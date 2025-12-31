Cos'è e come funziona Planner, il tool per il project management di Microsoft

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Planner è uno strumento di project management “leggero” che permette di organizzare il lavoro attraverso bacheche visive e task assegnabili.

A differenza di piattaforme più complesse, punta sulla semplicità d’uso, rendendo facile monitorare scadenze e progressi in tempo reale, anche per chi non ha competenze tecniche avanzate.

Nel vasto ecosistema delle applicazioni Microsoft 365, che include strumenti di produttività popolari come Word, Excel e Outlook, esiste un’app che in pochi conoscono ma che, in realtà, è molto interessante: Microsoft Planner.

Sebbene non sia tra i prodotti più noti dell’azienda di Redmond, Planner si distingue come uno strumento di gestione delle attività e dei progetti particolarmente efficace e intuitivo, offrendo un’alternativa leggera e accessibile alle piattaforme di project management più complesse, consentendo a team e singoli di strutturare il lavoro quotidiano in modo visuale, collaborativo e organizzato.

Cos’è Microsoft Planner e come funziona

Microsoft Planner è un’applicazione per il project management che permette di organizzare progetti e attività su bacheche visive, simili a strumenti come Trello ma perfettamente integrata nell’ecosistema Microsoft.

Ogni progetto può essere suddiviso in “piani”, all’interno dei quali si creano “task” assegnabili ai membri del team, con scadenze, etichette e commenti. Questa struttura consente agli utenti di visualizzare lo stato di avanzamento di un progetto in tempo reale, favorendo chiarezza e responsabilità.

La forza di Planner sta nella sua semplicità d’uso: non richiede competenze tecniche avanzate e può essere adottato sia da team piccoli che da organizzazioni più strutturate, cosa che lo rende uno strumento ideale per startup, gruppi di lavoro interdisciplinari o professionisti che desiderano gestire flussi di lavoro senza introdurre complessità inutili.

Dal punto di vista operativo, Planner si integra con altre applicazioni Microsoft con le varie attività che possono essere monitorate all’interno di Teams o sincronizzate con Outlook e il calendario, facilitando una visione unificata degli impegni e dei progetti.

Perché Planner resta poco conosciuto

Nonostante la sua utilità, Planner è spesso oscurato da strumenti più pubblicizzati all’interno dell’offerta Microsoft 365, come Teams o OneDrive. Questo fenomeno è comune quando un ecosistema software include decine di applicazioni con livelli di popolarità molto differenti, con le app meno “visibili” rischiano di essere ignorate anche da utenti che potrebbero trarne un vantaggio.

Il risultato è che molte organizzazioni continuano a utilizzare metodi manuali come fogli di calcolo o elenchi di attività isolati, perdendo l’opportunità di adottare un sistema di gestione dei task più robusto e, soprattutto, totalmente integrato nell’ecosistema che usano comunemente.

Microsoft Planner, dunque, rappresenta l’esempio perfetto di come software meno conosciuti all’interno di un grande ecosistema possano offrire benefici concreti e immediati. Integrandosi perfettamente con l’ambiente Microsoft 365 e combinando rapidità di adozione e funzionalità collaborative, Planner merita di essere riscoperto da professionisti e team che cercano uno strumento pratico per gestire le proprie attività quotidiane.