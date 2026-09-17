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Da mesi Stati Uniti e Cina si sfidano in uno scontro aperto per la supremazia nel campo dell’intelligenza artificiale. E in più occasioni, il presidente Donald Trump ha rivendicato con forza il primato americano all’interno di questo rally ultra-miliardario, decisivo pure per le principali Big Tech mondiali.

Ma qual è la reale situazione sullo scacchiere globale? Chi sta guidando la gara tra le due superpotenze e chi, invece, rischia di inciampare lungo il percorso?

Il duello tra USA e Cina per la guida nel rally IA

All’indomani delle forti polemiche scoppiate sui rischi e sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale, il tycoon a capo della prima potenza mondiale ha alzato le barricate per difendere e proteggere il mercato IA a Stelle e Strisce, ribadendo anzi che gli Stati Uniti mantengono un vantaggio netto rispetto a Pechino, loro principale rivale strategico, e che Washington non ha alcuna intenzione di tirare il freno a mano.

Ma è davvero così? Ora, stabilire se le cose stiano esattamente non è così semplice, ma analizzare alcuni indicatori chiave può aiutarci nell’impresa.

Ad esempio, se si prende come riferimento l’indice di qualità dei modelli IA stilato da Bloomberg, gli Stati Uniti si confermano effettivamente in testa nel processo di sviluppo, con modelli come Claude Opus 5 in cima alla classifica.

Tuttavia, la Cina (pur partita in ritardo) sta recuperando terreno a ritmi serrati, arrivando quasi agli stessi livelli delle controparti statunitensi. Basti pensare che il modello cinese Kimi K3 si posiziona appena al di sotto di Opus secondo la stessa classifica.

Anche sul fronte puramente finanziario la supremazia USA si fa sentire. Da sole, le due icone americane Anthropic e OpenAI valgono quasi il doppio rispetto all’intero settore privato delle società di intelligenza artificiale cinesi: la società di Dario Amodei è valutata intorno ai 965 miliardi di dollari, quella di Sam Altman a 853 miliardi; di contro le società cinesi viaggiano attorno ai 455 miliardi.

Chi rischia invece di rimetterci? Entrambe

Sebbene nella corsa all’IA siano al momento in testa gli USA, sul piano dei rischi entrambe sono abbastanza esposte. E non tanto per ragioni strettamente finanziarie (tipo l’eventuale scoppio della presunta bolla IA di cui si parla da mesi). La vera insidia è nella sicurezza.

In questa frenetica corsa alla supremazia tecnologica, sia Washington che Pechino corrono il rischio concreto di mettere in secondo piano i protocolli di sicurezza e le regole di governance pur di tagliare per primi il traguardo.

Un atteggiamento a tratti sconsiderato, che espone entrambi i Paesi a pericoli sistemici: minacce alla sicurezza informatica, disinformazione di massa, vulnerabilità operative. Tutti pericoli che già si stanno concretizzando.

Sul piano però economico, invece, quelli a rischio sono gli Stati Uniti. Soprattutto per quanto riguarda la guerra dei costi. Perché chi fa meglio e costa di meno probabilmente vincerà la corsa. Già a gennaio 2025 con la presentazione del modello cinese DeepSeek i mercati statunitensi hanno tremato, non solo per le sue prestazioni, ma per i costi incredibilmente contenuti (5,6 – 6 milioni di dollari, niente in confronto ai budget delle Big Tech).

Ed è proprio sul terreno dell’efficienza economica che gli USA rischiano di incassare una sconfitta bruciante. Sempre secondo le stime di Bloomberg, il costo di utilizzo per API su un milione di token si attesta attorno ai 50 dollari per il modello Claude Fable 5 di Anthropic, contro i soli 15 dollari richiesti per Kimi K3.

E L’Unione Europea a che punto si trova?

Indietro, e non di poco. Se da un lato l’Unione Europea ha tracciato un importante solco normativo con l’AI Act, dall’altro continua a soffrire un forte ritardo sul piano economico e tecnologico.

Rispetto agli americani, in Europa mancano i mega-round di finanziamento e valutazioni stellari come quelli di OpenAI e Anthropic (un’eccezione è la francese Mistral AI, che ha raggiunto una valutazione di circa 6 miliardi di euro, comunque ben lontana dai rivali d’oltreoceano).

A sua volta, l’Europa non dispone di grandi cluster equipaggiati con centinaia di migliaia di GPU avanzate, lasciando così agli Stati Uniti il controllo di circa il 75% della potenza di calcolo ad alte prestazioni a livello globale, secondo i dati del think tank Bruegel.

Ovviamente il continente non è privo di iniziative, come dimostra il programma pubblico EuroHPC JU, ed è vero che la capacità dei data center europei è in costante crescita. Ma siamo ancora lontani dai primati cinesi e statunitensi.

Senza campioni industriali proprietari, l’Europa potrebbe trasformarsi in una semplice spettatrice e consumatrice passiva di tecnologie sviluppate altrove, finendo così alla mercé delle superpotenze.