Coppia di videocamere di sicurezza smart per interni ora a meno di 25€

L’offerta su Amazon mette sotto i riflettori Blink Mini, un kit da 2 videocamere per interni in colore nero. Con uno sconto del 44%, il prezzo scende a 24,99€; per chi vuole tenere d’occhio la casa senza complicazioni è una proposta davvero interessante. Sorveglianza in HD 1080p, avvisi istantanei quando viene rilevato un movimento e pratico audio bidirezionale rendono l’esperienza d’uso immediata. Per approfondire e acquistare, ecco il link diretto.

L’installazione è semplice e veloce: si collegano alla corrente, si connettono al Wi‑Fi e si gestiscono dall’app gratuita Blink Home Monitor. La resa è convincente anche di notte, la funzione Live View ti permette di vedere in tempo reale cosa accade e l’integrazione con Alexa semplifica l’uso quotidiano. Le dimensioni ridotte le rendono discrete e facili da posizionare.

Su Amazon il kit Blink Mini è proposto a 24,99€, con sconto del 44% rispetto al prezzo di listino. Il risparmio è di circa 19,64€.

La confezione include due unità pronte all’uso, una soluzione pratica per coprire più ambienti fin da subito.

Blink Mini: le caratteristiche tecniche

Ogni videocamera offre video in HD 1080p per controllare cosa accade giorno e notte. La rilevazione di movimento è personalizzabile con zone ad hoc, così puoi concentrarti sulle aree che ti interessano.

Dallo smartphone ricevi avvisi in tempo reale, puoi attivare la Live View e comunicare con chi è in casa grazie all’audio bidirezionale, utile con familiari e animali domestici.

La compatibilità con Alexa consente di avviare la visione in diretta e gestire l’attivazione della videocamera con comandi vocali, rendendo l’esperienza più immediata.

Per l’archiviazione dei filmati, hai due strade: salvataggio locale con Sync Module 2 e chiavetta USB (venduti separatamente) oppure nel Cloud con 30 giorni di prova del piano Blink.

Nella confezione: 2 videocamere Blink Mini (nero), supporti di montaggio, cavi USB e alimentatori. L’installazione richiede pochi minuti: collega, connetti al Wi‑Fi e segui le istruzioni nell’app Blink Home Monitor.

