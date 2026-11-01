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Serve un computer potente per la scrivania, ma lo spazio è poco? Apple Mac mini punta su un formato compatto e offre prestazioni pensate anche per i flussi di lavoro AI. Oggi è disponibile con uno sconto del 17%.

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Il Mac mini misura 12,7 cm per lato e può essere collocato sotto il monitor o in altri spazi ridotti. Il chip M6 è progettato per rendere più fluidi i flussi di lavoro e gestire attività AI; le porte distribuite tra fronte e retro aiutano a collegare periferiche e monitor. Il computer supporta fino a tre display esterni e si integra con altri dispositivi Apple.

Apple Mac mini in offerta: sconto del 17% e circa 184 euro di risparmio

Il prezzo indicato è di 899 euro, con uno sconto del 17%, pari a circa 184 euro di risparmio rispetto al prezzo prima dello sconto calcolato a partire dalla percentuale. In questa promozione Apple Mac mini è disponibile a 899 euro. Le informazioni disponibili non specificano una data di scadenza, opzioni di pagamento a rate, coupon, condizioni Prime o tempi di reso.

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Il computer desktop Apple con chip M6 e Wi‑Fi 7

Se vuoi allestire una postazione completa senza dedicare troppo spazio al computer, questo modello combina dimensioni contenute e numerose possibilità di collegamento. Ecco gli aspetti più utili nella vita quotidiana:

Formato compatto da 12,7 cm per lato : può stare comodamente sotto il monitor e lasciare più spazio libero sulla scrivania.

: può stare comodamente sotto il monitor e lasciare più spazio libero sulla scrivania. Chip M6 con funzioni pensate per l’AI : Apple indica prestazioni fino a 4,8 volte più veloci nei flussi di lavoro AI rispetto al riferimento riportato nella descrizione. La memoria unificata può arrivare fino a 32 GB.

: Apple indica prestazioni fino a 4,8 volte più veloci nei flussi di lavoro AI rispetto al riferimento riportato nella descrizione. La memoria unificata può arrivare fino a 32 GB. Porte per collegare periferiche e schermi : sul retro sono presenti tre porte Thunderbolt 4, HDMI ed Ethernet 2,5Gb; sul davanti si trovano due USB‑C e un jack per cuffie. È possibile collegare fino a tre monitor esterni.

: sul retro sono presenti tre porte Thunderbolt 4, HDMI ed Ethernet 2,5Gb; sul davanti si trovano due USB‑C e un jack per cuffie. È possibile collegare fino a tre monitor esterni. Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6.1 : le tecnologie wireless supportate offrono opzioni di connessione senza fili per la postazione.

: le tecnologie wireless supportate offrono opzioni di connessione senza fili per la postazione. Integrazione con iPhone: la descrizione indica funzioni come copia e incolla tra i dispositivi, invio di messaggi e risposta alle chiamate FaceTime dal Mac.

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FAQ Quanti monitor si possono collegare al Mac mini con chip M6? La descrizione indica il supporto per un massimo di tre monitor esterni. Quali porte sono disponibili sul Mac mini? Sul retro ci sono tre porte Thunderbolt 4, HDMI ed Ethernet 2,5Gb; sul davanti due porte USB‑C e un jack per cuffie. Il Mac mini supporta il Wi‑Fi 7? Sì, tra le tecnologie wireless indicate sono presenti Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6.1. Quanto misura il Mac mini? Il computer misura 12,7 cm per lato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.