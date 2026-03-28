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Un nuovo contratto collettivo dedicato alle professioni innovative segna un passaggio concreto nell’evoluzione del lavoro legato all’intelligenza artificiale. Non si tratta solo di regole aggiornate, ma di un modello che punta su competenze, risultati e diritti moderni come smart working e tutela della proprietà intellettuale.

Un contratto per il lavoro con l’AI

Il mondo del lavoro si sta trasformando rapidamente sotto la spinta dell’intelligenza artificiale, ma fino a oggi mancava un riferimento contrattuale davvero coerente con queste nuove realtà.

Il primo contratto per le professioni innovative nasce proprio per colmare tale vuoto, offrendo una cornice normativa a chi lavora nell’economia della conoscenza.

Il documento è stato siglato da diverse organizzazioni sindacali e datori di lavoro e si rivolge a un ecosistema ampio: startup, PMI innovative, centri di ricerca e aziende tecnologiche.

Al centro c’è un concetto chiave, ormai inevitabile quando si parla di lavoro e AI: le competenze contano più delle mansioni rigide.

I lavoratori coinvolti

Il contratto per le professioni innovative non è una sperimentazione di nicchia. Riguarda già oltre 200mila lavoratori inseriti in un settore che, in Italia, ha un peso economico significativo. Si parla di un comparto che genera circa 23 miliardi di euro e attira miliardi in investimenti, in particolare dal venture capital.

Questi numeri raccontano una realtà che spesso sfugge al grande pubblico: le professioni STEM e legate all’innovazione non sono più una prospettiva futura, ma una componente strutturale del mercato del lavoro.

E proprio per questo avevano bisogno di regole aggiornate e più aderenti alla quotidianità operativa.

Competenze e risultati

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo contratto è il superamento del modello tradizionale basato su ruoli statici. Qui il focus si sposta su competenze certificate, aggiornamento continuo e responsabilità progettuale.

In pratica, non conta più solo “cosa fai” ma “come lo fai” e soprattutto quali risultati porti. È una logica che chi lavora nel digitale conosce bene, ma che ora trova una formalizzazione contrattuale.

Per chi opera nel lavoro con l’intelligenza artificiale o nelle professioni STEM, questo significa maggiore riconoscimento della propria autonomia e della capacità di innovare. Si tratta di un cambio culturale che potrebbe influenzare anche altri settori nei prossimi anni.

Smart working e nuovi diritti

Tra le novità più concrete ci sono le condizioni di lavoro.

Il contratto introduce una settimana lavorativa di 36 ore e prevede lo smart working per almeno il 40% del tempo mensile.

Non è solo una concessione organizzativa, ma un riconoscimento del fatto che molte professioni innovative possono essere svolte in modo efficace anche da remoto. Un punto particolarmente rilevante per chi lavora nel digitale.

A questo si aggiungono altri elementi sempre più centrali: parità retributiva, formazione continua con budget dedicati e attenzione alla qualità della vita lavorativa.

Il nodo della proprietà intellettuale

Un altro tema cruciale per le professioni innovative è la proprietà intellettuale. Chi sviluppa soluzioni tecnologiche, modelli AI o progetti digitali spesso si trova in una zona grigia dal punto di vista dei diritti.

Il nuovo contratto interviene proprio qui, riconoscendo la paternità delle innovazioni e prevedendo una valorizzazione economica del contributo creativo.

È un passaggio importante, perché lega in modo più diretto il lavoro svolto al valore generato.

Cosa cambia davvero

Per chi già lavora nel settore, il contratto per le professioni innovative rappresenta una maggiore tutela e una migliore definizione del proprio ruolo. Per chi guarda a queste carriere, invece, è un segnale di maturità del mercato.

Il lavoro con l’AI non è più percepito come qualcosa di sperimentale o temporaneo, ma come una componente stabile dell’economia. E avere un contratto dedicato contribuisce a rafforzare questa percezione.

In prospettiva, il modello potrebbe diventare un riferimento anche per altri ambiti professionali che stanno affrontando trasformazioni simili. Per ora, segna un punto fermo: il lavoro cambia, e finalmente anche le regole iniziano a seguirlo.