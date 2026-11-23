Mac mini, il PC Apple compatto con uno sconto imperdibile: affare del giorno
Il nuovo Apple Mac mini con chip M6, Wi‑Fi 7 e porte per collegare fino a tre monitor, è in offerta con uno sconto IVA.
Chi lavora con file impegnativi o vuole gestire flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale può aver bisogno di un computer potente, ma senza occupare troppo spazio sulla scrivania. Apple Mac mini con chip Apple M6 è disponibile con uno sconto del 21%.
Il Mac mini concentra le sue funzioni in un guscio di 12,7 cm per lato, pensato per stare comodamente sotto un monitor o in altri spazi ridotti. Il chip M6 è progettato per rendere più fluidi i flussi di lavoro e accelerare le attività AI; la dotazione di porte, la compatibilità con Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6.1 e il supporto per tre monitor esterni offrono diverse possibilità per organizzare una postazione di lavoro. Si integra inoltre con altri dispositivi Apple per copiare contenuti da iPhone e gestire messaggi e chiamate FaceTime.
Apple Mac mini in offerta: sconto del 21% sul computer compatto
Un computer compatto può lasciare più spazio sulla scrivania senza rinunciare a connessioni versatili e a prestazioni adatte anche ai flussi di lavoro AI. In questo momento il Mac mini Apple è disponibile con uno sconto del 21% e costa 854,00 euro. Il dato sul risparmio in euro, eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime e tempi di reso non è indicato tra le informazioni disponibili. Per verificare i dettagli aggiornati della promozione e della consegna puoi consultare la pagina del prodotto.
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Il computer Apple con il chip M6 e le porte per tre monitor
Se cerchi una postazione versatile ma hai poco spazio, le dimensioni compatte e le connessioni del Mac mini possono aiutarti a organizzare il lavoro. Ecco le caratteristiche da considerare:
- Chip M6 e CPU di nuova generazione: le attività quotidiane risultano più fluide e reattive; per i flussi AI, Apple indica prestazioni fino a 4,8 volte più veloci. Il Neural Accelerator in ogni core della GPU e i due Neural Engine a 16 core sono pensati per gestire elaborazioni impegnative.
- Dimensioni di 12,7 cm per lato: puoi collocare il computer sotto il monitor o in diversi punti della postazione, limitando l’ingombro sulla scrivania.
- Porte per collegare periferiche e schermi: sul retro trovi tre Thunderbolt 4, HDMI e Ethernet 2,5Gb; davanti ci sono due USB‑C e il jack per cuffie. Il supporto arriva fino a tre monitor esterni, utile per distribuire il lavoro su più schermi.
- Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6.1: le tecnologie wireless ampliano le possibilità di collegamento alla rete e agli accessori compatibili.
- Memoria unificata fino a 32 GB: la banda di memoria è di 170 GBps e l’archiviazione è indicata come fino a due volte più veloce; caratteristiche pensate per accedere rapidamente anche a file multimediali di grandi dimensioni.
- Integrazione con iPhone: puoi copiare e incollare contenuti tra i dispositivi, inviare messaggi o rispondere alle chiamate FaceTime dal Mac.
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FAQ
Il guscio misura 12,7 cm per lato.
Può collegare fino a tre monitor esterni.
Sul retro ha tre porte Thunderbolt 4, HDMI ed Ethernet 2,5Gb; davanti include due porte USB‑C e un jack per cuffie.
Supporta Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6.1.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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