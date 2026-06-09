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Condizionatore portatile Kidali, raffrescatore d’aria 4 in 1 con serbatoio da 12 L, timer fino a 12 ore e modalità silenziosa è in sconto del 35%.

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Stanze calde, aria secca e difficoltà a riposare nelle giornate più torride? Per chi vuole migliorare il comfort in casa o in ufficio senza installazioni complesse, il Kidali condizionatore portatile senza tubo oggi si trova con uno sconto del 35%, combinando funzione di raffrescamento, ventilazione e umidificazione in un unico dispositivo compatto.

Condizionatore Portatile Senza Tubo 12L

Questo modello è pensato per chi cerca una soluzione versatile: oltre a rinfrescare l’ambiente con il serbatoio da 12 litri e le bottiglie di ghiaccio riutilizzabili per un uso prolungato, offre più modalità e velocità per adattarsi ai diversi momenti della giornata, dalla concentrazione al lavoro al riposo notturno. Il doppio serbatoio facilita sia il riempimento dall’alto, evitando di doversi piegare, sia la pulizia dal basso, mentre l’oscillazione regolabile distribuisce meglio il flusso d’aria nella stanza con un livello di rumore contenuto.

Condizionatore portatile Kidali in offerta: sconto del 35% sul prezzo di listino

Con lo sconto del 35%, il condizionatore portatile Kidali scende a 129,99€, una cifra competitiva per un raffrescatore d’aria 4 in 1 con serbatoio capiente e funzioni avanzate. Risparmi una quota significativa rispetto al listino e ti porti a casa un dispositivo pensato per l’uso quotidiano, con impostazioni di timer da 1 a 12 ore che ti permettono di programmarne lo spegnimento automatico anche durante la notte. A questa fascia di prezzo è una soluzione interessante per chi cerca un prodotto completo senza salire ai costi dei climatizzatori tradizionali. Se ti interessa una soluzione flessibile per l’estate, il condizionatore portatile Kidali è disponibile con uno sconto del 35%.

Il condizionatore portatile con il serbatoio da 12 litri e le 3 modalità di funzionamento

Chi soffre il caldo in casa sa quanto sia importante avere un sistema che non solo rinfreschi l’aria, ma la renda anche più piacevole da respirare e facile da gestire durante tutta la giornata.

Serbatoio da 12 L con 4 bottiglie di ghiaccio riutilizzabili : garantisce un funzionamento continuo fino a 14-24 ore con acqua fredda e pacchetti refrigeranti, così non devi ricaricare di continuo e puoi mantenere una temperatura più confortevole a lungo.

: garantisce un funzionamento continuo fino a 14-24 ore con acqua fredda e pacchetti refrigeranti, così non devi ricaricare di continuo e puoi mantenere una temperatura più confortevole a lungo. Funzione 4 in 1 (raffrescatore, ventilatore, umidificatore, purificatore) : oltre a generare aria fresca, aiuta a contrastare la secchezza dell’aria e a ridurre polvere, polline e particelle grazie al filtro posteriore, migliorando la qualità dell’ambiente interno.

: oltre a generare aria fresca, aiuta a contrastare la secchezza dell’aria e a ridurre polvere, polline e particelle grazie al filtro posteriore, migliorando la qualità dell’ambiente interno. 3 modalità e 6 velocità : puoi scegliere tra modalità normale, naturale o fredda e regolare la velocità da 1 a 6, adattando il flusso d’aria alle diverse esigenze, dal relax serale al lavoro alla scrivania.

: puoi scegliere tra modalità normale, naturale o fredda e regolare la velocità da 1 a 6, adattando il flusso d’aria alle diverse esigenze, dal relax serale al lavoro alla scrivania. Timer programmabile 1-12 ore : imposti l’orario di spegnimento e ti dimentichi del resto, utile soprattutto di notte o durante i pisolini per non lasciarlo acceso inutilmente.

: imposti l’orario di spegnimento e ti dimentichi del resto, utile soprattutto di notte o durante i pisolini per non lasciarlo acceso inutilmente. Doppio serbatoio con parte inferiore estraibile : il riempimento dall’alto è più comodo per chi ha problemi di schiena, mentre il serbatoio inferiore removibile semplifica la pulizia, riducendo la proliferazione di batteri.

: il riempimento dall’alto è più comodo per chi ha problemi di schiena, mentre il serbatoio inferiore removibile semplifica la pulizia, riducendo la proliferazione di batteri. Oscillazione automatica a 60° e regolazione manuale fino a 120° : distribuisce meglio l’aria fresca nella stanza e consente di orientare il flusso dove serve, con possibilità di chiudere l’uscita quando non in uso per evitare polvere.

: distribuisce meglio l’aria fresca nella stanza e consente di orientare il flusso dove serve, con possibilità di chiudere l’uscita quando non in uso per evitare polvere. Funzionamento silenzioso a bassa velocità (45 dB) : ideale in camera da letto o nello studio, perché il rumore contenuto ti permette di dormire o lavorare senza fastidi.

: ideale in camera da letto o nello studio, perché il rumore contenuto ti permette di dormire o lavorare senza fastidi. Doppio controllo con telecomando e pannello: puoi gestire accensione, timer, velocità e oscillazione sia dal pannello frontale sia dal telecomando con raggio di 6-8 metri, senza doverti alzare ogni volta.

Condizionatore Portatile Senza Tubo 12L

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FAQ Quanto dura il raffrescamento con il serbatoio da 12 litri del condizionatore Kidali? Con acqua fredda e le bottiglie di ghiaccio riutilizzabili il funzionamento continuo può arrivare fino a circa 14-24 ore. Il condizionatore portatile Kidali è rumoroso durante la notte? Alla velocità più bassa il rumore è di circa 45 dB, adatto anche all’uso notturno in camera da letto. Il condizionatore portatile Kidali funziona anche come umidificatore? Sì, è un dispositivo 4 in 1 che funziona come raffrescatore d’aria, ventilatore, umidificatore e purificatore con filtro posteriore. Posso controllare il condizionatore portatile Kidali a distanza? Sì, oltre al pannello frontale è incluso un telecomando con raggio di circa 6-8 metri per gestire tutte le funzioni.