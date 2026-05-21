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Questo mini condizionatore Lanyunary con serbatoio da 1200 ml è in offerta con uno sconto del 30%. Scopri la promo e approfitta del ribasso.

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L’offerta su questo condizionatore portatile Lanyunary è particolarmente interessante se cerchi un raffrescamento mirato per scrivania, camera o ufficio senza spendere cifre importanti. Il dispositivo è proposto con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino e offre un design compatto, bassi consumi da 10W e un utilizzo estremamente semplice, ideale nelle giornate più calde quando hai bisogno di un sollievo rapido e localizzato.

Condizionatore Portatile Silenzioso

Questo modello nasce come raffrescatore d’aria multifunzione pensato per un uso personale: combina ventilazione, umidificazione e funzione di diffusore con una luce notturna a 7 colori, il tutto mantenendo una rumorosità contenuta anche alle velocità più alte. Il flusso d’aria regolabile, il serbatoio capiente e il timer programmabile da 2 a 8 ore lo rendono adatto a chi vuole un microclima più confortevole sulla postazione di lavoro o accanto al letto, con consumi ridotti e una gestione pratica durante tutta la giornata.

Condizionatore Portatile Silenzioso in offerta: sconto del 30% su Amazon

La promo attuale rende questo raffrescatore d’aria Lanyunary ancora più appetibile per chi ha un budget contenuto ma non vuole rinunciare alla comodità di un dispositivo dedicato alla postazione personale. Grazie allo sconto del 30% puoi portarti a casa il Condizionatore Portatile Silenzioso a soli 48,98€, un prezzo in linea con i migliori mini climatizzatori da scrivania. I consumi ridotti da 10W lo rendono adatto anche a un utilizzo prolungato durante la giornata senza impattare troppo sulla bolletta, mentre il formato compatto permette di spostarlo facilmente tra camera, soggiorno e ufficio a seconda delle esigenze.

Si tratta di un prodotto pensato per il raffrescamento localizzato, quindi ideale per chi lavora al PC, legge o guarda la TV e vuole un flusso d’aria più fresco diretto verso il proprio spazio, con un ingombro minimo sulla scrivania o sul comodino. La possibilità di alimentarlo tramite porta USB amplia gli scenari d’uso, dal classico alimentatore al power bank, fino al notebook e al caricatore da auto per chi lo vuole utilizzare anche in camper o in campeggio.

Il condizionatore portatile Lanyunary con il serbatoio da 1200 ml e la nebulizzazione regolabile

Questo mini condizionatore portatile adotta un sistema di flusso d’aria progettato per ridurre al minimo il rumore di motore e ventola, così da poterlo usare mentre lavori o dormi senza particolare fastidio. Il cuore del dispositivo è il serbatoio da 1200 ml, che alimenta i due fori di umidificazione della nebbia e permette di combinare ventilazione e raffrescamento evaporativo: puoi aggiungere acqua fredda e cubetti di ghiaccio per incrementare la sensazione di aria fresca in prossimità della postazione.

Il design 5 in 1 integra ventilatore da tavolo, raffreddatore personale, umidificatore, diffusore di aromi e luce notturna LED a 7 colori. Versando alcune gocce di olio essenziale sulla spugna centrale trasformi il flusso d’aria in un getto profumato, ideale per rilassarti la sera. Il controllo è affidato sia ai pulsanti fisici sia al telecomando, che ti permette di regolare funzioni e modalità fino a 5 metri di distanza.

La gestione del comfort passa attraverso 3 velocità di ventilazione (bassa, media, alta), 3 livelli di nebulizzazione e una direzione del flusso d’aria regolabile di 120° verso l’alto o verso il basso, così da indirizzare con precisione il getto dove serve. Il timer integrato impostabile su 2, 4, 6 o 8 ore ti consente di programmare lo spegnimento automatico, utile soprattutto di notte. È presente anche la protezione per livello dell’acqua basso, che interrompe in automatico la nebulizzazione quando il serbatoio è quasi vuoto.

Dal punto di vista pratico, il condizionatore Lanyunary è dotato di porta di ricarica USB, maniglia per il trasporto e struttura compatta da circa 30 cm, facile da spostare tra i vari ambienti domestici o in ufficio. Il deflettore rimovibile semplifica la pulizia interna, mentre le protezioni di sicurezza – come la protezione antipizzicamento e il circuito con fusibile – garantiscono un utilizzo più tranquillo anche in presenza di bambini. È una soluzione pensata chiaramente per l’uso personale a corto raggio, ma completa di tutte le funzioni smart tipiche dei migliori raffrescatori da tavolo.

Condizionatore Portatile Silenzioso

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