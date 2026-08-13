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Il condizionatore può sembrare acceso ma raffrescare poco se la modalità è errata, la temperatura impostata è incoerente o il flusso d’aria è ostacolato.

Filtri sporchi, bocchette coperte e finestre aperte riducono l’efficienza, mentre schermare i vetri e limitare il calore interno aiuta a migliorare il comfort.

Ghiaccio sullo split, interruttore che scatta o odore di bruciato impongono di interrompere l’uso e affidarsi a un tecnico qualificato.

Il condizionatore sembra funzionare e si sente girare la ventola, ma la temperatura in casa non scende. Prima di pensare a un guasto, è bene verificare alcune condizioni che possono ridurne sensibilmente la capacità di raffrescamento. Molti controlli richiedono pochi minuti e non comportano interventi sull’impianto.

Controllare la modalità freddo e la temperatura impostata

Il primo controllo riguarda il telecomando. L’apparecchio deve essere impostato sulla modalità raffrescamento, solitamente identificata dal simbolo del fiocco di neve. La sola ventilazione mette in circolo l’aria senza ridurre il caldo.

La temperatura selezionata deve essere inferiore a quella rilevata nella stanza. Dopo aver corretto l’impostazione, è opportuno lasciare al climatizzatore il tempo necessario per entrare a regime. Accensioni e spegnimenti ravvicinati possono ritardare la risposta del sistema.

Si può iniziare con una temperatura compresa tra 20 e 22 °C, per poi portarla a 23 °C quando l’ambiente è diventato più confortevole. Va però chiarito che un’impostazione più bassa non accelera il raffrescamento: induce semplicemente il climatizzatore a lavorare più a lungo prima di raggiungere il valore selezionato.

Occorre poi verificare che l’aria in uscita sia effettivamente fresca. Se il flusso è debole, la causa potrebbe essere riconducibile ai filtri oppure a un ostacolo davanti all’unità interna.

Pulire i filtri del condizionatore

I filtri trattengono la polvere presente nell’aria. Quando sono molto sporchi, ostacolano il passaggio dell’aria e riducono l’efficienza del climatizzatore. Prima di controllarli, bisogna spegnere l’apparecchio e seguire le indicazioni riportate nel manuale del modello.

Molti filtri possono essere rimossi e puliti, ma il metodo corretto dipende dal materiale. Se il produttore ne consente il lavaggio, vanno rimontati soltanto quando sono completamente asciutti. Prodotti aggressivi o spazzole dure potrebbero danneggiarli.

Anche le bocchette meritano attenzione. Tende o mobili collocati davanti allo split ostacolano la distribuzione dell’aria fredda. Durante il raffrescamento, orientare le alette verso l’alto può favorire una diffusione più uniforme, poiché l’aria fredda tende a scendere.

Ridurre il calore che entra nelle stanze

Anche un climatizzatore correttamente funzionante può faticare se porte e finestre restano aperte. Nelle ore più soleggiate, schermare i vetri esposti riduce il calore che raggiunge l’interno.

Va inoltre considerato il calore prodotto nella stanza. Limitare l’uso prolungato degli apparecchi che riscaldano l’ambiente può aiutare il condizionatore a lavorare con maggiore efficacia.

È opportuno controllare anche l’unità esterna, senza smontarla. Lo spazio circostante deve consentire il passaggio dell’aria. Eventuali detriti visibili possono essere rimossi soltanto dopo aver disattivato l’impianto. È essenziale non toccare i componenti elettrici né le parti interne.

Quando interrompere le prove e chiamare un tecnico

Se compare del ghiaccio sullo split, occorre spegnere il raffrescamento. Il fenomeno può essere legato a un flusso d’aria insufficiente; se si ripresenta, è necessaria una verifica professionale.

Bisogna interrompere subito l’uso anche quando l’interruttore elettrico scatta ripetutamente o si avverte odore di bruciato. In simili circostanze, non è prudente intervenire da soli.

Se il condizionatore continua a non produrre aria fredda nonostante i filtri puliti e le impostazioni corrette, la causa potrebbe riguardare il circuito frigorifero oppure un componente interno. Il controllo va affidato a personale qualificato.