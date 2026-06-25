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De'Longhi L'Originale Pinguino PAC EM90, condizionatore portatile silenzioso per stanze fino a 90 m³ con gas R290 e classe energetica A è in sconto del 30%.

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Le giornate afose possono rendere insopportabili lavoro, studio e riposo, soprattutto se non hai un impianto fisso e non puoi intervenire con lavori in casa. In questi casi un condizionatore portatile è la soluzione più rapida e flessibile: il De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM90 oggi è disponibile con uno sconto del 30% che lo rende molto più accessibile per chi vuole raffrescare ambienti fino a 90 m³ senza installazioni complesse.

Questo modello unisce classe energetica A e gas refrigerante naturale R290 per coniugare consumi ridotti e maggiore attenzione all’ambiente. Il funzionamento è pensato per essere silenzioso grazie all’ottimizzazione del ventilatore di condensazione e all’insonorizzazione delle pareti, mentre le diverse modalità – raffreddamento, sola ventilazione e sola deumidificazione – ti permettono di usarlo tutto l’anno adattandolo alle condizioni della tua casa. Il pannello di controllo tattile e il telecomando integrato semplificano la gestione quotidiana del comfort.

De’Longhi Pinguino PAC EM90 in offerta: sconto del 30% sul condizionatore portatile

Con la promo attuale puoi portarti a casa il De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM90 a 475,90€, beneficiando di uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. Una cifra in linea con i migliori condizionatori portatili di fascia media, ma con il vantaggio della tecnologia De’Longhi e della classe energetica A, che aiuta a contenere i consumi nella stagione calda. Il modello è pronto all’uso, non richiede montaggi complessi e ti consente di sfruttare la spedizione veloce e il reso secondo le condizioni standard di Amazon.

Il condizionatore portatile De’Longhi con la classe A e il gas naturale R290

Se il caldo in casa o in ufficio è diventato ingestibile e non puoi installare uno split fisso, questo condizionatore portatile offre una soluzione immediata, pensata per combinare comfort, efficienza e facilità d’uso.

Classe di efficienza energetica A : aiuta a mantenere sotto controllo la bolletta anche con un utilizzo prolungato durante le ondate di calore, ideale per chi tiene acceso il climatizzatore molte ore al giorno.

: aiuta a mantenere sotto controllo la bolletta anche con un utilizzo prolungato durante le ondate di calore, ideale per chi tiene acceso il climatizzatore molte ore al giorno. Potenza adatta ad ambienti fino a 90 m³ : dimensionato per stanze di medie dimensioni, come soggiorni, open space compatti o uffici domestici, così puoi ottenere un raffrescamento omogeneo senza sovradimensionare l’apparecchio.

: dimensionato per stanze di medie dimensioni, come soggiorni, open space compatti o uffici domestici, così puoi ottenere un raffrescamento omogeneo senza sovradimensionare l’apparecchio. Gas refrigerante naturale R290 : soluzione più sostenibile rispetto ai gas tradizionali e non tossica, indicata per chi cerca un prodotto attento sia ai consumi sia all’impatto ambientale.

: soluzione più sostenibile rispetto ai gas tradizionali e non tossica, indicata per chi cerca un prodotto attento sia ai consumi sia all’impatto ambientale. Funzioni di raffreddamento, sola ventilazione e sola deumidificazione : puoi usarlo non solo nei giorni più caldi, ma anche nelle mezze stagioni per migliorare il ricambio d’aria o ridurre l’umidità e la sensazione di afa in casa.

: puoi usarlo non solo nei giorni più caldi, ma anche nelle mezze stagioni per migliorare il ricambio d’aria o ridurre l’umidità e la sensazione di afa in casa. Ottimizzazione della silenziosità : la doppia velocità del ventilatore di condensazione e l’insonorizzazione delle pareti riducono il rumore, rendendolo più adatto all’uso in camera da letto o in ambienti in cui lavori e fai call.

: la doppia velocità del ventilatore di condensazione e l’insonorizzazione delle pareti riducono il rumore, rendendolo più adatto all’uso in camera da letto o in ambienti in cui lavori e fai call. Pannello di controllo tattile e telecomando : imposti temperatura, velocità e timer 24 ore sia dal display sia comodamente dal divano o dal letto, senza doverti avvicinare ogni volta all’unità.

: imposti temperatura, velocità e timer 24 ore sia dal display sia comodamente dal divano o dal letto, senza doverti avvicinare ogni volta all’unità. Pronto all’uso con maniglie e rotelle: non servono installazioni fisse; lo sposti facilmente da una stanza all’altra, seguendo il tuo ritmo quotidiano tra smart working, relax serale e zona notte.

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De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM90, approfitta subito dell’offerta lampo al 30% di sconto prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Per quali dimensioni di stanza è adatto il De'Longhi Pinguino PAC EM90? Il De'Longhi Pinguino PAC EM90 è indicato per ambienti fino a 90 m³, quindi stanze di medie dimensioni come soggiorni o camere ampie. Il condizionatore portatile De'Longhi Pinguino PAC EM90 consuma molta energia? No, è in classe di efficienza energetica A, studiato per offrire buone prestazioni di raffreddamento con consumi contenuti. Il De'Longhi Pinguino PAC EM90 è rumoroso durante il funzionamento? Il modello è ottimizzato per la silenziosità grazie alla doppia velocità del ventilatore di condensazione e all’insonorizzazione delle pareti. Il De'Longhi Pinguino PAC EM90 può anche deumidificare l’aria? Sì, oltre al raffreddamento offre modalità di sola ventilazione e sola deumidificazione per ridurre l’umidità nelle stagioni più umide.