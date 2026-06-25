Pinguino De'Longhi, il condizionatore in promo per l’Amazon Prime Day
De'Longhi L'Originale Pinguino PAC EM90, condizionatore portatile silenzioso per stanze fino a 90 m³ con gas R290 e classe energetica A è in sconto del 30%.
Le giornate afose possono rendere insopportabili lavoro, studio e riposo, soprattutto se non hai un impianto fisso e non puoi intervenire con lavori in casa. In questi casi un condizionatore portatile è la soluzione più rapida e flessibile: il De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM90 oggi è disponibile con uno sconto del 30% che lo rende molto più accessibile per chi vuole raffrescare ambienti fino a 90 m³ senza installazioni complesse.
Questo modello unisce classe energetica A e gas refrigerante naturale R290 per coniugare consumi ridotti e maggiore attenzione all’ambiente. Il funzionamento è pensato per essere silenzioso grazie all’ottimizzazione del ventilatore di condensazione e all’insonorizzazione delle pareti, mentre le diverse modalità – raffreddamento, sola ventilazione e sola deumidificazione – ti permettono di usarlo tutto l’anno adattandolo alle condizioni della tua casa. Il pannello di controllo tattile e il telecomando integrato semplificano la gestione quotidiana del comfort.
De’Longhi Pinguino PAC EM90 in offerta: sconto del 30% sul condizionatore portatile
Con la promo attuale puoi portarti a casa il De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM90 a 475,90€, beneficiando di uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Una cifra in linea con i migliori condizionatori portatili di fascia media, ma con il vantaggio della tecnologia De’Longhi e della classe energetica A, che aiuta a contenere i consumi nella stagione calda. Il modello è pronto all’uso, non richiede montaggi complessi e ti consente di sfruttare la spedizione veloce e il reso secondo le condizioni standard di Amazon.
Il condizionatore portatile De’Longhi con la classe A e il gas naturale R290
Se il caldo in casa o in ufficio è diventato ingestibile e non puoi installare uno split fisso, questo condizionatore portatile offre una soluzione immediata, pensata per combinare comfort, efficienza e facilità d’uso.
- Classe di efficienza energetica A: aiuta a mantenere sotto controllo la bolletta anche con un utilizzo prolungato durante le ondate di calore, ideale per chi tiene acceso il climatizzatore molte ore al giorno.
- Potenza adatta ad ambienti fino a 90 m³: dimensionato per stanze di medie dimensioni, come soggiorni, open space compatti o uffici domestici, così puoi ottenere un raffrescamento omogeneo senza sovradimensionare l’apparecchio.
- Gas refrigerante naturale R290: soluzione più sostenibile rispetto ai gas tradizionali e non tossica, indicata per chi cerca un prodotto attento sia ai consumi sia all’impatto ambientale.
- Funzioni di raffreddamento, sola ventilazione e sola deumidificazione: puoi usarlo non solo nei giorni più caldi, ma anche nelle mezze stagioni per migliorare il ricambio d’aria o ridurre l’umidità e la sensazione di afa in casa.
- Ottimizzazione della silenziosità: la doppia velocità del ventilatore di condensazione e l’insonorizzazione delle pareti riducono il rumore, rendendolo più adatto all’uso in camera da letto o in ambienti in cui lavori e fai call.
- Pannello di controllo tattile e telecomando: imposti temperatura, velocità e timer 24 ore sia dal display sia comodamente dal divano o dal letto, senza doverti avvicinare ogni volta all’unità.
- Pronto all’uso con maniglie e rotelle: non servono installazioni fisse; lo sposti facilmente da una stanza all’altra, seguendo il tuo ritmo quotidiano tra smart working, relax serale e zona notte.
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De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM90, approfitta subito dell’offerta lampo al 30% di sconto prima che le scorte si esauriscano.
FAQ
Il De'Longhi Pinguino PAC EM90 è indicato per ambienti fino a 90 m³, quindi stanze di medie dimensioni come soggiorni o camere ampie.
No, è in classe di efficienza energetica A, studiato per offrire buone prestazioni di raffreddamento con consumi contenuti.
Il modello è ottimizzato per la silenziosità grazie alla doppia velocità del ventilatore di condensazione e all’insonorizzazione delle pareti.
Sì, oltre al raffreddamento offre modalità di sola ventilazione e sola deumidificazione per ridurre l’umidità nelle stagioni più umide.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.