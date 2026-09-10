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Quando il caldo rende invivibili le stanze di casa o dell’ufficio, soprattutto se non puoi installare un fisso, serve una soluzione potente ma facile da spostare. In queste ore il De’Longhi Pinguino PAC EM93K.1 SILENT è in offerta con uno sconto del 21%, pensato per chi vuole rinfrescare ambienti medio‑grandi senza interventi di installazione.

De’Longhi Pinguino PAC EM93K.1 SILENT 569,99 € -21% 719,90 € Risparmi 149,91 € Acquista su Amazon

Questo modello unisce una buona capacità di raffreddamento a consumi contenuti, grazie alla classe energetica A e al gas naturale R290. È progettato per lavorare in diverse modalità: raffrescamento, sola ventilazione per far circolare l’aria e sola deumidificazione per le giornate più umide, con particolare attenzione alla silenziosità e alla semplicità d’uso tramite pulsanti touch e telecomando, così da adattarsi facilmente alla routine quotidiana.

De’Longhi Pinguino PAC EM93K.1 SILENT in offerta: sconto del 21%

Il De’Longhi Pinguino PAC EM93K.1 SILENT è proposto a 569,99€ con uno sconto del 21%, una cifra in linea con i condizionatori portatili di fascia medio‑alta pensati per ambienti fino a 90 m3. Grazie alla classe di efficienza energetica A e al gas refrigerante naturale R290, offre un buon compromesso tra comfort e consumi, ideale se prevedi un utilizzo intenso nelle giornate più calde e vuoi contenere la bolletta. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Puoi portarti a casa il De’Longhi Pinguino PAC EM93K.1 SILENT con uno sconto del 21% scegliendo un prodotto già pronto all’uso, senza necessità di montaggio complesso: è sufficiente collegarlo alla finestra con il kit in dotazione e sfruttare maniglie e ruote per spostarlo da una stanza all’altra in base alle tue esigenze.

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Il condizionatore portatile De’Longhi con la funzione deumidificazione e la modalità silenziosa

Se soffri il caldo ma anche l’umidità e vuoi rinfrescare più stanze senza interventi fissi, questo condizionatore portatile nasce proprio per gestire al meglio il microclima domestico con diverse modalità operative.

Capacità di raffreddamento da 10.500 BTU/h (2,6 kW) : ideale per climatizzare ambienti fino a 90 m3 , così puoi usare una sola unità in soggiorni, open space o camere grandi senza dover installare uno split.

: ideale per climatizzare ambienti fino a , così puoi usare una sola unità in soggiorni, open space o camere grandi senza dover installare uno split. Classe energetica A e gas R290 naturale : consumi ottimizzati e gas non tossico, una scelta più sostenibile rispetto ai vecchi refrigeranti, pensata per chi usa il condizionatore molte ore al giorno.

: consumi ottimizzati e gas non tossico, una scelta più sostenibile rispetto ai vecchi refrigeranti, pensata per chi usa il condizionatore molte ore al giorno. Funzione sola ventilazione e sola deumidificazione : puoi far circolare l’aria quando non serve raffrescare oppure togliere fino a circa 50 litri di umidità in 24 ore , rendendo gli ambienti più salubri nelle giornate afose.

: puoi far circolare l’aria quando non serve raffrescare oppure togliere fino a circa , rendendo gli ambienti più salubri nelle giornate afose. Modalità SILENT con ventilatore a doppia velocità : l’ottimizzazione della silenziosità e l’insonorizzazione interna riducono il rumore, così puoi tenerlo acceso anche in camera da letto o mentre lavori.

: l’ottimizzazione della silenziosità e l’insonorizzazione interna riducono il rumore, così puoi tenerlo acceso anche in camera da letto o mentre lavori. Comandi intuitivi e telecomando incluso : interfaccia a pulsanti tattili con timer 24 ore e termostato per programmare accensione e spegnimento, evitando sprechi e trovando la stanza già fresca quando rientri.

: interfaccia a pulsanti tattili con timer 24 ore e termostato per programmare accensione e spegnimento, evitando sprechi e trovando la stanza già fresca quando rientri. Pronto all’uso con kit finestra, maniglie e ruote: niente installazioni complesse; lo colleghi alla finestra, lo sposti facilmente da una stanza all’altra e lo usi solo dove serve davvero.

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FAQ Quanti metri cubi può raffrescare il De'Longhi Pinguino PAC EM93K.1 SILENT? È indicato per ambienti fino a 90 m3, adatto quindi a stanze medio-grandi come soggiorni o open space compatti. Il condizionatore portatile De'Longhi Pinguino è silenzioso di notte? Sì, è ottimizzato per la silenziosità grazie alla doppia velocità del ventilatore di condensazione e all’insonorizzazione delle pareti interne. Il De'Longhi Pinguino PAC EM93K.1 SILENT deumidifica anche l’aria? Sì, dispone di una modalità di sola deumidificazione che aiuta a ridurre l’umidità negli ambienti nelle giornate più afose. Serve installazione professionale per usare il De'Longhi Pinguino PAC EM93K.1 SILENT? No, è pronto all’uso: include il kit finestra e, grazie a maniglie e ruote, si sposta facilmente senza bisogno di montaggi complessi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.