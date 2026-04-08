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Un video ufficiale di NVIDIA viene oscurato su YouTube per una segnalazione di copyright partita – indirettamente – da La7. Un caso che sembra assurdo ma che in realtà rivela bene come funziona (e dove sbaglia) il sistema automatico Content ID della piattaforma.

Proprietario perde il suo video: il caso

Tutto nasce da un video promozionale pubblicato da NVIDIA per presentare il DLSS 5, tecnologia basata sull’intelligenza artificiale pensata per migliorare la grafica nei videogiochi.

Il filmato, visto da milioni di utenti e ripreso da numerose testate, è improvvisamente sparito da YouTube.

Motivo? Una segnalazione di violazione del copyright attribuita all’emittente TV italiana La7.

Sì, proprio così: l’azienda che aveva creato e diffuso quel contenuto si è ritrovata senza il controllo sul proprio materiale. E non è stata l’unica: anche molti altri video che includevano le stesse sequenze sono stati bloccati a catena.

Come funziona il Content ID di YouTube

Per capire cosa è successo bisogna entrare nel meccanismo del Content ID.

Si tratta di un sistema automatico che analizza audio e immagini di ogni video caricato, creando una sorta di “impronta digitale”. Quando un nuovo contenuto viene pubblicato, viene confrontato con questo database.

Se trova una corrispondenza, scatta una rivendicazione. Non serve che il video sia identico: bastano pochi secondi.

Il punto cruciale è che il sistema non stabilisce chi sia il vero autore, ma esegue le istruzioni associate a chi ha registrato quell’impronta. E qui nasce il problema.

L’errore (non intenzionale) di La7

Secondo la ricostruzione, La7 avrebbe trasmesso alcune clip del video NVIDIA all’interno di un servizio giornalistico. Successivamente, quel servizio è stato caricato su YouTube.

Nel farlo, l’emittente non avrebbe escluso le parti di cui non deteneva i diritti. Risultato: il sistema ha registrato l’intero video come contenuto “attribuibile” a La7.

Quando poi il sistema ha rilevato le stesse immagini altrove – incluso il video originale NVIDIA – ha fatto scattare automaticamente il blocco.

Quindi, non si tratta di una rivendicazione volontaria, ma di una conseguenza degli automatismi. Dopo le segnalazioni e le polemiche, la rivendicazione è stata ritirata e i video sono tornati online.

Copyright YouTube: perché il Content ID può colpire chiunque

Questo episodio mette in luce una criticità strutturale del copyright su YouTube.

Il sistema è progettato per proteggere i contenuti, ma funziona senza una verifica umana immediata. Questo significa che:

il blocco arriva prima del controllo

chi ha strumenti più avanzati (come le emittenti TV) ha più peso

la cronologia dei caricamenti conta meno delle “impronte” registrate

In pratica, chi inserisce per primo un contenuto nel database con determinate impostazioni può generare effetti molto ampi, anche senza volerlo.

Situazione paradossale e dannosa

Il caso del video NVIDIA sul DLSS 5 è solo uno dei tanti esempi di come il Content ID possa creare situazioni paradossali.

Per un grande gruppo come NVIDIA, il problema si risolve in tempi rapidi. Ma per creator indipendenti o piccole redazioni, un blocco può significare perdita di visibilità, entrate e traffico.

E c’è un altro aspetto da considerare: il tempo. Anche quando esiste una procedura di contestazione, non è immediata. Nel mentre, il contenuto resta offline o limitato.

Un sistema imperfetto

Più che una storia curiosa, questa è una lezione su come funziona davvero il copyright sulle piattaforme digitali.

YouTube ha costruito un sistema potente ma imperfetto, dove la velocità dell’automazione supera la precisione del controllo. E quando questo accade, anche chi crea contenuti originali può ritrovarsi penalizzato.

Il risultato è un equilibrio fragile: proteggere i diritti senza bloccare la diffusione. Un obiettivo che, almeno per ora, resta solo parzialmente centrato.