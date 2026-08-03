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Condizionatore d'aria portatile MaidellAir, raffrescatore 3 in 1 con ventilatore e umidificatore, serbatoio da 650 ml e 4 velocità è in sconto del 31%.

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Nelle giornate più calde lavorare o dormire in una stanza afosa può diventare un problema reale: concentrazione a zero e notti insonni. In questo momento il Condizionatore d’aria portatile MaidellAir è disponibile con uno sconto del 31%, una soluzione compatta che punta a migliorare il comfort di casa e ufficio senza installazioni fisse.

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Questo modello combina in un unico dispositivo le funzioni di condizionatore, ventilatore e umidificatore, così puoi adattare il flusso d’aria in base alla stagione e alle tue esigenze. Il serbatoio da 650 ml consente una nebulizzazione continua per rendere l’ambiente più fresco e meno secco, mentre le 4 velocità di ventilazione ti permettono di scegliere tra una brezza leggera e un getto più deciso, sempre controllabile anche a distanza grazie al telecomando incluso.

Condizionatore d’aria portatile MaidellAir in offerta: sconto del 31%

Il Condizionatore d’aria portatile MaidellAir è proposto a 109,99€ con uno sconto del 31% rispetto al prezzo di listino, posizionandosi nella fascia dei raffrescatori compatti accessibili per casa e ufficio. Grazie al design leggero e portatile puoi spostarlo rapidamente da una stanza all’altra senza necessità di installazione, rendendolo una scelta interessante per chi cerca una soluzione temporanea o stagionale.

Il condizionatore portatile con il serbatoio da 650 ml e le 4 velocità di ventilazione

Questo condizionatore portatile MaidellAir nasce per chi vuole rinfrescare piccoli ambienti senza lavori di montaggio e senza occupare troppo spazio sulla scrivania o sul comodino. Ecco come le sue caratteristiche tecniche possono tornare utili nella vita di tutti i giorni:

Funzione 3 in 1 (condizionatore, ventilatore e umidificatore) : ti permette di passare da un semplice ricambio d’aria a un raffreddamento più intenso, fino ad aggiungere umidità per evitare la secchezza tipica degli ambienti climatizzati.

: ti permette di passare da un semplice ricambio d’aria a un raffreddamento più intenso, fino ad aggiungere umidità per evitare la secchezza tipica degli ambienti climatizzati. Serbatoio da 650 ml con nebulizzazione raffreddante : la riserva d’acqua garantisce una nebulizzazione continua che aiuta ad abbassare la temperatura percepita vicino alla postazione di lavoro o al letto.

: la riserva d’acqua garantisce una nebulizzazione continua che aiuta ad abbassare la temperatura percepita vicino alla postazione di lavoro o al letto. 4 velocità di ventilazione regolabili : puoi scegliere una modalità più silenziosa per la notte o una più potente durante le ore più calde, adattando il flusso d’aria alle tue abitudini.

: puoi scegliere una modalità più silenziosa per la notte o una più potente durante le ore più calde, adattando il flusso d’aria alle tue abitudini. Telecomando incluso : puoi modificare velocità e modalità senza alzarti dalla sedia o dal divano, comodo soprattutto se lo usi in camera da letto.

: puoi modificare velocità e modalità senza alzarti dalla sedia o dal divano, comodo soprattutto se lo usi in camera da letto. Design compatto e portatile: occupa poco spazio e si sposta facilmente da una stanza all’altra, ideale per chi vive in affitto o non vuole installare un climatizzatore fisso.

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Condizionatore d’aria portatile MaidellAir, approfitta dell’offerta lampo al 31% di sconto fino ad esaurimento scorte.

FAQ Il condizionatore portatile MaidellAir è adatto a camera da letto e ufficio? Sì, il design compatto e portatile lo rende indicato per piccoli ambienti come camera da letto e ufficio. Quante modalità di ventilazione ha il condizionatore MaidellAir? Il condizionatore portatile MaidellAir offre 4 velocità di ventilazione regolabili. Il condizionatore portatile MaidellAir funziona anche come umidificatore? Sì, è un dispositivo 3 in 1 che funziona come condizionatore, ventilatore e umidificatore con nebulizzazione. Il condizionatore MaidellAir si può controllare a distanza? Sì, è incluso un telecomando che permette di gestire le funzioni senza spostarsi.