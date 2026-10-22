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Il PC portatile MITUNTUN M3-6Y30 con display Full HD da 15,6 pollici, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB è in offerta con uno sconto del 79%.

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Per studiare, lavorare con documenti o seguire lezioni online serve un computer con spazio per più applicazioni e uno schermo comodo da usare. Il computer portatile M3-6Y30 di MITUNTUN è proposto con uno sconto del 79%.

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Questo notebook abbina un display Full HD da 15,6 pollici a 16 GB di RAM e a un SSD da 256 GB, una configurazione pensata per le attività quotidiane come navigazione, documenti, streaming e multitasking. Il peso indicato è di circa 1,6 kg e il sistema operativo è Windows 11 Pro. La dotazione comprende inoltre porte USB 3.0, HDMI, jack audio e slot TF.

Computer portatile M3-6Y30 in offerta: sconto del 79%

Il notebook MITUNTUN è disponibile a 389,99 euro, con uno sconto del 79% indicato nella scheda dell’offerta. La combinazione di display Full HD da 15,6 pollici, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB lo rende adatto a chi cerca un computer per studio, ufficio e uso domestico. Le informazioni disponibili non indicano una scadenza della promozione, opzioni di pagamento a rate, l’idoneità Prime o i tempi per il reso. Puoi consultare la pagina del computer portatile M3-6Y30 a 389,99 euro per verificare i dettagli aggiornati.

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Il notebook MITUNTUN con il display Full HD da 15,6 pollici e 16 GB di RAM

Se cerchi un portatile per alternare studio, lavoro e contenuti online, queste caratteristiche puntano sulla praticità nelle attività di ogni giorno:

Schermo Full HD da 15,6 pollici : la risoluzione di 1920 × 1080 offre testi chiari e immagini dettagliate per documenti, fogli di calcolo, presentazioni, corsi online e video.

: la risoluzione di 1920 × 1080 offre testi chiari e immagini dettagliate per documenti, fogli di calcolo, presentazioni, corsi online e video. 16 GB di RAM e SSD da 256 GB : la memoria consente di gestire più schede, documenti e applicazioni comuni; l’SSD favorisce avvio e accesso ai file rapidi. Lo slot TF permette di espandere la memoria.

: la memoria consente di gestire più schede, documenti e applicazioni comuni; l’SSD favorisce avvio e accesso ai file rapidi. Lo slot TF permette di espandere la memoria. Processore M3-6Y30 e Windows 11 Pro : il processore a basso consumo, con 2 core e 4 thread, è indicato per navigazione, attività d’ufficio, lezioni online e streaming.

: il processore a basso consumo, con 2 core e 4 thread, è indicato per navigazione, attività d’ufficio, lezioni online e streaming. Batteria da 5000 mAh e peso di circa 1,6 kg : il formato leggero facilita il trasporto nello zaino o nella borsa. L’autonomia effettiva varia in base a luminosità, rete e applicazioni utilizzate.

: il formato leggero facilita il trasporto nello zaino o nella borsa. L’autonomia effettiva varia in base a luminosità, rete e applicazioni utilizzate. Connessioni e garanzia: sono presenti due porte USB 3.0, HDMI, jack audio da 3,5 mm e slot TF; il produttore indica una garanzia di due anni.

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FAQ Quanta memoria ha il computer portatile M3-6Y30? Ha 16 GB di RAM e un SSD da 256 GB; è presente anche uno slot TF per espandere la memoria. Qual è la dimensione e la risoluzione dello schermo? Il display misura 15,6 pollici e ha una risoluzione Full HD di 1920 × 1080. Quali porte e connessioni sono disponibili? Sono indicate due porte USB 3.0, HDMI, un jack audio da 3,5 mm e uno slot TF. Quanto dura la batteria del notebook? La batteria è da 5000 mAh. L’autonomia effettiva può variare in base a luminosità, connessione di rete e applicazioni utilizzate.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.