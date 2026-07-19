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Il surriscaldamento può ridurre le prestazioni e mettere sotto stress i componenti. Bastano alcune verifiche per capire come raffreddare il PC.

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Surriscaldamento del PC riduce prestazioni e può causare spegnimenti; spesso deriva da ventilazione ostruita, processi pesanti o difetti del raffreddamento.

Interventi rapidi come sollevare il portatile, chiudere applicazioni e usare basi ventilate migliorano la dissipazione; aggiornamenti software aiutano a regolare i consumi.

Pulizia esterna va fatta a dispositivo spento con attenzione; per spegnimenti, odori o rumori anomali è consigliata una diagnosi tecnica per evitare danni.

Il computer diventa rovente e le applicazioni iniziano a rispondere con ritardo. Nei casi più seri, il sistema può bloccarsi o spegnersi senza preavviso. Sono segnali da non ignorare: quando il calore non viene disperso correttamente, il dispositivo riduce automaticamente le prestazioni per proteggere i componenti interni.

Il surriscaldamento può comparire durante una sessione di gioco o mentre si utilizza un programma particolarmente impegnativo. Se il problema si presenta anche con poche applicazioni aperte, però, conviene verificare subito le condizioni del computer. Spesso bastano alcuni accorgimenti per migliorare la ventilazione e alleggerire il carico di lavoro, soprattutto nei mesi più caldi.

Perché il computer diventa troppo caldo?

Ogni computer produce calore durante il funzionamento. Il processore e la scheda grafica raggiungono temperature più elevate quando sono chiamati a eseguire operazioni complesse, mentre le ventole espellono l’aria calda attraverso le griglie di aerazione.

Il sistema di raffreddamento perde efficacia quando le prese d’aria vengono ostruite o si riempiono di polvere. È un problema frequente nei portatili utilizzati sul letto o appoggiati direttamente sulle gambe: i tessuti limitano la circolazione dell’aria e trattengono il calore nella parte inferiore della scocca.

Anche i programmi in esecuzione possono avere un peso significativo. Un’applicazione bloccata, numerose schede aperte nel browser o un processo attivo in background possono mantenere il processore sotto sforzo senza che l’utente se ne accorga. Lo stesso può accadere con i software professionali, soprattutto durante le operazioni più impegnative.

Come raffreddare il PC e migliorare le prestazioni

La prima cosa da fare è spostare il computer su una superficie rigida e libera. Nei notebook, sollevare leggermente la parte posteriore può favorire il passaggio dell’aria, purché le griglie inferiori restino completamente scoperte. Le basi ventilate possono essere utili per i modelli che tendono a scaldarsi durante le attività più intense, ma non risolvono eventuali guasti al sistema di raffreddamento.

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È importante anche controllare quali programmi stanno utilizzando maggiormente il processore e la memoria. Su Windows si può aprire Gestione attività, mentre su macOS lo stesso controllo si effettua tramite Monitoraggio Attività. La chiusura di un processo non necessario può ridurre rapidamente il carico della macchina.

Anche gli aggiornamenti del sistema operativo e dei driver meritano attenzione. Un problema software può causare consumi anomali o impedire al computer di gestire correttamente le modalità energetiche. Gli aggiornamenti dovrebbero essere scaricati attraverso gli strumenti ufficiali, evitando applicazioni che promettono ottimizzazioni automatiche senza chiarire quali modifiche verranno apportate.

Come pulire le prese d’aria senza danneggiare il computer

La pulizia esterna deve essere eseguita a computer spento e scollegato dalla corrente. La polvere visibile sulle griglie può essere rimossa con cautela, evitando di introdurre oggetti appuntiti nelle aperture. L’aria compressa va utilizzata con getti brevi e mantenendo una distanza adeguata dal dispositivo.

Aprire la scocca richiede invece maggiore attenzione. La disposizione dei componenti varia da un modello all’altro e un intervento eseguito in modo scorretto può danneggiare connettori, ventole, batteria e altri elementi. Se il computer è ancora coperto da garanzia, lo smontaggio potrebbe inoltre compromettere le condizioni previste per l’assistenza.

Quando il surriscaldamento del PC richiede un tecnico?

Spegnimenti improvvisi, odore di bruciato, rumori insoliti provenienti dalle ventole o temperature eccessive possono indicare un problema più serio. Lo stesso vale quando il computer rimane molto caldo anche a riposo o continua a rallentare durante attività poco impegnative.

La causa potrebbe essere una ventola guasta o un accumulo di polvere difficile da raggiungere. Nei dispositivi meno recenti può inoltre rendersi necessario un intervento sul materiale termico che favorisce il trasferimento del calore. Continuare a utilizzare il computer in queste condizioni rischia di aggravare il problema.

Una diagnosi professionale permette di capire se sia sufficiente una pulizia interna o se occorra sostituire un componente del sistema di raffreddamento.