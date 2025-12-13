Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Ahyan Stock Studios / Shutterstock.com

In Sintesi

Disco è un progetto di Google Labs che mira a trasformare il browser da semplice visualizzatore a ambiente per la creazione di applicazioni dinamiche su richiesta.

Il concetto centrale sono le GenTabs, una ricerca non produce una lista di link, ma una mini-app temporanea e interattiva che consolida tutte le informazioni e gli strumenti necessari per l’obiettivo dell’utente.

Google sta testando una nuova idea di navigazione che, nei prossimi anni, potrebbe ridefinire radicalmente il ruolo stesso del browser. Si chiama Disco, ed è stato concepito dai laboratori sperimentali di Google Labs come un ambiente capace non solo di visualizzare le pagine web, ma di creare applicazioni dinamiche su richiesta, sfruttando naturalmente l’intelligenza artificiale.

Il progetto ruota attorno a un concetto inedito: le GenTabs, delle schede generate dall’AI che trasformano le ricerche in strumenti interattivi e che, in un futuro prossimo, potrebbero diventare la naturale evoluzione delle schede di Gooogle Chrome.

Cosa sappiamo di Disco e delle GenTabs

Disco nasce con l’idea di rompere gli schemi consolidati del browsing tradizionale e, invece di accumulare decine di schede durante una ricerca complessa, il tool punta a consolidare i risultati in un’unica esperienza interattiva generata in tempo reale. Alla base di tutto c’è Gemini 3, il modello di AI che interpreta le richieste e costruisce interfacce coerenti con l’obiettivo dell’utente.

Il meccanismo è “semplice”: una qualsiasi ricerca effettuata non produce una lista di link, ma crea una mini-app temporanea, la GenTab appunto, che ha al suo interno tutto il necessario per soddisfare le esigenze degli utenti.

L’intelligenza artificiale, dunque, diventa come una specie di programmatore invisibile in grado di generare codice, costruire moduli e collegarli tra loro in autonomia e senza alcun intervento da parte dell’utente. Si tratta, insomma, di un’estremizzazione del vibecoding, dove un desiderio o un’intenzione generica viene tradotta in un’interfaccia pronta all’uso.

In tutto questo, la base tecnica resta Chromium, la stessa piattaforma che regge Google Chrome, ma l’esperienza d’uso è completamente ridisegnata. Scompare la barra degli indirizzi, sostituita da una chat centrale che diventa il punto nevralgico del dialogo tra utente e intelligenza artificiale, con questo tool che non invita più a “navigare” nel senso classico, ma a interrogare il web, lasciando che sia l’AI a costruire ciò che serve.

Oltretutto Disco è progettato per mantenere un collegamento diretto con le fonti originali e ogni GenTab include riferimenti chiari ai siti da cui sono stati estratti i contenuti. Non solo, il browser apre automaticamente schede in background per verificare ciò che l’AI sta sintetizzando, in modo da evitare errori o imprecisioni di sorta.

Questa architettura rappresenta anche una risposta alle preoccupazioni degli editori con l’AI che non “mangia il traffico” grazie agli abstract generati ma diventa un ponte costante con i siti web, cercando di preservare la visibilità delle fonti.

Quando arriva Disco

Come già accennato, Disco al momento è ancora in fase sperimentale, ben lontano da una versione stabile. Gli utenti possono iscriversi a una lista d’attesa per provare in anteprima questo nuovo browser, ma Google avverte che si tratta di un prototipo soggetto a bug, crash e funzionalità incomplete.