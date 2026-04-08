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Offerta sul condizionatore comfee su Amazon

Se sei in cerca di un’unità interna per il tuo impianto di climatizzazione, questa offerta Amazon sul COMFEE’ CF-AF12A IU è da prendere al volo: parliamo di uno sconto del 34% che rende l’acquisto ancora più interessante.

Grazie al Wi‑Fi integrato è comodissimo da gestire anche a distanza e, nell’uso quotidiano, si fa apprezzare per la silenziosità, il design compatto e un rapporto qualità/prezzo convincente. Valido sia in raffrescamento sia in modalità pompa di calore, è un’unità interna pensata per chi cerca praticità senza compromessi.

COMFEE’ CF-AF12A IU

Amazon, ecco l’offerta sul COMFEE’ CF-AF12A IU

Il COMFEE’ CF-AF12A IU è in promozione su Amazon con sconto del 34% e un prezzo di 84,90€. Un’occasione concreta per portarsi a casa l’unità interna di un sistema monosplit con funzioni smart senza sforare il budget.

Ricorda che si tratta di solo unità interna: per l’installazione è necessario abbinarla all’unità esterna compatibile (modello CF-AF12A OU), come indicato dal produttore.

Le specifiche tecniche del COMFEE’ CF-AF12A IU

Questo climatizzatore interno è basato su tecnologia Inverter ad alta efficienza: è adatto ad ambienti fino a 40㎡ e vanta classe energetica A++/A+. La capacità di raffreddamento nominale è di 12000 BTU, un valore ideale per stanze di medie dimensioni.

La gestione è semplice e moderna: il controllo Wi‑Fi permette di regolare il climatizzatore da remoto, mentre la funzione Follow Me calibra la temperatura in base a quella rilevata in prossimità del telecomando, migliorando comfort e precisione. Nell’uso reale è stato apprezzato per la silenziosità, il formato compatto e il telecomando completo e facile da usare.

Attenzione alla qualità dell’aria: il Sistema di Doppio Filtraggio con filtro ad alta densità rimuove fino all’80% di polvere e pollini, incrementando l’effetto antipolvere del 50%. Il filtro a Catalizzatore Freddo aiuta a eliminare formaldeide e altre COV, oltre a gas e odori, per un ambiente più pulito.

Completa la dotazione il refrigerante R32 e un flusso d’aria medio di 333 m³/h. Nota bene: questo pacchetto include solo l’unità interna (CF-AF12A IU) e non l’unità esterna; per l’installazione va abbinata alla COMFEE’ Monosplit 12000 BTU Unità Esterna (CF-AF12A OU).

COMFEE’ CF-AF12A IU

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