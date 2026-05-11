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L’estate si avvicina e serve una soluzione pratica per rinfrescare gli spazi piccoli: YFFU Condizionatore Portatile è in super offerta con uno sconto del 50%. Compatto, leggero e facile da spostare, è pensato per scrivania, camera o angoli di casa dove vuoi un sollievo immediato dal caldo, senza impianti fissi.

YFFU Condizionatore Portatile

Chi lo ha provato apprezza il raffrescamento immediato soprattutto usando acqua fredda o ghiaccio, la silenziosità alle velocità più basse e la comodità del telecomando per gestirlo dal letto o dal divano. Piace la luce notturna multicolore che crea atmosfera, il design compatto facile da spostare e la buona resa in stanze piccole, dove abbassa la temperatura in modo rapido e costante. Nel quotidiano risulta pratico da usare e, dopo settimane di utilizzo, viene descritto come affidabile e stabile nelle prestazioni.

YFFU Condizionatore Portatile in offerta su Amazon: sconto del 50%, risparmi 49,98 euro

L’offerta è tra le più interessanti del momento: il prezzo scende a 49,98€ grazie a uno sconto del 50%, con un risparmio di 49,98 euro. Se cerchi un rinfrescamento immediato per scrivania e camera da letto, questa promo ti permette di spendere poco per un dispositivo essenziale e versatile.

In queste ore puoi portarti a casa il YFFU Condizionatore Portatile a soli 49,98€, una soluzione pratica per affrontare le giornate calde senza installazioni e con la comodità del controllo a distanza.

Il condizionatore portatile con il doppio motore e il serbatoio da 1100 ml

Il cuore del dispositivo è un doppio motore con pale 3+5 che ottimizza il flusso d’aria, più potente e piacevole rispetto ai raffrescatori tradizionali. La circolazione 3D aiuta a distribuire meglio l’aria e a prolungare l’affidabilità nel tempo.

Grazie al serbatoio da 1100 ml con apertura superiore, puoi ottenere fino a 12 ore di nebulizzazione continua. Sono disponibili tre modalità di utilizzo: solo ventilazione, solo umidificazione oppure modalità combinata con acqua fredda o cubetti di ghiaccio; quando l’acqua termina, il dispositivo passa automaticamente alla ventilazione naturale.

Completa la dotazione un timer 2/4/6/8 ore, la luce LED a 6 colori che può fungere da luce notturna e la silenziosità ≤ 30 dB alla velocità più bassa. Il telecomando funziona fino a 8 metri, così puoi regolare il flusso senza alzarti.

La ricarica è USB Type-C con cavo da 1,5 m incluso: puoi alimentarlo tramite power bank, laptop, adattatore o auto; l’adattatore non è incluso e si consiglia un modello 5 V/2 A. La maniglia in pelle lo rende semplice da spostare tra casa e outdoor.

YFFU Condizionatore Portatile

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