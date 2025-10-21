Libero
STREAMING E SERIE TV

Come vedere la terza giornata di Champions League in TV e streaming gratis

Scopri come vedere le partite della terza giornata di Champions League in TV e in streaming gratis sul TV, smartphone, PC e tablet.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Sorteggi Champions League ©lutsenko/123RF.COM

Dopo le prime due giornate, comincia a delinearsi la classifica della Champions League 2025-2026. Il nuovo format entrato in funzione lo scorso anno rende ogni partita fondamentale per qualificarsi ai turni a scontro diretto che porteranno poi alla finale di maggio. Queste prime due partite hanno riservato qualche sorpresa, come ad esempio gli azeri del Qarabag a punteggio pieno e in testa alla classifica, ma soprattutto tante conferme. In testa a punteggio pieno ci sono alcune delle squadre favorite per la vittoria finale, come il Bayern Monaco, i campioni uscenti del PSG, i vicecampioni dell’Inter, l’Arsenal e il Real Madrid.

Il terzo turno ci riserva grandi partite, e alcune coinvolgono anche le italiane. Le prime due a scendere in campo sono Inter e Napoli, entrambe impegnate in trasferta martedì alle ore 21:00. I neroazzurri hanno sulla carta uno dei match più semplici, affrontando i belgi dell’Union Saint-Gilloise, mentre il Napoli ha una partita molto ostica contro il PSV Eindhoven. Mercoledì è la volta dell’Atalanta, che ospiterà in casa lo Slavia Praga, mentre la Juventus è impegnata allo stadio Santiago Bernabeu nel big match del terzo turno contro il Real Madrid. I bianconeri sono reduci da due pareggi nelle prime due giornate e hanno bisogno di punti per non sprofondare in classifica, ma affrontano una delle squadre più in forma del momento.

Anche questa terza giornata di Champions League è un’esclusiva Sky/Now TV e Amazon Prime Video. Sulla piattaforma satellitare e sul servizio OTT verranno trasmesse diciassette delle diciotto partite di questo turno, mentre Prime Video avrà l’esclusiva di Real Madrid -Juventus. Se non siete ancora abbonati, potete approfittare dell’ottima promo disponibile oggi per sia per NowTV sia per Amazon Prime Video. Puoi abbonarti a NowTV approfittando dello sconto del 33% disponibile sul costo mensile, mentre puoi iscriverti gratis a Prime Video per trenta giorni senza obbligo di rinnovo. Approfitta delle due promo cliccando sul link qui in basso.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

COME VEDERE REAL MADRID -JUVE IN STREAMING GRATIS

Calendario e partite della terza giornata di Champions League

Martedì 21 ottobre 2025
Barcellona – Olympiacos – ore 18:45 – Sky e NowTV
Kairat Almaty – Pafos – ore 18:45 – Sky e NowTV
Arsenal – Atlético de Madrid – ore 21:00 – Sky e NowTV
Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain – ore 21:00 – Sky e NowTV
Copenhagen – Borussia Dortmund – ore 21:00 – Sky e NowTV
Newcastle United – Benfica – ore 21:00 – Sky e NowTV
PSV Eindhoven – Napoli – ore 21:00 – Sky e NowTV
Union Saint-Gilloise – Inter – ore 21:00 – Sky e NowTV
Villarreal – Manchester City – ore 21:00 – Sky e NowTV

Mercoledì 22 ottobre 2025
Athletic Club – Qarabağ – ore 18:45 – Sky e NowTV
Galatasaray – Bodø/Glimt – ore 18:45 – Sky e NowTV
Monaco – Tottenham – ore 21:00 – Sky e NowTV
Atalanta – Slavia Praga – ore 21:00 – Sky e NowTV
Chelsea – Ajax – ore 21:00 – Sky e NowTV
Eintracht Francoforte – Liverpool – ore 21:00 – Sky e NowTV
Bayern Monaco – Club Brugge – ore 21:00 – Sky e NowTV
Real Madrid – Juventus – ore 21:00 – Amazon Prime Video
Sporting Lisbona – Marsiglia- ore 21:00 – Sky e NowTV

Come vedere la Champions League in TV e in streaming

Saranno due giorni all’insegna delle grandi partite europee. Da martedì 21 ottobre su Sky e NowTV potrai vedere ben 17 partite, tra cui la la maggior parte dei big match e delle partite delle italiane. Martedì è il turno del Napoli e dell’Inter, entrambe impegnate fuori casa alle ore 21:00, mentre mercoledì potrai vedere in esclusiva Atalanta – Slavia Praga, sempre dalle ore 21:00. Sky e NowTV hanno anche l’esclusiva su alcune delle più belle partite di questo terzo turno di Champions League: Arsenal – Atletico Madrid, Bayer Leverkusen – PSG e Chelsea – Ajax.

Le diciassette partite sono disponibili per tutti gli abbonati a Sky oppure a NowTV. Chi è abbonato alla piattaforma satellitare può seguirle comodamente dal televisore, oppure in diretta streaming utilizzando l’app di SkyGo. Se, invece, hai l’abbonamento a NowTV ti basta utilizzare l’omonima app disponibile sua per lo smart TV, sia per smartphone, tablet e computer.

Se non sei ancora abbonato, puoi utilizzare l’ottima promo disponibile per il Pass Sport di NowTV. Grazie allo sconto del 33% disponibile oggi, risparmi centinaia di euro sull’abbonamento annuale. Oltre a vedere la Champions League, hai accesso a tutte le partite dell’Europa League e della Conference League, a tre match di Serie A per ogni giornata, alla Formula 1, alla MotoGP, al meglio del basket nazionale e internazionale, con la NBA che è appena ricominciata e ai migliori tornei di tennis del mondo. Non farti sfuggire questa super occasione.

ABBONATI A NOWTV CON LO SCONTO DEL 33%

Come guardare in streaming gratis Real Madrid – Juventus

Anche in questa terza giornata della Champions League 2025-2026 Amazon Prime Video ha l’esclusiva sulla miglior partita delle italiane del mercoledì sera. E la piattaforma di streaming ha optato per Real Madrid – Juventus, sicuramente la partita più affascinate e ricca di storia di questo terzo turno.

Il match è disponibile per tutti gli abbonati a Prime o a Prime Video e la puoi vedere da qualsiasi dispositivo tecnologico: smart TV, smartphone, tablet, computer e anche console. Per guardare Real Madrid – Juventus in TV e in streaming basta avere l’app di Prime Video installata sul proprio dispositivo. Se ancora non sei abbonato, hai la possibilità di seguire il match gratis. Infatti, per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma c’è la prova gratuita di 30 giorni che dà accesso a tutti i contenuti di Prime Video, compresa la Champions League, ma anche film, serie TV e documentari. Non perdere tempo e approfittane ora cliccando sul link qui in basso.

COME VEDERE REAL MADRID -JUVE IN STREAMING GRATIS

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963