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La Nintendo Switch 2, console in bundle con Switch Sports Resort, 12 attività sportive e tre mesi di Nintendo Switch Online è in offerta per Natale.

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Vuoi abbinare una nuova console a un gioco sportivo senza acquistare i componenti separatamente? La Nintendo Switch 2 è disponibile con uno sconto del 6%, in un bundle che comprende anche Switch Sports Resort.

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Il bundle riunisce la console, il download della versione completa di Nintendo Switch Sports Resort e un codice per tre mesi di abbonamento individuale a Nintendo Switch Online. Il gioco propone 12 attività, tra sport conosciuti come tennis, bowling, golf, basket e pallavolo e nuove discipline come skateboard, jet ski e idrovolante. I controlli di movimento dei Joy-Con 2 puntano a rendere il gameplay immediato e accessibile.

Nintendo Switch 2 con Switch Sports Resort: sconto del 6% sul bundle

Per chi cerca una console accompagnata da un gioco sportivo, questa confezione propone insieme l’hardware, il titolo completo in download e un’iscrizione individuale di 90 giorni a Nintendo Switch Online. Il prezzo indicato è di 499,90 euro, con uno sconto del 6%. La versione descritta include inoltre una batteria sostituibile dall’utente. Puoi consultare la disponibilità e acquistare Nintendo Switch 2 al prezzo di 499,90 euro.

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La console Nintendo con schermo LCD da 7,9 pollici e risoluzione TV fino a 4K

Se vuoi una console con cui alternare giochi diversi e attività sportive basate sul movimento, il bundle abbina il gioco a caratteristiche hardware pensate per più modalità d’uso. Ecco cosa offre, secondo le informazioni disponibili:

12 attività sportive : dal tennis al bowling, passando per golf, basket e pallavolo, il gioco raccoglie diverse discipline in un solo download. Si aggiungono skateboard, jet ski e idrovolante.

: dal tennis al bowling, passando per golf, basket e pallavolo, il gioco raccoglie diverse discipline in un solo download. Si aggiungono skateboard, jet ski e idrovolante. Controlli di movimento con Joy-Con 2 : i comandi sono descritti come intuitivi e il gameplay come immediato e adatto a tutti, per avvicinarsi alle attività senza una curva di apprendimento complicata.

: i comandi sono descritti come intuitivi e il gameplay come immediato e adatto a tutti, per avvicinarsi alle attività senza una curva di apprendimento complicata. Schermo LCD da 7,9 pollici e risoluzione TV fino a 4K : la console può essere utilizzata sul proprio schermo oppure collegata alla TV, con frame rate fino a 120 fps quando i titoli e i televisori sono compatibili.

: la console può essere utilizzata sul proprio schermo oppure collegata alla TV, con frame rate fino a 120 fps quando i titoli e i televisori sono compatibili. Joy-Con 2 con collegamento magnetico : i controller si agganciano tramite magneti e possono essere usati anche come mouse. La console include inoltre chat vocale, audio spaziale 3D e uno stand regolabile.

: i controller si agganciano tramite magneti e possono essere usati anche come mouse. La console include inoltre chat vocale, audio spaziale 3D e uno stand regolabile. Memoria da 256 GB e retrocompatibilità: lo spazio di sistema è espandibile tramite microSD e la console supporta i titoli per Nintendo Switch. Il bundle comprende anche tre mesi di Nintendo Switch Online.

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Approfitta ora dello sconto del 6% su Nintendo Switch 2, finché l’offerta è disponibile.

FAQ Il bundle include Nintendo Switch Sports Resort? Sì. Include il download della versione completa di Nintendo Switch Sports Resort. Quante attività sportive sono disponibili in Switch Sports Resort? Sono indicate 12 attività, tra cui tennis, bowling, golf, basket, pallavolo, skateboard, jet ski e idrovolante. Per quanto tempo è inclusa Nintendo Switch Online? Il bundle comprende un codice per un’iscrizione individuale di 3 mesi, pari a 90 giorni. Nintendo Switch 2 è compatibile con i giochi della prima Nintendo Switch? Sì, le informazioni del prodotto indicano la retrocompatibilità con i titoli per Nintendo Switch.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.