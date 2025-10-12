Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Uno spettacolo magnifico con protagonisti Luna e Giove: ecco quando e come vedere la congiunzione astrale

Il cielo di ottobre ci regala un nuovo spettacolo. Gli appassionati di astronomia potranno infatti ammirare il 13 di questo mese Luna e Giove al centro di una splendida congiunzione. Si ritroveranno molto “vicini” e il tutto sarà visibile a occhio nudo.

Il fenomeno si realizzerà nella costellazione dei Gemelli, offrendo una delle immagini più suggestive di questo autunno. Il tutto esaltato anche dalla luminosità crescente del nostro satellite naturale.

Quando osservare la congiunzione

Quando si parla di fenomeni astronomici, occorre essere ben precisi. L’orario della congiunzione sarà alle 22:31 GMT, il che si traduce nelle 00:31 per l’Italia (prima ora del 14 ottobre). I due corpi celesti si ritroveranno a una distanza apparente di 4 gradi e 18 minuti d’arco.

Pochi minuti dopo, alle 23:49 GMT (01:49 in Italia), si verificherà il massimo avvicinamento. La distanza sarà infatti di appena 4 gradi e 11 minuti. Un margine decisamente ridotto, che consentirà anche ai meno esperti di individuare facilmente la coppia nel cielo notturno.

Come osservare il fenomeno

Iniziamo col dire che non serviranno strumenti professionale per poter godere di questo spettacolo. Si dovrà soltanto alzare lo sguardo e indirizzarlo verso est. Il tutto a partire dalle prime ore successive al tramonto. La Luna, illuminata al 58%, inizierà a brillare sopra l’orizzonte.

Accanto a lei sarà facilmente riconoscibile Giove, grazie alla sua luce intensa e stabile. Il pianeta, con una magnitudine di -2.2, è tra gli oggetti più luminosi della volta celeste in questo periodo dell’anno.

Nulla vieta però di procurarsi un binocolo o un piccolo telescopio. In questo modo sarà possibile apprezzare maggiori dettagli. Si potranno distinguere chiaramente il disco lunare e i 4 satelliti principali di Giove: Io, Europa, Ganimede e Callisto. Questi si disporranno in linea accanto al pianeta. Un’occasione ideale per osservare due dei protagonisti più affascinati del Sistema Solare in un colpo solo.

Il cielo di ottobre

Non solo la congiunzione tra Luna e Giove nel mese di ottobre. Sono infatti diversi gli appuntamenti celesti di cui tener conto. Dalla visibilità di Saturno nella costellazione dell’Acquario alle prime Orionidi.

Parliamo delle meteore legate alla cometa di Halley, che iniziano a farsi notare proprio in questi giorni. Ad ogni modo, quella del 13 ottobre sarà una delle notti più fotogeniche del mese. Una chance perfetta per chi vuole staccare la spina e connettersi con la bellezza che ci circonda e sovrasta. Basta allontanarsi dalle luci cittadine. Non è fondamentale ritrovarsi nelle lande desolate ai margini del mondo civilizzato ma, ovviamente, scegliere come location il proprio balcone in centro città non offrirà lo stesso panorama.

Lo sguardo andrà puntato a est, come detto, e il gioco sarà fatto. Ci si dovrà soltanto lasciar stupire ancora una volta da quella danza silenziosa tra Luna e Giove che, per qualche ora, illuminerà l’universo sopra di noi.