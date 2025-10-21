Come vedere la terza giornata di Champions League in TV e streaming gratis

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Dopo le prime due giornate, comincia a delinearsi la classifica della Champions League 2025-2026. Il nuovo format entrato in funzione lo scorso anno rende ogni partita fondamentale per qualificarsi ai turni a scontro diretto che porteranno poi alla finale di maggio. Queste prime due partite hanno riservato qualche sorpresa, come ad esempio gli azeri del Qarabag a punteggio pieno e in testa alla classifica, ma soprattutto tante conferme. In testa a punteggio pieno ci sono alcune delle squadre favorite per la vittoria finale, come il Bayern Monaco, i campioni uscenti del PSG, i vicecampioni dell’Inter, l’Arsenal e il Real Madrid.

Il terzo turno ci riserva grandi partite, e alcune coinvolgono anche le italiane. Le prime due a scendere in campo sono Inter e Napoli, entrambe impegnate in trasferta martedì alle ore 21:00. I neroazzurri hanno sulla carta uno dei match più semplici, affrontando i belgi dell’Union Saint-Gilloise, mentre il Napoli ha una partita molto ostica contro il PSV Eindhoven. Mercoledì è la volta dell’Atalanta, che ospiterà in casa lo Slavia Praga, mentre la Juventus è impegnata allo stadio Santiago Bernabeu nel big match del terzo turno contro il Real Madrid. I bianconeri sono reduci da due pareggi nelle prime due giornate e hanno bisogno di punti per non sprofondare in classifica, ma affrontano una delle squadre più in forma del momento.

Anche questa terza giornata di Champions League è un’esclusiva Sky/Now TV e Amazon Prime Video. Sulla piattaforma satellitare e sul servizio OTT verranno trasmesse diciassette delle diciotto partite di questo turno, mentre Prime Video avrà l’esclusiva di Real Madrid -Juventus. Se non siete ancora abbonati, potete approfittare dell’ottima promo disponibile oggi per sia per NowTV sia per Amazon Prime Video. Puoi abbonarti a NowTV approfittando dello sconto del 33% disponibile sul costo mensile, mentre puoi iscriverti gratis a Prime Video per trenta giorni senza obbligo di rinnovo. Approfitta delle due promo cliccando sul link qui in basso.

Calendario e partite della terza giornata di Champions League

Martedì 21 ottobre 2025

Barcellona – Olympiacos – ore 18:45 – Sky e NowTV

Kairat Almaty – Pafos – ore 18:45 – Sky e NowTV

Arsenal – Atlético de Madrid – ore 21:00 – Sky e NowTV

Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain – ore 21:00 – Sky e NowTV

Copenhagen – Borussia Dortmund – ore 21:00 – Sky e NowTV

Newcastle United – Benfica – ore 21:00 – Sky e NowTV

PSV Eindhoven – Napoli – ore 21:00 – Sky e NowTV

Union Saint-Gilloise – Inter – ore 21:00 – Sky e NowTV

Villarreal – Manchester City – ore 21:00 – Sky e NowTV

Mercoledì 22 ottobre 2025

Athletic Club – Qarabağ – ore 18:45 – Sky e NowTV

Galatasaray – Bodø/Glimt – ore 18:45 – Sky e NowTV

Monaco – Tottenham – ore 21:00 – Sky e NowTV

Atalanta – Slavia Praga – ore 21:00 – Sky e NowTV

Chelsea – Ajax – ore 21:00 – Sky e NowTV

Eintracht Francoforte – Liverpool – ore 21:00 – Sky e NowTV

Bayern Monaco – Club Brugge – ore 21:00 – Sky e NowTV

Real Madrid – Juventus – ore 21:00 – Amazon Prime Video

Sporting Lisbona – Marsiglia- ore 21:00 – Sky e NowTV

Come vedere la Champions League in TV e in streaming

Saranno due giorni all’insegna delle grandi partite europee. Da martedì 21 ottobre su Sky e NowTV potrai vedere ben 17 partite, tra cui la la maggior parte dei big match e delle partite delle italiane. Martedì è il turno del Napoli e dell’Inter, entrambe impegnate fuori casa alle ore 21:00, mentre mercoledì potrai vedere in esclusiva Atalanta – Slavia Praga, sempre dalle ore 21:00. Sky e NowTV hanno anche l’esclusiva su alcune delle più belle partite di questo terzo turno di Champions League: Arsenal – Atletico Madrid, Bayer Leverkusen – PSG e Chelsea – Ajax.

Le diciassette partite sono disponibili per tutti gli abbonati a Sky oppure a NowTV. Chi è abbonato alla piattaforma satellitare può seguirle comodamente dal televisore, oppure in diretta streaming utilizzando l’app di SkyGo. Se, invece, hai l’abbonamento a NowTV ti basta utilizzare l’omonima app disponibile sua per lo smart TV, sia per smartphone, tablet e computer.

Se non sei ancora abbonato, puoi utilizzare l’ottima promo disponibile per il Pass Sport di NowTV. Grazie allo sconto del 33% disponibile oggi, risparmi centinaia di euro sull’abbonamento annuale. Oltre a vedere la Champions League, hai accesso a tutte le partite dell’Europa League e della Conference League, a tre match di Serie A per ogni giornata, alla Formula 1, alla MotoGP, al meglio del basket nazionale e internazionale, con la NBA che è appena ricominciata e ai migliori tornei di tennis del mondo. Non farti sfuggire questa super occasione.

Come guardare in streaming gratis Real Madrid – Juventus

Anche in questa terza giornata della Champions League 2025-2026 Amazon Prime Video ha l’esclusiva sulla miglior partita delle italiane del mercoledì sera. E la piattaforma di streaming ha optato per Real Madrid – Juventus, sicuramente la partita più affascinate e ricca di storia di questo terzo turno.

Il match è disponibile per tutti gli abbonati a Prime o a Prime Video e la puoi vedere da qualsiasi dispositivo tecnologico: smart TV, smartphone, tablet, computer e anche console. Per guardare Real Madrid – Juventus in TV e in streaming basta avere l’app di Prime Video installata sul proprio dispositivo. Se ancora non sei abbonato, hai la possibilità di seguire il match gratis. Infatti, per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma c’è la prova gratuita di 30 giorni che dà accesso a tutti i contenuti di Prime Video, compresa la Champions League, ma anche film, serie TV e documentari. Non perdere tempo e approfittane ora cliccando sul link qui in basso.

