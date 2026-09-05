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Pinguino De'Longhi, il climatizzatore portatile torna al minimo storico: va comprato ora

De'Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG, condizionatore portatile silenzioso ed eco-friendly con gas R290 e design compatto è in sconto del 23%.

5 min di lettura

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Redazione

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Condizionatore portatile De'Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG bianco Amazon

Quando il caldo in casa o in ufficio diventa ingestibile e il ventilatore non basta più, avere un condizionatore portatile efficiente e facile da spostare fa davvero la differenza. Oggi il De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG è disponibile con uno sconto del 23%, una soluzione interessante per chi cerca fresco immediato senza installazioni fisse.

Questo modello racchiude il DNA del Pinguino in un formato più compatto, pensato per occupare meno spazio a pavimento ma garantire comunque una buona capacità di raffreddamento. È progettato per essere semplice da gestire grazie al telecomando con display LCD, che permette di controllare temperatura, velocità della ventola e timer, e integra anche le modalità di raffrescamento, deumidificazione e ventilazione per adattarsi a diverse esigenze ambientali.

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De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG in offerta su Amazon con sconto del 23%

Il De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG scende a 409,99€ grazie a uno sconto del 23%, una cifra interessante per un condizionatore portatile con queste caratteristiche. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 82 euro al mese. Parliamo di un modello da 8.300 BTU/h (2,1 kW) pensato per ambienti fino a 60 m³, con classe energetica A e funzione di timer 24 ore, caratteristiche che lo collocano in una fascia di prodotto equilibrata tra prestazioni e consumi.

Rispetto a molti portatili della stessa categoria, questo Pinguino si distingue per il design compatto, con un ingombro ridotto del 40% rispetto ai modelli della gamma EL, e per l’uso del gas refrigerante R290, più ecologico del tradizionale R410A secondo la normativa F-Gas. Inoltre, le ruote piroettanti e le maniglie integrate rendono più semplice spostarlo da una stanza all’altra e riporlo quando la stagione calda è finita.

La gestione quotidiana resta immediata grazie ai comandi intuitivi e alle tre velocità di ventilazione, che includono una modalità più silenziosa con livello di pressione sonora tra 47 e 52 dB(A), utile soprattutto di notte o mentre si guarda la TV. Per chi cerca un portatile versatile e già pronto all’uso, questa promozione rappresenta un buon compromesso tra prezzo e funzionalità.

Condizionatore portatile De'Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG biancoAmazon

Approfitta ora del De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG

Il condizionatore portatile De’Longhi con il design compatto e il gas R290 eco-friendly

Se vuoi combattere il caldo senza lavori di installazione e con la libertà di spostare l’apparecchio dove serve di più, questo condizionatore portatile punta proprio su praticità e gestione intelligente degli spazi.

  • Design Pinguino Compact con ingombro ridotto del 40%: occupa meno spazio rispetto ai modelli tradizionali della stessa famiglia, ideale per appartamenti piccoli o stanze già piene di mobili.
  • Funzioni di raffreddamento, deumidificazione e ventilazione: puoi usarlo non solo per abbassare la temperatura, ma anche per ridurre l’umidità e far circolare l’aria, migliorando il comfort nelle giornate afose.
  • Gestione semplice con telecomando LCD e timer 24 ore: imposti orari di accensione e spegnimento in base alla tua routine, trovando l’ambiente già fresco quando rientri a casa o vai a dormire.
  • Livello sonoro tra 47 e 52 dB(A): alla velocità minima lavora in modo relativamente discreto, adatto a chi lo usa in camera da letto o in salotto mentre guarda un film.
  • Gas refrigerante R290 più ecologico: una scelta pensata per ridurre l’impatto ambientale rispetto ai gas tradizionali, senza rinunciare all’efficienza di raffreddamento.
  • Ruote piroettanti e maniglie integrate: lo sposti facilmente da una stanza all’altra senza sforzo, così puoi usarlo dove serve di più, dal soggiorno alla camera da letto.

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De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG, approfitta subito dell’offerta lampo al 23% prima che le scorte si esauriscano.

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FAQ

Per quali dimensioni di stanza è adatto il De'Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG?

Il De'Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG è pensato per ambienti fino a circa 60 m³.

Il condizionatore portatile De'Longhi Pinguino Compact è rumoroso?

Il Pinguino Compact ha un livello di pressione sonora tra 47 e 52 dB(A), più discreto alla velocità minima.

Che tipo di gas refrigerante usa il De'Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG?

Utilizza il gas refrigerante R290, più ecologico rispetto al tradizionale R410A.

Il De'Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG è facile da spostare tra le stanze?

Sì, grazie alle ruote piroettanti e alle maniglie integrate è pensato per essere spostato facilmente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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