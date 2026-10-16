Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Svegliarsi tra i ghiacci, osservando i pinguini. Sembra la trama di un documentario e invece è la realtà di chi aderisce al progetto di UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT). L’organizzazione britannica apre periodicamente le selezioni per la storica base di Port Lockroy, sull’isola di Goudier, e tra le mansioni quotidiane affidate ai volontari c’è il censimento biologico dei pinguini.

Il progetto a Port Lockroy

Se è vero che si tratta di un’occasione di per sé affascinante e che, di fatto, potrebbe essere la realizzazione di un sogno per alcuni, dietro il “diletto” si cela un progetto di fondamentale importanza per l’ecologia dell’Antartide.

Port Lockroy fu fondata nel 1944 durante l’Operazione Tabarin, missione segreta in tempo di guerra che creò le prime basi scientifiche permanenti britanniche in Antartide. Oggi è un sito riconosciuto dal Trattato Antartico e ospita un museo, l’ufficio postale più a sud del Pianeta e una colonia di oltre 1.000 pinguini Papua (Pygoscelis papua).

Fulcro del progetto di UK Antarctic Heritage Trust consiste, appunto, nel collaborare con il British Antarctic Survey per monitorare la colonia di pigoscelidi comuni: il personale selezionato deve contare gli esemplari adulti, mappare i nidi, verificare quante sono le uova deposte e registrare dati sulla sopravvivenza dei pulcini.

Sono mansioni importanti, perché i trend demografici dei pinguini Papia consentono ai ricercatori di valutare l’impatto del cambiamento climatico sui ghiacci marini, di monitorare l’abbondanza di krill e di valutare, inoltre, l’impatto del turismo sull’ambiente.

Chi può candidarsi

Vivere in Antartide non è per tutti. Una dura prova, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico, che si protrae per 5 mesi tra la fine di ottobre e marzo. Il calendario giornaliero è rigoroso e prevede attività logoranti come spalare quintali di neve, trasportare enormi taniche d’acqua, sollevare casse pesanti.

È bene arrivare preparati, ricordando che non si tratta di una “vacanza”. Basti pensare che mancano alcune comodità di base, a cominciare dall’acqua corrente, assente nella base di Port Lockroy, che non dispone neanche dei sistemi di scarico (il team deve usare bagni chimici da campo e limitare le docce a una alla settimana per ciascun membro). Non c’è copertura per i telefoni cellulari e la connessione internet è ridotta, perciò altro ostacolo da superare è l’isolamento quasi completo.

Come spiega UK Antarctic Heritage Trust, l’incarico si basa su contratti stagionali che coprono vitto, alloggio e spostamenti. Il team comprende un Base Leader per la gestione e la sicurezza, con una paga tra circa 1.870 e 2.210 euro al mese, uno Shop Manager, responsabile del negozio di souvenir e delle scorte, che riceve tra 1.630 e 1.930 euro mensili, e i General Assistant, impegnati sia nel censimento dell’avifauna sia nella manutenzione della base, con un compenso tra 1.450 e 1.700 euro al mese.

Possono candidarsi le persone maggiorenni, che dimostrino eccellente salute fisica (con visite mediche e certificato, ovviamente), e che parlino fluentemente inglese. Inoltre, si deve essere in possesso del visto di lavoro per il Regno Unito ed essere residenti in UK.

La squadra scelta quest’anno

Quest’anno il team selezionato viene diviso in due gruppi: 8 persone trascorreranno 5 mesi alla Base A, a Port Lockroy, sull’isola di Goudier, mentre un team specializzato di 6 persone si sposterà più a Sud lungo la penisola antartica, per effettuare un’indagine su Wordie House. Tra questi ultimi ci sono un professionista del settore sanitario e sociale diventato carpentiere specializzato nel restauro, un veterano della RAF, un volontario del soccorso alpino e specialisti con decenni di esperienza nella cura di edifici e oggetti storici.