Gemini arriva sugli elettrodomestici smart, cosa cambia per gli utenti

In sintesi

Grazie a Gemini, i nuovi elettrodomestici smart di Samsung diventeranno ancora più intelligenti, aiutando gli utenti nella vita quotidiana.

Il debutto ufficiale avverrà al CES 2026, segnando il passaggio di Gemini da semplice assistente su smartphone a vero e proprio “regista” della casa.

Google sta per segnare una nuova tappa nella diffusione di Gemini che, oltre agli smartphone e ai dispositivi smart home, ora arriva anche a bordo degli elettrodomestici di uso quotidiano.

Secondo quanto riportato da Android Authority, infatti, Samsung integrerà l’intelligenza artificiale di Big G in frigoriferi intelligenti e altri elettrodomestici che verranno presentati ufficialmente al CES 2026.

Come cambiano gli elettrodomestici con Gemini

Fino ad oggi, Gemini era soprattutto associata a smartphone, PC e dispositivi per la smart home come Google Home e Nest. La nuova integrazione con gli elettrodomestici espande il ruolo di questa AI, pronta a diventare un assistente contestuale capace di operare direttamente nelle attività quotidiane della casa.

Secondo Google, aggiornamenti recenti come Gemini for Home trasformano l’esperienza di controllo dei dispositivi domestici smart, offrendo interazioni più naturali e un linguaggio comprensibile che permette agli utenti di interagire con questi prodotti senza dover ricordare frasi specifiche o comandi predefiniti.

L’esempio più evidente di questa evoluzione sarà il frigorifero Bespoke AI Refrigerator Family Hub di Samsung che avrà una versione avanzata della tecnologia AI Vision (alimentata da Gemini). Rispetto alle versioni precedenti, che potevano riconoscere fino a 37 tipi di cibo fresco e 50 alimenti processati, l’upgrade con promette:

il riconoscimento automatico di molti più alimenti, anche senza preregistrazione manuale

creazione e aggiornamento automatico dell’inventario alimentare, con etichettatura intelligente degli elementi introdotti nel frigo

migliore precisione del tracciamento delle scorte, per facilitare la gestione quotidiana degli alimenti

Queste nuove funzioni non solo semplificano l’organizzazione interna del frigorifero, ma aprono anche la strada a servizi avanzati come suggerimenti di ricette e monitoraggio delle scadenze.

Verso un’AI sempre più diffusa nella smart home

L’arrivo di Gemini a bordo degli elettrodomestici espande una tendenza già in atto nell’ambito della smart home, con l’AI che è in grado di comprendere contesto, situazione e intenzioni dell’utente.

Per questo motivo l’arrivo di Google Gemini for Home, che sostituisce gradualmente l’ex Google Assistant nei dispositivi domestici, rappresenta un passo cruciale per questa evoluzione anche se la transizione non è priva di sfide.

Mentre la visione di Google punta ad un ecosistema domestico interamente governato da Gemini, infatti, alcuni utenti riferiscono problemi di affidabilità e bug nell’esperienza smart home, evidenziando che l’integrazione dell’AI con dispositivi reali può comportare difficoltà tecniche nell’uso quotidiano.

Nonostante questi “inconvenienti”, risolvibili con degli update, l’integrazione di Gemini negli elettrodomestici segna un ampliamento strategico della presenza di Big G, pronto a competere nel mercato della casa intelligente con altri grandi player come Amazon e Apple.

Il CES 2026, quindi, non segnerà solo il debutto di questi prodotti ma sarà anche l’occasione per verificare la maturità e l’efficacia delle AI conversazionali nel mondo reale, al di fuori degli schermi di telefoni e smart speaker.