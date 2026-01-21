Come vedere in streaming gratis Juventus - Benfica

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Partita da dentro e fuori per la Juventus. Oggi i bianconeri scendono in campo contro il Benfica in un match valevole per la settima giornata di Champions League. Una partita che vale tantissimo per entrambe le squadre. La Juventus occupa il diciassettesimo posto in classifica e ha bisogno di almeno un’altra vittoria per essere quasi certa di qualificarsi agli spareggi per gli ottavi di finale, mentre il Benfica occupa la venticinquesima posizione e al momento sarebbe fuori dai turni successivi. Un match che vede anche affrontarsi due grandissimi allenatori, entrati entrambi a stagione in corso: Spalletti e Mourinho. Le squadre arrivano a questo match anche in una situazione completamente differenti: i bianconeri con una sconfitta contro il Cagliari, mentre il Benfica ha vinto per 2-0 contro il Rio Ave.

Come tutti i migliori match del mercoledì sera che riguardano le italiane, anche Juventus – Benfica è un’esclusiva di Prime Video ed è accessibile a tutti gli abbonati. Se ancora non sei abbonato, puoi sfruttare la prova gratuita di trenta giorni disponibile per tutti i nuovi iscritti, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma video, compresi film, serie TV e documentari.

A che ora giocano Juventus – Benfica

Il calcio d’inizio di Juventus – Benfica è fissato alle ore 21:00 di oggi. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Come vedere in TV Juventus – Benfica

Per un grande serata di Champions League c’è bisogno di mettersi comodi e gustarsi il match sul televisore di casa. Per guardare Juventus – Benfica in TV bisogna essere abbonati a Prime Video e avere installata l’applicazione della piattaforma sul proprio smart TV. Nel caso in cui il televisore ha qualche anno sulle spalle, è possibile collegare un dispositivo come il Fire TV Stick che lo rende immediatamente smart.

Per seguire Juventus – Benfica in TV basta lanciare l’app sullo smart TV, inserire le proprie credenziali e selezionare il banner dedicato al match. Nel giro di qualche secondo partirà la diretta della partita. Appuntamento dalle ore 19:30 con lo studio pre-partita condotto da Giulia Mizzoni con Claudio Marchisio, Fernando Llorente, Julio Cesar e Cristiana Girelli. La telecronaca è affidata al duo Piccinini-Ambrosini. Se non sei ancora abbonato, puoi utilizzare la prova gratuita di trenta giorni disponibile per tutti i nuovi iscritti.

Come guardare in streaming gratis Juventus – Benfica

Se non puoi essere in casa, non devi disperarti, puoi vedere Juventus – Benfica in streaming gratis utilizzando l’app di Amazon Prime Video disponibile per qualsiasi dispositivo. Seguire il match è molto semplice: basta lanciare l’applicazione, inserire le credenziali e cliccare sul banner dedicato alla partita. Nel giro di qualche secondo partirà la diretta streaming del match.

Per chi non è ancora abbonato a Prime Video, è disponibile una promo da cogliere al volo. Tutti i nuovi iscritti hanno diritto alla prova gratuita di trenta giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Con l’abbonamento gratuito a Prime Video hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma, a partire dai film e dalle serie TV in esclusiva, documentari e programmi per i più piccoli. Inoltre, da quest’anno Prime Video trasmette anche alcune partite della NBA. Con l’abbonamento gratuito di trenta giorni hai accesso anche alle prossime partite della Champions League: non perdere questa occasione.

