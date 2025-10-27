Che cos'è DiscoverEU 2025 e come viaggiare gratis in treno in Europa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

DiscoverEU è un’iniziativa dell’UE che permette a quasi 5.000 diciottenni italiani di viaggiare gratuitamente in treno in tutta Europa.

Le domande online saranno aperte a partire dalle 12:00 del 30 ottobre 2025 e fino alle 12:00 del 13 novembre 2025.

DiscoverEU, il progetto promosso dall’Unione Europea, offrirà a quasi 5.000 ragazzi di 18 anni provenienti da tutta Italia la possibilità di esplorare l’Europa in treno senza spendere un euro. L’iniziativa punta a favorire la mobilità giovanile e a rafforzare il legame culturale tra i cittadini dei Paesi membri, riprendendo lo spirito dell’Interrail in chiave contemporanea.

Che cos’è DiscoverEU e come funziona

Il pass DiscoverEU 2025 consente di spostarsi liberamente su treni in tutta Europa per un periodo massimo di trenta giorni consecutivi. Sono previste, però, alcune regole: si potrà viaggiare solo in seconda classe o economy e non saranno ammessi voli aerei, se non in casi eccezionali come per i residenti in aree difficilmente raggiungibili, come le isole, e limitatamente all’andata e al ritorno.

Il biglietto non include i trasporti locali, ma chi lo ottiene riceverà anche una carta sconto europea, utile per accedere a agevolazioni su eventi culturali, musei, sistemazioni e mezzi pubblici nelle destinazioni visitate.

Chi può partecipare a DiscoverEU 2025

Possono fare domanda a DiscoverEU 2025 solo ragazzi e ragazze nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, cioè coloro che compiono 18 anni nel 2025. Importante sottolineare, inoltre, che l’accesso è riservato ai nuovi partecipanti perciò chi ha già preso parte a edizioni precedenti non potrà farlo nuovamente.

Oltre ai giovani dei Paesi dell’Unione Europea, possono aderire anche i residenti di Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. Restano esclusi i cittadini britannici che vivono nel Regno Unito, mentre chi risiede stabilmente in uno degli Stati ammessi potrà presentare domanda.

Un’altra caratteristica del programma è la possibilità di partecipare in gruppo, fino a un massimo di cinque persone. In tal caso, solo il capogruppo compilerà il modulo e affronterà il quiz di selezione, ma tutti i membri dovranno rispettare i criteri di età e residenza. Se qualcuno del gruppo decide di rinunciare, gli altri manterranno il diritto al pass, ma non sarà possibile sostituirlo con un nuovo partecipante.

Come inviare la propria candidatura

Le iscrizioni dovranno essere inviate online, attraverso il portale ufficiale DiscoverEU, disponibile sul sito della Commissione europea. Le candidature saranno accettate dalle 12:00 del 30 ottobre fino alle 12:00 del 13 novembre 2025.

Il processo si svolge interamente sul web: il candidato deve inserire data di nascita, cittadinanza e residenza, scegliere se viaggiare da solo o in gruppo, e caricare un documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto o permesso di soggiorno). È necessario anche fornire un indirizzo email attivo per ricevere le comunicazioni ufficiali.

Una volta completata la registrazione, si accede al quiz di selezione, che determinerà la graduatoria finale. La selezione si basa su un test composto da cinque domande a risposta multipla dedicate all’Unione Europea, alle sue politiche giovanili e alle iniziative culturali. A queste si aggiunge una domanda di spareggio, che chiede di stimare un numero sempre a un argomento relativo all’UE e alle varie iniziative.

I candidati che risponderanno correttamente a tutte le cinque domande principali e si avvicineranno di più al risultato reale della domanda finale avranno la precedenza in graduatoria. In caso di perfetta parità, il pass andrà a chi avrà inviato la candidatura per primo. I risultati saranno resi noti il 7 gennaio 2026 e la partenza non potrà avvenire prima del 1° marzo 2026.