Come vedere la prima giornata di Champions League in TV e streaming gratis

Scopri dove vedere in TV e in streaming la prima giornata della Champions League 2025-2026. Ecco quando giocano Napoli, Inter, Juventus e Atalanta.

Le vacanze sono terminate e ritorna anche il grande calcio europeo. E lo fa con la competizione più amata e seguita: la Champions League. Dopo la rivoluzione del format avvenuta lo scorso anno, tutti si sono abituati alla nuova manifestazione. Anche quest’anno, quindi, ci sarà un girone unico composto da 36 squadre e otto turni che decideranno la classifica finale. Le prime otto sono direttamente qualificate per gli ottavi, mentre dalla nona fino alla ventiquattresima si sfideranno in un turno di spareggio aggiuntivo per decidere le ultime otto qualificate ai turni a eliminazione diretta.

Le italiane impegnate in questo primo turno sono quattro: il Napoli campione d’Italia, l’Inter finalista lo scorso anno, l’Atalanta e la Juventus. Le italiane arrivano con grandi ambizioni: il Napoli e Conte vogliono dimostrare di poter vincere anche fuori dai confini nazionali; la nuova Inter di Chivu è tutta da scoprire, ma in Champions trova la sua dimensione; l’Atalanta di Juric può essere la mina vagante del girone di qualificazione e infine la Juventus che ha l’obbligo di arrivare almeno agli spareggi per gli ottavi.

La prima giornata durerà in via del tutto eccezionale tre giorni. Si comincia martedì 16 settembre e si conclude il 18 settembre. Ad aprire le danze sarà la Juve impegnata in casa contro l’ostico Borussia Dortmund, mercoledì sarà la volta di Inter e Atalanta, rispettivamente contro Ajax e PSG e infine il Napoli scenderà in campo giovedì contro il Manchester City, in uno dei big match di questa prima giornata. Altre partite da segnalare: Bayern Monaco – Chelsea e Liverpool – Atletico Madrid, entrambe mercoledì.

Come vedere la prima giornata di Champions League 2025-2026 in TV e streaming gratis? I diritti TV sono stati acquistati dal gruppo Sky (che comprende anche NowTV) e da Amazon Prime Video. Sulla piattaforma satellitare e sulla piattaforma on demand di NowTV verranno trasmesse 17 delle 18 partite di questa prima giornata di Champions League, mentre Ajax – Inter è un’esclusiva Prime Video.

Se non sei ancora abbonato, ci sono diverse promozioni per vedere tutte le partite della Champions. Il PassSport di NowTV è scontato del 33% e risparmi centinaia di euro a fine anno, mentre l’abbonamento a Prime Video è gratuito per i primi trenta giorni. Non perdere altro tempo e abbonati subito cliccando sui link qui in basso.

Calendario e partite della prima giornata di Champions League 2025-2026

Martedì 16 settembre 2025

Athletic Club – Arsenal – ore 18:45 – Sky e NowTV

PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise – ore 18:45 – Sky e NowTV

Juventus – Borussia Dortmund – ore 21:00 – Sky e NowTV

Real Madrid – Marsiglia- ore 21:00 – Sky e NowTV

Benfica – Qarabağ – ore 21:00 – Sky e NowTV

Tottenham – Villarreal – ore 21:00 – Sky e NowTV

Mercoledì 17 settembre 2025

Olympiacos – Pafos – ore 18:45 – Sky e NowTV

Slavia Praga – Bodø/Glimt – ore 18:45 – Sky e NowTV

Ajax – Inter – ore 21:00 – Amazon Prime Video

Bayern Monaco – Chelsea – ore 21:00 – Sky e NowTV

Liverpool – Atletico Madrid – ore 21:00 – Sky, NowTV e TV8

Paris Saint-Germain – Atalanta – ore 21:00 – Sky e NowTV

Giovedì 18 settembre 2025

Club Brugge – Monaco – ore 18:45 – Sky e NowTV

Copenaghen – Leverkusen – ore 18:45 – Sky e NowTV

Frankfurt – Galatasaray – ore 21:00 – Sky e NowTV

Manchester City – Napoli – ore 21:00 – Sky e NowTV

Newcastle United – Barcellona – ore 21:00 – Sky e NowTV

Sporting CP – Kairat Almaty – ore 21:00 – Sky e NowTV

Come vedere la Champions League in TV e streaming

Sky e NowTV sono la “casa” della Champions League. Le due piattaforme trasmetteranno la gran parte delle partite di questa stagione di Champions League sui propri canali, assicurando una copertura completa con ampi pre e post partita e approfondimenti settimanali.

Per questa prima giornata di Champions League, le partite da segnare con il cerchio rosso sono tutte quelle delle italiane anche qualche scontro tra i top team europei.

Partiamo da martedì 16 marzo con la Juventus impegnata alle ore 21:00 in casa contro il Borussia Dortmund. Le due squadre si sono già affrontate questa estate in amichevole con una vittoria convincente dei bianconeri. Martedì c’è anche il debutto europeo del Real Madrid che ospita in casa il Marsiglia di De Zerbi, mentre l’Arsenal volerà in Spagna per affrontare l’Athletic Club.

Mercoledì debutta in Europa anche l’Atalanta ed è subito una partita difficilissima. Gli uomini di Juric giocheranno in Francia contro il PSG di Luis Enrique, campione in carica e tra le favorite anche di questa edizione. Molto interessante da seguire anche Bayern Monaco – Chelsea e Liverpool – Atletico Madrid, partita che verrà trasmessa anche in diretta TV su TV 8, canale gratuito del digitale terrestre.

Eccezionalmente per questa prima giornata di Champions League 2025-2026 si gioca anche di giovedì, giorno solitamente riservato a Europa League e Conference League. E il big match del giovedì riguarda proprio un’italiana: Manchester City – Napoli. La squadra allenata da Guardiola ha speso centinaia di milioni di euro per rinforzarsi, ma i Campioni d’Italia guidati da Antonio Conte non sono stati da meno. Sarà una partita che assicurerà sicuramente grande spettacolo. Da seguire anche il debutto europeo del Barcellona che se la vedrà in trasferta contro il Newcastle.

Come vedere la prima giornata di Champions? Se sei abbonato a Sky ti basta posizionarti su uno dei canali dedicato allo sport e al calcio e scegliere la partita che vuoi seguire (disponibile anche la Diretta Gol). Lo stesso vale per NowTV: ti basta aprire l’app dallo smart TV e scegliere il canale che preferisci. Puoi anche seguire la Champions League in diretta streaming utilizzando l’app di SkyGo oppure di NowTV. Tutto molto semplice e veloce. Se non sei ancora abbonato, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV. Abbonandoti oggi risparmi il 33% sul costo mensile e in un anno risparmi centinaia di euro. Oltre alla Champions League, hai accesso a tutti i programmi sportivi di NowTV, tra cui la Seria A (tre partite per ogni giornata), Europa League, Conference League, Formula 1, MotoGP, il grande basket con la Serie A italiana, l’Eurolega e la NBA, i migliori tornei di tennis al mondo e tantissimo altro. Abbonati subito e comincia a vedere la Champions League.

Come vedere in TV e streaming gratis Ajax – Inter

Anche per questa stagione di Champions League, Amazon Prime Video ha l’esclusiva sulla migliore partita del mercoledì sera. E per questa prima giornata la piattaforma di streaming ha scelto Ajax – Inter. Per i neroazzurri arrivati lo scorso anno in finale contro il PSG si tratta del debutto europeo sotto la guida del nuovo allenatore Cristian Chivu. Un match sulla carta molto interessante: l’Ajax è sempre un avversario ostico, soprattutto tra le mura amiche. I neroazzurri, invece, devono mostrare di aver fatto progressi dopo un inizio di stagione un po’ complicato.

Il match è un’esclusiva di Prime Video e hai la possibilità di vederlo in TV e in streaming gratis. Infatti, per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma c’è una prova gratuita di ben 30 giorni che ti dà accesso a tutti i contenuti di Prime Video, compresi film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli. Oltre a potere vedere gratis anche la partita della seconda giornata di Champions League 2025-2026. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. L’app di Prime Video è disponibile per qualsiasi dispositivo tech: smart TV, smartphone, tablet e computer. Non perdere tempo e approfitta della promo per vedere Prime Video gratis per 30 giorni.

