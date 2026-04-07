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Copilot è pensato solo per scopi di intrattenimento? Ecco cosa dicono i termini di utilizzo e cosa ne pensa Microsoft in merito alla questione

Microsoft

Copilot rappresenta un elemento centrale dell’ecosistema di servizi di Microsoft, che sta puntando sempre di più sull’intelligenza artificiale generativa. L’obiettivo è chiaro: l’integrazione di Copilot nei servizi dell’azienda americana deve essere sempre più profonda e completa.

In questo modo, Microsoft punta a monetizzare gli investimenti effettuati nel settore dell’AI e offrire un ecosistema ancora più ricco e completo ai suoi utenti. Ci sono, però, alcuni aspetti ancora poco chiari.

Come riporta TechCrunch, infatti, i termini di utilizzo di Copilot pubblicati da Microsoft non sembrano concordare con gli obiettivi dell’azienda, che vorrebbe conquistare un numero elevato di clienti aziendali (paganti) per convincerli a utilizzare il suo assistente AI.

L’azienda, dopo che quest’aspetto è stato portato alla luce, si prepara a revisionare questi termini con l’obiettivo di chiarire meglio alcuni elementi centrali legati all’uso di Copilot. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito.

Solo per intrattenimento?

L‘ultimo aggiornamento dei termini di utilizzo risale allo scorso mese di ottobre. Tra le note incluse, si legge: “Copilot è destinato esclusivamente a scopi di intrattenimento. Può commettere errori e potrebbe non funzionare come previsto. Non affidatevi a Copilot per consigli importanti. Utilizzate Copilot a vostro rischio e pericolo.”

Microsoft non è la sola azienda attiva nel settore AI a includere nei termini di utilizzo frasi di questo tipo. L’obiettivo di rendere Copilot un servizio sempre più completo e integrato con l’ecosistema, spingendo aziende e utenti consumer a pagare per utilizzare l’AI, però, sembra andare in una direzione opposta a quanto scritto da Microsoft.

Per questo motivo, l’azienda americana intende correre ai ripari. Un portavoce di Microsoft, in una dichiarazione rilasciata a PCMag, ha confermato che quanto riportato nei termini di utilizzo rappresenta oggi un “linguaggio obsoleto” e, per questo motivo, sarà necessaria una revisione.

Secondo Microsoft, infatti, ad oggi: “Con l’evoluzione del prodotto, tale terminologia non rispecchia più l’utilizzo attuale di Copilot e verrà modificata con il prossimo aggiornamento“.

Cosa potrebbe cambiare?

Al momento, non è chiaro su quali parti dei termini di utilizzo Microsoft intende intervenire. Appare evidente, però, che il riferimento agli “scopi di intrattenimento” sarà rimosso con l’obiettivo di chiarire la tipologia di utilizzo e confermare quelli che sono gli obiettivi dell’azienda in merito all’adozione di Copilot da parte dei suoi utenti (consumer e aziendali). L’assistente sarà sempre più parte centrale dell’user experience dei servizi Microsoft.

Nei termini, in ogni caso, dovrebbe continuare a essere presente un riferimento ai possibili errori che l’AI potrebbe commettere. Si tratta di un elemento centrale da tenere presente quando ci si affida a questi servizi. Staremo a vedere quali saranno le mosse di Microsoft in merito e come cambieranno i termini di utilizzo di Copilot nel prossimo futuro, anche in relazione alle possibili novità che andranno ad arricchire il servizio.