Pinguino De'Longhi, il climatizzatore portatile torna al minimo storico: va comprato ora
De'Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG, condizionatore portatile silenzioso ed eco-friendly con gas R290 e design compatto è in sconto del 23%.
Quando il caldo in casa o in ufficio diventa ingestibile e il ventilatore non basta più, avere un condizionatore portatile efficiente e facile da spostare fa davvero la differenza. Oggi il De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG è disponibile con uno sconto del 23%, una soluzione interessante per chi cerca fresco immediato senza installazioni fisse.
Questo modello racchiude il DNA del Pinguino in un formato più compatto, pensato per occupare meno spazio a pavimento ma garantire comunque una buona capacità di raffreddamento. È progettato per essere semplice da gestire grazie al telecomando con display LCD, che permette di controllare temperatura, velocità della ventola e timer, e integra anche le modalità di raffrescamento, deumidificazione e ventilazione per adattarsi a diverse esigenze ambientali.
De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG in offerta su Amazon con sconto del 23%
Il De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG scende a 409,99€ grazie a uno sconto del 23%, una cifra interessante per un condizionatore portatile con queste caratteristiche. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 82 euro al mese. Parliamo di un modello da 8.300 BTU/h (2,1 kW) pensato per ambienti fino a 60 m³, con classe energetica A e funzione di timer 24 ore, caratteristiche che lo collocano in una fascia di prodotto equilibrata tra prestazioni e consumi.
Rispetto a molti portatili della stessa categoria, questo Pinguino si distingue per il design compatto, con un ingombro ridotto del 40% rispetto ai modelli della gamma EL, e per l’uso del gas refrigerante R290, più ecologico del tradizionale R410A secondo la normativa F-Gas. Inoltre, le ruote piroettanti e le maniglie integrate rendono più semplice spostarlo da una stanza all’altra e riporlo quando la stagione calda è finita.
La gestione quotidiana resta immediata grazie ai comandi intuitivi e alle tre velocità di ventilazione, che includono una modalità più silenziosa con livello di pressione sonora tra 47 e 52 dB(A), utile soprattutto di notte o mentre si guarda la TV. Per chi cerca un portatile versatile e già pronto all’uso, questa promozione rappresenta un buon compromesso tra prezzo e funzionalità.
Approfitta ora del De’Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG
Il condizionatore portatile De’Longhi con il design compatto e il gas R290 eco-friendly
Se vuoi combattere il caldo senza lavori di installazione e con la libertà di spostare l’apparecchio dove serve di più, questo condizionatore portatile punta proprio su praticità e gestione intelligente degli spazi.
- Design Pinguino Compact con ingombro ridotto del 40%: occupa meno spazio rispetto ai modelli tradizionali della stessa famiglia, ideale per appartamenti piccoli o stanze già piene di mobili.
- Funzioni di raffreddamento, deumidificazione e ventilazione: puoi usarlo non solo per abbassare la temperatura, ma anche per ridurre l’umidità e far circolare l’aria, migliorando il comfort nelle giornate afose.
- Gestione semplice con telecomando LCD e timer 24 ore: imposti orari di accensione e spegnimento in base alla tua routine, trovando l’ambiente già fresco quando rientri a casa o vai a dormire.
- Livello sonoro tra 47 e 52 dB(A): alla velocità minima lavora in modo relativamente discreto, adatto a chi lo usa in camera da letto o in salotto mentre guarda un film.
- Gas refrigerante R290 più ecologico: una scelta pensata per ridurre l’impatto ambientale rispetto ai gas tradizionali, senza rinunciare all’efficienza di raffreddamento.
- Ruote piroettanti e maniglie integrate: lo sposti facilmente da una stanza all’altra senza sforzo, così puoi usarlo dove serve di più, dal soggiorno alla camera da letto.
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FAQ
Il De'Longhi Pinguino Compact ES72 YOUNG è pensato per ambienti fino a circa 60 m³.
Il Pinguino Compact ha un livello di pressione sonora tra 47 e 52 dB(A), più discreto alla velocità minima.
Utilizza il gas refrigerante R290, più ecologico rispetto al tradizionale R410A.
Sì, grazie alle ruote piroettanti e alle maniglie integrate è pensato per essere spostato facilmente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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