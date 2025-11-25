Come vedere la quinta giornata di Champions League in TV e streaming

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Con il 50% della partite giocate, il girone di Champions League entra nel suo momento più importante. Le ultime quattro giornate saranno decisive per la qualificazione al turno successivo e ci sono tantissime squadre che ancora possono giocarsi un posto tra le prime ventiquattro. Dopo quattro giornate le squadre a punteggio pieno sono solamente tre: Bayern Monaco, Arsenal (che per il momento non ha subito nessun gol) e Inter. Queste tre squadre hanno quasi un posto assicurato al prossimo turno e facendo un altro paio di punti possono essere tra le prime otto che vanno direttamente agli ottavi di finale.

I neroazzurri sono chiamati a confermare le ottime prestazioni in Champions League in casa dell’Atletico Madrid, in uno dei big match di questa quinta giornata. La squadra allenata da Chivu scenderà in campo mercoledì sera alle ore 21:00. Stesso orario in cui ci sarà il debutto su una panchina di Champions League per Palladino, nuovo allenatore dell’Atalanta. I bergamaschi saranno impegnati in un match molto importante sul campo dell’Eintracht Francoforte. Al momento l’Atalanta occupa la sedicesima posizione e un risultato positivo la porterebbe in alto. Discorso differente per Napoli e Juve. Le due squadre hanno mostrato grossi problemi in Europa e sono costrette a vincere. I bianconeri affrontano martedì sera il Bodø/Glimt, mentre il Napoli ospita in casa gli azeri del Qarabağ.

Diciassette delle diciotto partite di questo turno sono un’esclusiva Sky e NowTV. Puoi seguirle in TV e in streaming gratis sui canali satellitari, oppure utilizzando l’app di NowTV disponibile per il tuo televisore e per i dispositivi mobile. Se non sei abbonato, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV: con lo sconto di oggi risparmi centinaia di euro a fine anno. Atletico Madrid – Inter, invece, è un’esclusiva di Prime Video: puoi abbonarti gratis con la prova gratuita di 30 giorni. Hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma senza nessun obbligo di rinnovo. Approfittane subito cliccando sui link qui in basso.

Calendario e partite quinta giornata Champions League 2025-2026

Martedì 25 novembre 2025

Ajax – Benfica – ore 18:45 – Sky e NowTV

Galatasaray – Union Saint-Gilloise – ore 18:45 – Sky e NowTV

Borussia Dortmund – Villarreal – ore 21:00 – Sky e NowTV

Chelsea – Barcellona – ore 21:00 – Sky e NowTV

Bodø/Glimt – Juventus – ore 21:00 – Sky e NowTV

Manchester City – Leverkusen – ore 21:00 – Sky e NowTV

Marsiglia- Newcastle United – ore 21:00 – Sky e NowTV

Slavia Praga – Athletic Club – ore 21:00 – Sky e NowTV

Napoli – Qarabağ – ore 21:00 – Sky e NowTV

Mercoledì 26 novembre 2025

Copenhagen – Kairat Almaty – ore 18:45 – Sky e NowTV

Pafos – Monaco – ore 18:45 – Sky e NowTV

Arsenal – Bayern Monaco – ore 21:00 – Sky e NowTV

Atlletico Madrid – Inter – ore 21:00 – Prime Video

Eintracht Francoforte – Atalanta – ore 21:00 – Sky e NowTV

Liverpool – PSV Eindhoven- ore 21:00 – Sky e NowTV

Olympiacos – Real Madrid – ore 21:00 – Sky e NowTV

Paris Saint-Germain – Tottenham – ore 21:00 – Sky e NowTV

Sporting Lisbona – Club Brugge – ore 21:00 – Sky e NowTV

Come vedere la Champions League in TV e in streaming

Sky e NowTV sono le due piattaforme di riferimento per tutti gli appassionati della Champions League. Anche in questa quinta giornata trasmetteranno diciassette delle diciotto partite, tutte in esclusiva. Martedì sera potrai vedere i due match delle italiane, con la Juventus e il Napoli in campo alle ore 19:00 e alcuni dei big match di questo turno, come ad esempio Chelsea -Barcellona e Manchester City – Leverkusen. Mercoledì sera, invece, le esclusive riguardano la partita dell’Atalanta, Arsenal – Bayern Monaco (entrambe a punteggio pieno e favorite per la vittoria finale) e PSG – Tottenham.

Per chi non è abbonato, c’è l’offerta per il PassSport di NowTV. Abbonandoti oggi ottieni quattro mesi gratis in un anno e hai accesso a tutti i contenuti sportivi della piattaforma. Oltre alla Champions League, puoi vedere tre match per ogni giornata della Serie A, il meglio del basket italiano e internazionale, gli ultimi gran premi della Formula 1 e tantissimo altro, compresi i migliori tornei di tennis del 2026.

Come guardare in TV e diretta streaming Atletico Madrid – Inter

Una vittoria per continuare il percorso netto. L’Inter sfida l’Atletico Madrid nella quinta giornata di Champions League e come tutte le migliori partite del mercoledì sera è un’esclusiva di Amazon Prime Video. Potrai seguire il match in TV e in diretta streaming sull’app della piattaforma, ma è necessario essere abbonati. Se ancora non lo sei, non ti devi preoccupare. Oggi puoi iscriverti a Prime Video sfruttando la prova gratuita di 30 giorni che ti dà accesso a tutti i contenuti. Oltre alla Champions League, potrei vedere la NBA (nuova esclusiva di Prime Video) e tutti i film e le serie TV presenti sulla piattaforma, anche quelle esclusive. Non perdere questa super occasione e clicca qui sul link qui in basso. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

