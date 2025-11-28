Libero
Black Friday per il tuo player 2: controller PlayStation5 in offerta

DualSense PS5 con feedback aptico e grilletti adattivi in finitura Sterling Silver, ora in sconto con promo Amazon.

Black Friday per il tuo player 2: controller PlayStation5 in offerta Amazon

C’è un’occasione da cogliere per chi cerca un controller PS5 dal look esclusivo: il Playstation 5 Dualsense nella finitura Sterling Silver è in offerta con sconto del 25%. Il design metallizzato ispirato alla Deep Earth Collection si distingue al primo sguardo, mentre l’esperienza di gioco rimane quella che ha reso celebre DualSense: coinvolgente, precisa e confortevole anche nelle sessioni lunghe.

Tra i punti di forza spiccano il feedback aptico e i grilletti adattivi, che aggiungono realismo alle azioni di gioco. L’ergonomia è curata e l’impugnatura bilanciata; la connettività è completa e la batteria garantisce un’autonomia solida, così da accompagnarti senza pensieri tra una partita e l’altra.

È iniziato il Black Friday su Amazon: scopri tutte le offerte e gli sconti su tecnologia, casa, sport e molto altro.

Playstation 5 Dualsense

Playstation 5 Dualsense

59,99 €79,99 € -20,00 € (25%)

Playstation 5 Dualsense: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi il Playstation 5 Dualsense Sterling Silver è proposto a 59,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino. Il taglio di prezzo si traduce in un risparmio di 20 euro, rendendo l’acquisto particolarmente allettante per chi desidera un controller ufficiale con finitura premium a un costo più accessibile. Il posizionamento è competitivo rispetto ad alternative della stessa categoria, soprattutto considerando la qualità costruttiva e le funzionalità avanzate del DualSense.

La variante Sterling Silver appartiene alla Deep Earth Collection e abbina un look elegante a un’esperienza di utilizzo solida e appagante, ideale per aggiornare il setup PS5 con un tocco di stile senza rinunciare alla sostanza.

Playstation 5 Dualsense: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’esperienza resta il binomio feedback aptico e grilletti adattivi, che modulano vibrazioni e resistenza per un coinvolgimento sensoriale superiore. L’ergonomia è stata curata per garantire comfort e controllo, con grip saldo e peso bilanciato, ideale per sessioni prolungate. L’autonomia si attesta su valori solidi, con circa 12 ore di utilizzo stimato in base allo scenario d’uso.

La dotazione è completa: microfono integrato, jack da 3,5 mm per cuffie, connettività Bluetooth e USB‑C. Ottima anche la versatilità: oltre a PS5, il controller funziona anche su PC e Mac, mantenendo le funzioni chiave nelle piattaforme supportate. La finitura Sterling Silver offre un tocco premium con riflessi metallici che esaltano il design.

Nella confezione trovi il controller wireless DualSense – Sterling Silver e il manuale di istruzioni. Un upgrade di stile e funzionalità per chi cerca un accessorio ufficiale capace di elevare l’esperienza di gioco, con la qualità che ci si aspetta dall’ecosistema PlayStation.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

