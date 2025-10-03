Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Perplexity ha annunciato ufficialmente che Comet, il suo browser AI, sarà disponibile per tutti gratuitamente. Che cosa si può fare con la versione free del tool

gguy / Shutterstock.com

In Sintesi

Perplexity ha reso gratuito il suo browser basato sull’IA, Comet, sfidando i giganti del settore grazie al suo un assistente virtuale integrato.

La versione gratuita include l’assistente Sidecar e vari strumenti per l’organizzazione e la scoperta di nuovi contenuti.

Perplexity ha annunciato ufficialmente che Comet, il suo browser basato sull’intelligenza artificiale, sarà disponibile per tutti. La particolarità di questo strumento (e quella che più spaventa la concorrenza) è la presenza di un assistente virtuale che affianca l’utente durante la navigazione, rispondendo a domande relative alle pagine web visitate, riassumendo contenuti, aiutando nell’organizzazione delle informazioni e addirittura esplorare autonomamente i siti.

Questa caratteristica ha subito attirato l’attenzione del grande pubblico che si è iscritto in massa alla lista d’attesta per provare tutte queste funzionalità. Ora, con l’annuncio della disponibilità su larga scala, Perplexity cerca di sfidare apertamente i big del settore (Google Chrome, Safari ecc.) nel tentativo di ridefinire gli equilibri e diventare una valida alternativa ai tool più noti.

Perché Perplexity vuole rendere Comet gratuito

La decisione di aprire gratuitamente l’accesso a Comet arriva in un momento cruciale per Perplexity, che si trova a confrontarsi con una concorrenza molto agguerrita: da un lato ci sono i nomi storici del settore come Google, intenzionato a portare su Chrome le funzioni AI di Gemini. Dall’altro i nuovi sfidanti come Arc/Dia di The Browser Company e il futuro tool di OpenAI, che potrebbe ridefinire ulteriormente gli equilibri del mercato.

In uno scenario così complesso, dunque, Perplexity deve cercare di mantenere la posizione di vantaggio nel settore dei browser AI, puntando a conquistare sempre più utenti e, naturalmente, continuando a garantire la massima qualità a tutti coloro che si appoggiano a questo servizio.

Cosa si può fare con la versione gratuita di Comet

Gli utenti che scelgono di utilizzare la versione gratuita di Comet potranno accedere all’assistente Sidecar, che ha il compito di supportare in tempo reale le persone durante la navigazione.

Oltre a questo, sono disponibili anche altri strumenti tematici tra cui:

Discover, un feed di notizie e consigli personalizzati

Spaces, utile per organizzare progetti e raccogliere contenuti

Shopping, che confronta prezzi e offerte tra i vari venditori online

Travel, che fornisce informazioni su voli, alloggi e destinazioni

Finance, per il monitoraggio di spese e investimenti

Sports, che fornisce aggiornamenti in tempo reale su risultati e calendari.

Pur trattandosi di una versione free, insomma, Perplexity intende garantire a tutti l’accesso a una rosa di funzioni piuttosto variegata, pronte a trasformare il browser in una vera piattaforma all-in-one per tutte le esigenze dei consumatori.

Oltre a questo, Perplexity sta preparando anche Comet Plus, un abbonamento da 5 dollari al mese che offrirà un’esperienza più ricca nell’ambito dell’informazione e della scoperta di contenuti. Gli abbonati al piano Max avranno accesso automatico a questo tool senza costi aggiuntivi.

Differenze con le versioni a pagamento

Oltre a tutte le funzioni appena elencate per la versione free, gli abbonati al piano Max continuano a beneficiare di funzionalità premium come, ad esempio: l’accesso ai modelli di intelligenza artificiale più avanzati, gli strumenti per la produttività come l’assistente e-mail utile per gestire e organizzare al meglio la casella di posta e l’accesso anticipato a nuove funzioni in arrivo.

I servizi a pagamento comprendono anche un assistente in background, uno strumento che lavora come un team virtuale di assistenti in grado di svolgere più attività contemporaneamente per semplificare ulteriormente la vita dell’utente che può monitorare il tutto dalla dashboard di sistema.