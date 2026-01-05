Amazon, questo PC è da comprare subito: 75% di sconto e risparmi 1000 euro

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Da oggi trovi su Amazon il PC portatile FUNYET in promo con uno sconto del 75% e risparmi più di 1000 euro. Scopri prezzo e caratteristiche tecniche.

Anno nuove, ma le stesse offerte speciali di sempre. Anche in questo 2026 troviamo su Amazon promo eccezionali e con sconti che difficilmente trovi su altri siti di e-commerce. È il caso, ad esempio, dell’opportunità disponibile per il PC portatile FUNYET, notebook poco conosciuto, ma con ottime recensioni. A catturare l’attenzione è soprattutto l’offerta disponibile su Amazon. Da oggi, infatti, lo trovi con uno sconto eccezionale del 75% che fa crollare il prezzo e approfitti del minimo storico. Il risparmio netto è di ben 1050 euro che lo fa diventare un vero best-buy.

Questo PC portatile è progettato appositamente per chi è alla ricerca di un dispositivo economico, ma che allo stesso tempo assicuri buone prestazioni. E lo testimonia la scheda tecnica: schermo da 15,6 pollici ad alta risoluzione, processore Intel supportato da ben 16 GB di RAM per la massima fluidità. La batteria dura per tutto il giorno e assicura ottime soluzioni per la connettività. Un PC portatile realizzato con grande cura e che solo per pochissimo tempo trovi a un prezzo stracciato.

PC portatile FUNYET: prezzo, offerta e sconto Amazon

Non si tratta di un errore di prezzo, ma di una delle migliori promo disponibili oggi. Su Amazon trovi il PC portatile FUNYET a un prezzo di soli 349,99 euro con uno sconto del 75% rispetto a quello consigliato. Per capire la bontà della promo basta citare il risparmio totale che è di ben 1050 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il computer portatile è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti arriva a casa. Non perdere tempo, la promo può terminare da un momento.

PC portatile FUNYET: le caratteristiche tecniche+

Il nome di questo notebook non ti dirà molto, ma per capire la bontà del dispositivo ti basta vedere le recensioni positive presenti sulla pagina prodotto Amazon. Un PC portatile realizzato con grande cura e perfetto per chi non vuole spendere cifre esagerate. Puoi lavorarci, vedere film e serie TV ed è perfetto anche per gli studenti e gli universitari.

Il notebook si basa su una scheda tecnica piuttosto interessante. Si parte da uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione FullHD per vedere al meglio qualsiasi contenuto video. Le prestazioni sono assicurate dal processore Intel i5 supporta da 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 512 gigabyte per installare tutti i programmi che vuoi.

A bordo è presente Windows 11 nella versione Pro e puoi installare anche i programmi per la produttività, da Office alla suite di Adobe. La batteria ti supporta per tutto il giorno senza troppi problemi e si ricarica rapidamente. Sul fronte della connettività non ci sono problemi: è dotato di uno slot per la scheda TF e di diverse porte USB per collegare periferiche esterne come mouse, tastiera e anche un monitor secondario. Un PC completo e che da oggi trovi a un prezzo speciale.

