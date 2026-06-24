Amazon Prime Days, il condizionatore Pinguino De’Longhi oggi in sconto
De'Longhi Pinguino PAC EM82, condizionatore portatile silenzioso con funzione deumidificazione e gas ecologico R290 è in sconto del 34%.
Nelle giornate più calde tenere fresca la casa senza far salire alle stelle la bolletta è una sfida, soprattutto se non hai un impianto fisso. In questo momento il De’Longhi Pinguino PAC EM82 è proposto con uno sconto del 34%, un’occasione interessante per chi cerca un condizionatore portatile efficiente e subito pronto all’uso.
Questo modello unisce la solidità del marchio De’Longhi alla praticità di un condizionatore portatile pensato per ambienti fino a 80 m³, con una buona efficienza energetica in classe A. Le diverse modalità di funzionamento ti permettono di rinfrescare, deumidificare o semplicemente ventilare l’aria, mentre la struttura ottimizzata per ridurre il rumore lo rende adatto anche all’uso in camera da letto o in salotto durante la sera.
De’Longhi Pinguino PAC EM82 in offerta: sconto del 34% sul condizionatore portatile
Il De’Longhi Pinguino PAC EM82 scende a 409,00€ grazie a uno sconto del 34%, una cifra interessante per un condizionatore portatile di questa categoria, capace di rinfrescare stanze fino a 80 m³ mantenendo consumi contenuti grazie alla classe energetica A. Si posiziona come soluzione completa per chi vuole un apparecchio pronto all’uso, senza installazioni fisse, con timer 24 ore e telecomando per la gestione a distanza. Se cerchi un buon compromesso tra qualità, comfort e attenzione ai consumi, il De’Longhi Pinguino PAC EM82 è disponibile a 409,00€.
Il condizionatore portatile De’Longhi con la deumidificazione dedicata e il gas ecologico R290
Per chi soffre il caldo umido, questo condizionatore portatile punta su versatilità d’uso e attenzione all’ambiente, con diverse modalità di funzionamento e un gas refrigerante naturale pensato per ridurre l’impatto energetico.
- Raffrescamento per ambienti fino a 80 m³: ti permette di rendere vivibili soggiorni, camere da letto o studi di medie dimensioni, mantenendo una temperatura più confortevole anche nelle ore più calde.
- Classe di efficienza energetica A: offre un equilibrio tra potenza di raffreddamento e consumi, così puoi usare il condizionatore più a lungo senza eccessivi timori per la bolletta.
- Funzionamento silenzioso: la doppia velocità del ventilatore di condensazione e l’insonorizzazione delle pareti riducono il rumore, ideale se lo tieni acceso mentre lavori, guardi la TV o dormi.
- Modalità di sola ventilazione e sola deumidificazione: puoi usarlo anche nelle mezze stagioni o nei giorni molto umidi per far circolare l’aria o togliere l’umidità in eccesso, migliorando il comfort senza per forza raffreddare troppo.
- Gas refrigerante R290 naturale e non tossico: una scelta più sostenibile rispetto ai gas tradizionali, con un occhio di riguardo all’ambiente e all’efficienza energetica complessiva.
- Pannello di controllo tattile e telecomando: gestisci temperatura, velocità e timer 24 ore direttamente dal display o dal divano, rendendo l’utilizzo quotidiano più semplice e immediato.
- Pronto all’uso senza montaggio: grazie alle maniglie e alle rotelle puoi spostarlo tra le stanze senza interventi di installazione, una soluzione pratica per appartamenti in affitto o seconde case.
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De’Longhi Pinguino PAC EM82, sconto del 34%: approfitta subito dell’offerta lampo prima che le scorte finiscano.
FAQ
È indicato per ambienti fino a circa 80 m³, quindi stanze di medie dimensioni come soggiorni o camere da letto ampie.
No, è ottimizzato per essere silenzioso grazie alla doppia velocità del ventilatore di condensazione e all’insonorizzazione delle pareti.
Sì, oltre al raffrescamento offre una modalità di sola deumidificazione e una di sola ventilazione per far circolare l’aria.
No, è pronto all’uso senza montaggio e si sposta facilmente grazie a maniglie e rotelle integrate.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.