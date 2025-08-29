Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

L’assistente AI Copilot di Microsoft sbarca su nuovi dispositivi: sarà disponibile anche sulle Smart TV e sui Monitor Smart Samsung 2025.

Samsung Newsroom

In sintesi

Microsoft Copilot arriva su Smart TV e Smart Monitor Samsung 2025, accessibile tramite app ufficiale integrata in Tizen OS.

L’assistente AI fornisce info su film, serie e altro, con interazione vocale e senza costi aggiuntivi per gli utenti.

Microsoft ha annunciato un’espansione della disponibilità di Copilot. L’assistente AI dell’azienda americana, infatti, è ora disponibile anche su Smart TV e Smart Monitor della gamma 2025 di Samsung.

Si tratta di un’aggiunta importante per tutti gli utenti che hanno acquistato (o acquisteranno) un modello della casa coreana compatibile con Copilot. La possibilità di sfruttare l’AI, infatti, apre le porte a diversi vantaggi.

Questa novità non è una sorpresa in quanto era stata annunciata in occasione del CES di inizio 2025. Andiamo a fare il punto sulle novità annunciate da Microsoft e su quanto Copilot è in grado di fare per gli utenti sulle Smart TV di casa Samsung.

Copilot arriva sulle Smart TV

Copilot su Smart TV e Smart Monitor di Samsung. Il servizio è accessibile tramite un’applicazione ufficiale, integrata in Tizen OS. Gli utenti hanno la possibilità di aprire l’app per interagire subito con l’assistente utilizzando la propria voce.

La possibilità di utilizzare Copilot apre le porte a diversi vantaggi. Gli utenti possono sfruttare l’assistente per ottenere informazioni aggiuntive su film, serie TV, attori, registi, programmi televisivi e molto altro ancora. C’è anche la possibilità di richiedere un riassunto della trama.

L’assistente, però, sarà in grado di effettuare ricerche e “dialogare” con l’utente anche affrontando altri temi più generali, esattamente come avviene su tutte le altre piattaforme da cui è possibile accedere al servizio.

L’integrazione con Copilot rappresenta un elemento di forza in più per i modelli Samsung che possono garantire agli utenti un accesso immediato e semplificato all’intelligenza artificiale, anche tramite l’ampio schermo del proprio TV.

Come usare Copilot su Smart TV

Copilot, sempre più integrato anche in Edge, viene incluso anche nella piattaforma smart di TV e monitor Samsung con un’app dedicata e con la possibilità, per gli utenti, di accedere all’assistente in qualsiasi momento e senza alcun costo.

Il servizio è disponibile come assistente conversazione e può garantire informazioni su vari argomenti, anche senza la necessità di effettuare il login con il proprio account Microsoft (operazione possibile per poter contare su un’esperienza utente più personalizzata).

Per il momento, Copilot è disponibile solo in alcuni mercati selezionati (non c’è ancora la conferma ufficiale sull’arrivo in Italia) ma in futuro il servizio sarà esteso ad altri mercati.

Per utilizzare l’AI è necessario avere un modello di TV Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro, The Frame oppure uno Smart Monitor M7, M8 e M9 della gamma 2025 di Samsung.