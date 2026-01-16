Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Connessione rapida e gratuita in aereo tra il 2026 e il 2029: la rivoluzione è stata annunciata ed ecco su quali velivoli

La connettività è parte integrante della nostra vita di tutti i giorni. Una verità innegabile, evidenziata ad esempio dal grande fastidio che proviamo nel dover restare senza internet per alcune ore quando si è in aereo.

Proprio in tale ambito, Lufthansa ha un’ottima notizia per chi non riesce a staccare il 4/5G dal telefono. I nemici della “modalità aereo” saranno felici di sapere che il gruppo tedesco ha annunciato un accordo con SpaceX per dotare tutti gli aeromobili delle sue compagnie della connessione satellitare Starlink. Ciò vuol dire connettività anche a bordo di:

Eurowings;

Austrian Airlines;

Brussels Airlines;

Air Dolomiti;

Discover Airlines.

Circa 850 aerei che, a partire dalla seconda metà del 2026, inizieranno a essere equipaggiati con i terminali necessari della costellazione di Elon Musk. Un progetto ambizioso, che prevede il suo completamento entro il 2029.

Cos’è Starlink

Per i pochi che non lo sapessero, Starlink è la rete di satelliti in orbita sviluppata da SpaceX. Mira a garantire accesso a internet ad alta velocità e bassa latenza in ogni area del pianeta. A differenza dei tradizionali sistemi satellitari geostazionari, che soffrono di ritardi elevanti e larghezza di banda limitata, questa costellazione in orbita bassa ha dimostrato di poter offrire prestazioni paragonabili al 5G e alla fibra (in condizioni ottimali).

Secondo Lufthansa, grazie a Starlink i passeggeri potranno finalmente utilizzare servizi cloud, partecipare a videoconferenze, guardare contenuti in streaming e navigare in modo fluido, con prestazioni che si avvicinano molto a quelle di una rete domestica. Il gaming online forse resta ancora un obiettivo ambizioso, ma il salto di qualità rispetto agli attuali sistemi è evidente.

Il gruppo guarda al futuro

L’introduzione di Starlink a bordo si inserisce in un piano più ampio di ammodernamento, avviato da tempo dal gruppo Lufthansa. Ciò passa anche attraverso l’acquisto di nuovi aeromobili, con l’aggiornamento tecnologico di quelli già in servizio.

La connettività non è più un optional di lusso, bensì una componente chiave dell’esperienza di viaggio, soprattutto per chi vola per lavoro o è impegnato su lunghe tratte intercontinentali. Considerando l’importanza di tale aspetto, Lufthansa offrirà l’accesso a internet via Starlink a costo zero per alcuni passeggeri. Il servizio sarà gratuito per gli iscritti al programma Miles & More, così come per chi possiede un account TravelID, indipendentemente dalla classe di viaggio.

Un approccio che punta chiaramente a fidelizzare i clienti e a trasformare la connessione in volo in un servizio standard, non più riservato a chi è disposto a pagare extra.