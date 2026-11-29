Nintendo Switch 2, offerta per Natale: va comprata subito
La Nintendo Switch 2, console in bundle con Switch Sports Resort, 12 attività sportive e tre mesi di Nintendo Switch Online è in offerta per Natale.
Vuoi abbinare una nuova console a un gioco sportivo senza acquistare i componenti separatamente? La Nintendo Switch 2 è disponibile con uno sconto del 6%, in un bundle che comprende anche Switch Sports Resort.
Il bundle riunisce la console, il download della versione completa di Nintendo Switch Sports Resort e un codice per tre mesi di abbonamento individuale a Nintendo Switch Online. Il gioco propone 12 attività, tra sport conosciuti come tennis, bowling, golf, basket e pallavolo e nuove discipline come skateboard, jet ski e idrovolante. I controlli di movimento dei Joy-Con 2 puntano a rendere il gameplay immediato e accessibile.
Nintendo Switch 2 con Switch Sports Resort: sconto del 6% sul bundle
Per chi cerca una console accompagnata da un gioco sportivo, questa confezione propone insieme l’hardware, il titolo completo in download e un’iscrizione individuale di 90 giorni a Nintendo Switch Online. Il prezzo indicato è di 499,90 euro, con uno sconto del 6%. La versione descritta include inoltre una batteria sostituibile dall’utente. Puoi consultare la disponibilità e acquistare Nintendo Switch 2 al prezzo di 499,90 euro.
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La console Nintendo con schermo LCD da 7,9 pollici e risoluzione TV fino a 4K
Se vuoi una console con cui alternare giochi diversi e attività sportive basate sul movimento, il bundle abbina il gioco a caratteristiche hardware pensate per più modalità d’uso. Ecco cosa offre, secondo le informazioni disponibili:
- 12 attività sportive: dal tennis al bowling, passando per golf, basket e pallavolo, il gioco raccoglie diverse discipline in un solo download. Si aggiungono skateboard, jet ski e idrovolante.
- Controlli di movimento con Joy-Con 2: i comandi sono descritti come intuitivi e il gameplay come immediato e adatto a tutti, per avvicinarsi alle attività senza una curva di apprendimento complicata.
- Schermo LCD da 7,9 pollici e risoluzione TV fino a 4K: la console può essere utilizzata sul proprio schermo oppure collegata alla TV, con frame rate fino a 120 fps quando i titoli e i televisori sono compatibili.
- Joy-Con 2 con collegamento magnetico: i controller si agganciano tramite magneti e possono essere usati anche come mouse. La console include inoltre chat vocale, audio spaziale 3D e uno stand regolabile.
- Memoria da 256 GB e retrocompatibilità: lo spazio di sistema è espandibile tramite microSD e la console supporta i titoli per Nintendo Switch. Il bundle comprende anche tre mesi di Nintendo Switch Online.
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Approfitta ora dello sconto del 6% su Nintendo Switch 2, finché l’offerta è disponibile.
FAQ
Sì. Include il download della versione completa di Nintendo Switch Sports Resort.
Sono indicate 12 attività, tra cui tennis, bowling, golf, basket, pallavolo, skateboard, jet ski e idrovolante.
Il bundle comprende un codice per un’iscrizione individuale di 3 mesi, pari a 90 giorni.
Sì, le informazioni del prodotto indicano la retrocompatibilità con i titoli per Nintendo Switch.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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