Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

AI Music Host è il nuovo conduttore AI di YouTube Music: racconta storie e curiosità sui brani, offrendo un'esperienza simile alla radio tradizionale

Shutterstock

In sintesi

YouTube Music introduce AI Music Host, un DJ virtuale che commenta brani e playlist con curiosità e aneddoti.

Attualmente in fase di test su YouTube Labs negli USA, potrebbe arrivare prossimamente anche in altri Paesi.

Quando ascoltiamo una stazione radiofonica tradizionale, è immancabile la presenza di un conduttore o di un DJ che accompagna e intrattiene gli ascoltatori, spesso introducendo in modo brillante e simpatico le varie canzoni o raccontando aneddoti curiosi. YouTube Music sta testando una novità che, di fatto, funziona quasi allo stesso modo. Invece di essere un conduttore in carne e ossa, però, si tratta di un tool basato sull’intelligenza artificiale: AI Music Host.

Come funziona AI Music Host su YouTube Music

AI Music Host fa parte degli esperimenti con la IA che da diverso tempo YouTube sta mettendo in campo per arricchire l’esperienza degli utenti.

Ad esempio, nel corso dell’estate la piattaforma ha lanciato una funzione di “radio conversazionale” basata sull’intelligenza artificiale: semplicemente descrivendo ciò che hanno voglia di ascoltare, gli utenti possono generare automaticamente una radio personalizzata.

In questo contesto si inserisce anche AI Music Host, una nuova funzione in cui i conduttori musicali basati su intelligenza artificiale raccontano aneddoti su canzoni e artisti, ma anche storie e curiosità pertinenti alla playlist.

La novità ricorda da vicino DJ AI, introdotto un paio di anni fa Spotify: un DJ basato su intelligenza artificiale che propone una selezione musicale curata accompagnata da commenti vocali sui brani e sugli artisti.

Come ascoltare i conduttori AI su YouTube Music

La funzione AI Music Host è al momento in fase di test tramite YouTube Labs, il nuovo hub della piattaforma (che funziona un po’ come Google Labs) pensato per proporre in anteprima a un numero limitato di utenti gli esperimenti di intelligenza artificiale portati avanti da YouTube.

Per il momento possono accedere a questo “laboratorio virtuale” solo alcuni utenti selezionati negli Stati Uniti, e tra l’altro non è nemmeno necessario che siano abbonati a YouTube Premium. Anche se per ora non ci sono conferme in merito, non è escluso che il programma sperimentale e questa prima funzione in fase di test possano essere in futuro estesi anche ad altre aree del mondo.

Il senso di partecipare a YouTube Labs è provare in anteprima i nuovi tool AI, per fornire feedback agli sviluppatori. Non è scontato quindi che le novità vengano poi effettivamente rilasciate a livello globale così come sono state presentate la prima volta.

Come usare YouTube Music e quanto costa

AI Music Host è una funzione pensata per YouTube Music, il servizio di streaming musicale che fa parte dell’ecosistema di YouTube. YouTube Music permette di ascoltare milioni di brani, album, playlist e contenuti esclusivi, come live e remix.

È disponibile sia a pagamento sia in versione gratuita, con l’inserimento di annunci pubblicitari. Al momento l’abbonamento individuale a YouTube Music Premium parte da 10,99 euro al mese.