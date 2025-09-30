Come vedere la seconda giornata di Champions League in streaming e TV

©lutsenko/123RF.COM

La prima giornata di Champions League è oramai archiviata e siamo già proiettati al secondo turno che si disputa tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre. Tornano in campo tutte e quattro le squadre italiane, chiamate a dare un segnale dopo un inizio tutt’altro che soddisfacente. L’unica ad aver vinto è stata l’Inter, con un convincente 2-0 sul campo dell’Ajax. I neroazzurri possono continuare la striscia positiva: ospitano in casa lo Slavia Praga e hanno i favori del pronostico (martedì alle ore 21:00). Partita ostica per la Juventus (mercoledì alle ore 21:00), attesa dal Villareal in un match che i bianconeri hanno l’obbligo di non perdere, dopo aver pareggiato contro il Borussia Dortmund con un pirotecnico 4-4. Napoli e Atalanta, invece, devono riscattare la sconfitta della prima giornata. I bergamaschi affrontano in caso l’ostico Club Brugge (martedì alle ore 18:45), mentre i campioni d’Italia ospitano lo Sporting Lisbona (mercoledì alle ore 21:00).

Una seconda giornata che vede anche altre partite molto interessanti: l’Atletico Madrid affronta l’Eintracht Francoforte, al momento primo in classifica dopo la vittoria in goleada nella prima giornata. Interessante anche Chelsea – Benfica e soprattutto Barcellona – PSG, big match di questa seconda giornata. Due tra le favorite per la vittoria finale chiamate a mostrare sul campo tutta la loro forza.

Anche questa seconda giornata di Champions League è un’esclusiva Sky/Now TV e Amazon Prime Video. Sulla piattaforma satellitare e sul servizio OTT verranno tra diciassette delle diciotto partite di questo turno, mentre Prime Video avrà l’esclusiva di Villareal-Juventus. Se non siete ancora abbonati, potete approfittare dell’ottima promo disponibile oggi per sia per NowTV sia per Amazon Prime Video. Puoi abbonarti a NowTV approfittando dello sconto del 33% disponibile sul costo mensile, mentre puoi iscriverti gratis a Prime Video per trenta giorni senza obbligo di rinnovo. Approfitta delle due promo cliccando sul link qui in basso.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

COME VEDERE VILLAREAL-JUVE IN STREAMING GRATIS

Calendario e partite della seconda giornata di Champions League 2025-2026

Martedì 30 settembre

Atalanta – Club Brugge – ore 18:45 – Sky e NowTV

Kairat Almaty – Real Madrid – ore 18:45 – Sky e NowTV

Atletico Madrid – Eintracht Francoforte – ore 21:00 – Sky e NowTV

Chelsea – Benfica – ore 21:00 – Sky e NowTV

Inter – Slavia Praga – ore 21:00 – Sky e NowTV

Bodo/Glimt – Tottenham – ore 21:00 – Sky e NowTV

Galatasaray – Liverpool – ore 21:00 – Sky e NowTV

Marsiglia – Ajax – ore 21:00 – Sky e NowTV

Pafo s- Bayern Monaco – ore 21:00 – Sky e NowTV

Mercoledì 1 ottobre alle 18.45

Qarabag – Copenaghen – ore 18:45 – Sky e NowTV

Union SG – Newcastle – ore 18:45 – Sky e NowTV

Arsenal – Olympiacos – ore 21:00 – Sky e NowTV

Monaco – Manchester City – ore 21:00 – Sky e NowTV

Bayer Leverkusen – PSV – ore 21:00 – Sky e NowTV

Borussia Dortmund – Athletic Club – ore 21:00 – Sky e NowTV

Barcellona – Psg – ore 21:00 – Sky, NowTV e TV8

Napoli – Sporting Lisbona – ore 21:00 – Sky e NowTV

Villarreal – Juventus – ore 21:00 – Amazon Prime Video

Come vedere la Champions League in TV e in streaming

Sky e NowTV sono la “casa” della Champions League. Anche in questo secondo turno le due emittenti trasmetteranno in esclusiva la gran parte delle partite, tra cui quelle di Atalanta, Inter e Napoli. Sia martedì sia mercoledì ci sarà anche la classica “Diretta goal” per non perdere neanche uno dei momenti clou delle gare.

I match saranno disponibili sia in TV per chi è abbonato alla piattaforma satellitare di Sky, sia per chi è iscritto a NowTV. In questo secondo caso basta lanciare l’app disponibile sullo smart TV. Disponibile anche lo streaming: chi è abbonato a Sky ha a disposizione l’app di SkyGo, mentre chi è abbonato a NowTV può utilizzare l’omonima app. Tutto molto semplice e veloce.

Se ancora non hai un abbonamento, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile oggi per il PassSport di NowTV. Puoi abbonarti sfruttando lo sconto del 33% che ti fa risparmiare centinaia di euro a fine anno. Oltre a vedere tutte le partite della Champions League, hai accesso a tre partite di Serie A per ogni giornata, alla Premier League, ai migliori tornei di tennis al mondo, alla Formula 1 e anche al basket, con il campionato italiano, l’Eurolega e la NBA.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

Come vedere Villareal – Juventus in streaming gratis

Per la seconda giornata della Champions League 2025-2026 Amazon Prime Video ha optato per la partita tra Villareal e Juventus, un match sulla carta molto complicato per i bianconeri. La squadra spagnola ha iniziato la stagione con un ottimo ruolino di marcia, vincendo cinque delle sette partite disputate in Liga, mentre nel primo match di Champions League ha perso per 1-0 contro il Tottenham.

L’appuntamento è per mercoledì sera alle ore 21:00 in esclusiva su Prime Video. La partita è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma di Amazon. Se ancora non lo sei, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile oggi che ti permette di utilizzare il servizio gratuitamente per ben 30 giorni. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Oltre a vedere questa e la prossima partita di Champions League (con la Juventus sempre protagonista, questa volta sul campo del Real Madrid), hai accesso a tutta la libreria dei contenuti di Prime Video, compresi film e serie TV. Non perdere tempo e approfittane subito.

COME VEDERE VILLAREAL-JUVE IN STREAMING GRATIS