Il condizionatore portatile FOMOOUR in offerta a metà prezzo: minimo storico
Condizionatore Portatile FOMOOUR, mini raffrescatore 3 in 1 con serbatoio ad acqua, timer e alimentazione USB è in offerta con sconto del 50%.
Quando in casa o in ufficio il caldo diventa insopportabile ma non hai spazio o budget per un impianto fisso, un dispositivo compatto può fare la differenza. Il Condizionatore Portatile FOMOOUR arriva oggi su Amazon con uno sconto del 50%, pensato proprio per rinfrescare la postazione di lavoro, il comodino o l’angolo relax con un consumo ridottissimo.
Questo raffrescatore unisce in un solo corpo ventilatore, umidificatore e condizionatore portatile, così da migliorare il comfort nelle giornate afose senza ricorrere a soluzioni ingombranti o energivore. Grazie al serbatoio da 470 ml con contenitore per il ghiaccio può erogare un flusso d’aria più fresca, mentre le 3 velocità regolabili, il flusso orientabile e il display touch LED permettono di adattare facilmente l’intensità alla stanza e al momento della giornata. Il funzionamento a basso rumore e il timer intelligente completano un profilo pensato per l’uso personale, dal lavoro allo studio fino al comodino di notte.
Condizionatore Portatile FOMOOUR in offerta su Amazon: sconto del 50%
In questo momento su Amazon puoi portarti a casa il Condizionatore Portatile FOMOOUR a soli 29,99€, grazie a uno sconto del 50% sul prezzo di listino che lo rende una soluzione particolarmente interessante per chi cerca un raffrescatore personale compatto e a basso consumo.
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Il mini condizionatore da tavolo con il serbatoio ad acqua e il timer intelligente
Se cerchi un aiuto concreto contro il caldo localizzato sulla scrivania o sul comodino, questo dispositivo compatto punta tutto su praticità e consumi ridotti.
- Dispositivo 3 in 1 con 3 velocità e schermo touch LED: combina ventilatore, umidificatore e condizionatore portatile, così puoi scegliere se avere solo circolazione d’aria o un raffrescamento più intenso, regolando la potenza in base al momento della giornata.
- Serbatoio da 470 ml con contenitore del ghiaccio: aggiungendo acqua fredda e cubetti di ghiaccio ottieni un’aria più fresca e confortevole, ideale per lavorare o dormire meglio quando la temperatura sale.
- Consumo di soli 6 W, senza freon: il basso assorbimento energetico lo rende adatto a un uso prolungato senza incidere troppo sulla bolletta, con in più il vantaggio di non usare gas refrigeranti tradizionali.
- Timer a 1, 3 e 6 ore e rumore sotto i 50 dB: puoi programmare lo spegnimento automatico per la notte o per le sessioni di studio, mantenendo un ambiente più fresco senza doverti ricordare di disattivarlo e senza disturbi eccessivi.
- Alimentazione USB e design smontabile: si collega facilmente a power bank, PC o adattatori USB e il filtro in carta e il contenitore del ghiaccio rimovibili semplificano la pulizia e la manutenzione periodica.
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Condizionatore Portatile FOMOOUR, approfitta subito dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.
FAQ
Il dispositivo funziona tramite connessione USB e viene fornito con cavo USB incluso.
No, ha una potenza di soli 6 W, quindi il consumo energetico è molto basso anche con uso prolungato.
Il serbatoio ha una capacità di 470 ml e integra un contenitore per il ghiaccio per aumentare l’effetto rinfrescante.
Sì, offre un timer fino a 6 ore e un livello di rumore massimo inferiore a 50 dB, indicato per la camera da letto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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