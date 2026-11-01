Mac mini, offerta lancio per il nuovo PC Apple: minimo storico
Da oggi trovi l'Apple Mac mini con chip M6 in offerta lancio con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 200 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. 16GB di RAM e SSD da 256GB
Serve un computer potente per la scrivania, ma lo spazio è poco? Apple Mac mini punta su un formato compatto e offre prestazioni pensate anche per i flussi di lavoro AI. Oggi è disponibile con uno sconto del 17%.
Il Mac mini misura 12,7 cm per lato e può essere collocato sotto il monitor o in altri spazi ridotti. Il chip M6 è progettato per rendere più fluidi i flussi di lavoro e gestire attività AI; le porte distribuite tra fronte e retro aiutano a collegare periferiche e monitor. Il computer supporta fino a tre display esterni e si integra con altri dispositivi Apple.
Apple Mac mini in offerta: sconto del 17% e circa 184 euro di risparmio
Il prezzo indicato è di 899 euro, con uno sconto del 17%, pari a circa 184 euro di risparmio rispetto al prezzo prima dello sconto calcolato a partire dalla percentuale. In questa promozione Apple Mac mini è disponibile a 899 euro. Le informazioni disponibili non specificano una data di scadenza, opzioni di pagamento a rate, coupon, condizioni Prime o tempi di reso.
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Il computer desktop Apple con chip M6 e Wi‑Fi 7
Se vuoi allestire una postazione completa senza dedicare troppo spazio al computer, questo modello combina dimensioni contenute e numerose possibilità di collegamento. Ecco gli aspetti più utili nella vita quotidiana:
- Formato compatto da 12,7 cm per lato: può stare comodamente sotto il monitor e lasciare più spazio libero sulla scrivania.
- Chip M6 con funzioni pensate per l’AI: Apple indica prestazioni fino a 4,8 volte più veloci nei flussi di lavoro AI rispetto al riferimento riportato nella descrizione. La memoria unificata può arrivare fino a 32 GB.
- Porte per collegare periferiche e schermi: sul retro sono presenti tre porte Thunderbolt 4, HDMI ed Ethernet 2,5Gb; sul davanti si trovano due USB‑C e un jack per cuffie. È possibile collegare fino a tre monitor esterni.
- Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6.1: le tecnologie wireless supportate offrono opzioni di connessione senza fili per la postazione.
- Integrazione con iPhone: la descrizione indica funzioni come copia e incolla tra i dispositivi, invio di messaggi e risposta alle chiamate FaceTime dal Mac.
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FAQ
La descrizione indica il supporto per un massimo di tre monitor esterni.
Sul retro ci sono tre porte Thunderbolt 4, HDMI ed Ethernet 2,5Gb; sul davanti due porte USB‑C e un jack per cuffie.
Sì, tra le tecnologie wireless indicate sono presenti Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6.1.
Il computer misura 12,7 cm per lato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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