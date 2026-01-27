Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Dopo aver iniziato il 2026 con il lancio di nuovo prodotto, Apple ha rilasciato anche il suo primo aggiornamento software dell’anno: iOS 26.2.1. Non si tratta del solito aggiornamento di routine “sotto il cofano”. Questa release (disponibile anche per relativi sistemi operativi di iPad e Apple Watch) porta con sé il supporto ufficiale al primo vero nuovo prodotto dell’anno: l’AirTag di seconda generazione. Se siete tra quelli che tendono a dimenticare le chiavi dell’auto sul mobile dell’ingresso o il portafoglio chissà dove, questa notizia vi interesserà parecchio.

AirTag 2: Più potente, stesso prezzo

Sono passati ormai cinque anni dal lancio del primo AirTag. Nel 2021 ci sembrava quasi magia poter ritrovare un oggetto smarrito grazie alla rete “Dov’è”. Oggi, Apple rilancia con una versione potenziata che corregge i piccoli limiti del modello originale.

La forma a “moneta” resta la stessa, ma il cuore tecnologico cambia radicalmente. Ecco le novità principali:

Raggio d’azione aumentato del 50% : Grazie al nuovo chip Ultrawideband di seconda generazione (lo stesso che troviamo negli iPhone 17), ora è possibile agganciare il segnale dell’AirTag anche a distanze maggiori. Se prima dovevate quasi essere nella stessa stanza, ora la ricerca inizia molto prima.

: Grazie al nuovo chip Ultrawideband di seconda generazione (lo stesso che troviamo negli iPhone 17), ora è possibile agganciare il segnale dell’AirTag anche a distanze maggiori. Se prima dovevate quasi essere nella stessa stanza, ora la ricerca inizia molto prima. Altoparlante più squillante : Apple ha aumentato il volume del 50%. Una manna dal cielo per chi non ha più l’udito di un ventenne.

: Apple ha aumentato il volume del 50%. Una manna dal cielo per chi non ha più l’udito di un ventenne. Prezzo bloccato: Nonostante l’inflazione e i miglioramenti, il prezzo resta di 35 € per il singolo pezzo e 119 € per la confezione da quattro.

Perché aggiornare a iOS 26.2.1?

Oltre a permettere al vostro iPhone di “parlare” con i nuovi AirTag 2, l’aggiornamento iOS 26.2.1 (insieme a iPadOS e watchOS) include una serie di correzioni di bug. Apple, come al solito, è rimasta sul vago, ma sappiamo bene che “miglioramenti delle prestazioni” spesso significa una batteria che dura un po’ di più o quel piccolo fastidio di sistema che finalmente scompare. In un mondo digitale sempre più esposto, mantenere il software aggiornato è la prima regola per la nostra sicurezza informatica.

Per quanto riguarda watchOS 26.2.1, il nuovo aggiornamento segna un passo avanti significativo nell’integrazione dell’ecosistema Apple, estendendo la tecnologia “Posizione Precisa” (Precision Finding) agli Apple Watch Series 9 e Ultra 2 (e versioni successive).

Grazie a questa implementazione, si potrà visualizzare direttamente sul display dell’orologio le indicazioni grafiche necessarie per localizzare con esattezza l’AirTag. Al momento, tuttavia, non è ancora stato chiarito se tale funzionalità sarà compatibile anche con i modelli di AirTag di prima generazione o se rimarrà un’esclusiva riservata ai nuovi tracker appena presentati.

Il mio dispositivo è compatibile?

Se non avete cambiato telefono negli ultimi anni, niente paura. Apple continua a dimostrarsi longeva nel supporto ai dispositivi “vintage”. Ecco un rapido schema per capire se potete installare le novità:

Dispositivo Modelli Supportati iPhone Serie 11, SE 2ª gen e successivi iPad Modelli con processore A12 e successivi Apple Watch Serie 6, SE 2ª gen e successivi

Come aggiornare senza stress

L’aggiornamento, anche se non si intende acquistare un AirTag 2 è comunque consigliato perché, come detto, risolve altri bug. Per procedere con tale aggiornamento per prima cosa fate un backup rapido su iCloud. A questo punto assicuratevi di avere almeno il 50% di batteria (o collegate il caricabatterie) e una buona connessione Wi-Fi. Sul vostro iPhone, iPad, o Apple Watch andate su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Attendete il riavvio del dispositivo e il gioco è fatto.