e adesivi.

A pochi giorni di distanza dall’annuncio di nuove funzionalità IA integrate direttamente nelle Stories, Instagram conferma una ulteriore novità per gli utenti: Draw. Il tool consente di personalizzare le chat private sia disegnando a mano libera sia aggiungendo adesivi originali. Dopo una prima fase di test che ha coinvolto un numero limitato di utenti, ora è arrivato il momento del lancio globale.

Come funziona Instagram Draw e a cosa serve

Meta ha confermato in questi giorni il rilascio globale di Instagram Draw, una nuova funzione che permette di disegnare direttamente nelle chat e di aggiungere adesivi personalizzati ai messaggi privati.

L’obiettivo è rendere le chat più coinvolgenti, personalizzate e interattive, dando la possibilità agli utenti di arricchire la conversazione in tempo reale con elementi più espressivi o buffi.

I messaggi diretti (detti anche DM, Direct Messages) sono diventati, insieme ai Reel, tra le funzionalità più popolari sulla piattaforma social. La nuova funzione è un ulteriore segnale del fatto che Meta vuole incentivare e supportare questa popolarità.

A tal proposito, non è un caso che Instagram stia lavorando anche a una nuova interfaccia a schede che dovrebbe appunto portare in maggiore evidenza  le chat private, ormai al centro dell’esperienza social di tanti utenti (insieme ai Reel).

Come usare la funzione Instagram Draw – Disegna

La funzione Draw (Disegna) su Instagram è disponibile nella sezione dei messaggi diretti dell’app. Per usarla, basta toccare il simbolo “+” accanto al campo di testo e selezionare l’icona dedicata.

Nella parte superiore dello schermo compaiono a questo punto alcuni strumenti di disegno con cui tracciare linee, decorazioni o altro sulla schermata della chat.

Oltre ai disegni, con la stessa modalità sarà possibile aggiungere adesivi personalizzati ovunque all’interno della conversazione. Disegni e adesivi scompaiono via via che la chat continua.

Come ottenere la nuova funzione Disegna su Instagram

La funzione Draw – Disegna è in fase di rilascio globale, e potrebbero occorrere alcuni giorni prima che sia effettivamente disponibile in tutti i Paesi. Per ottenerla, quindi, non bisogna fare altro che mantenere l’app aggiornata e avere pazienza.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963