Come vedere la settima giornata di Champions League 2025-2026

Scopri tutti match delle italiane nella settima giornata di Champions League. Ecco dove vedere in TV e in streaming le partite di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta.

Dopo la lunga pausa natalizia torna la Champions League. E lo fa con la settima e penultima giornata del girone unico di qualificazione. La situazione per le italiane è ancora in bilico: l’Atalanta, una delle sorprese di questa prima parte della stagione europea, è quinta in classifica e ha due match sulla carta abbastanza abbordabili. Può qualificarsi tra le prime otto e andare direttamente agli ottavi. L’Inter è sesta, ma nelle ultime due giornate ha match sulla carte molto complicati, a partire dall’Arsenal con cui giocherà in questa settima giornata. A metà classifica, invece, ci sono Juventus (diciassettesima) e Napoli (ventitreesimo), entrambe in lotta per un posto per lo spareggio per qualificarsi agli ottavi di finale.

Saranno match molto interessanti e sulla carta anche molto duri e che potrete vedere in TV in esclusiva su Sky/NowTV e su Prime Video. La piattaforma satellitare ha l’esclusiva su diciassette dei diciotto match, mentre Juventus – Benfica verrà trasmessa dalla piattaforma video di Amazon. Se ancora non sei abbonato a queste piattaforme ci sono offerte molto interessanti. Ad esempio, puoi abbonarti al PassSport di NowTV sfruttando lo sconto del 33% che ti permette di risparmiare centinaia di euro in un anno. Invece, per Amazon Prime Video puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni che ti dà accesso a tutti i contenuti della piattaforma. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento. Non perdere queste due ottime occasioni.

Calendario e partite della settimana giornata di Champions League

Martedì 20 gennaio 2025
Kairat Almaty – Club Brugge – ore 16:30 – Sky e NowTV
Bodø/Glimt – Manchester City – ore 18:45 – Sky e NowTV
Copenaghen – Napoli – ore 21:00 – Sky e NowTV
Inter – Arsenal – ore 21:00 – Sky e NowTV
Olympiacos – Leverkusen – ore 21:00 – Sky e NowTV
Real Madrid – Monaco – ore 21:00 – Sky e NowTV
Sporting Lisbona – Paris Saint-Germain – ore 21:00 – Sky e NowTV
Tottenham – Borussia Dortmund – ore 21:00 – Sky e NowTV
Villarreal – Ajax – ore 21:00 – Sky e NowTV

Mercoledì 21 gennaio 2025
Galatasaray – Atletico di Madrid – ore 18:45 – Sky e NowTV
Qarabağ – Eintracht Francoforte- ore 18:45 – Sky e NowTV
Atalanta – Athletic di Bilbao – ore 21:00 – Sky e NowTV
Chelsea – Pafos – ore 21:00 – Sky e NowTV
Bayern Monaco – Union Saint-Gilloise – ore 21:00 – Sky e NowTV
Juventus – Benfica – ore 21:00 – Amazon Prime Video
Newcastle United – PSV Eindhoven – ore 21:00 – Sky e NowTV
Marsiglia – Liverpool – ore 21:00 – Sky e NowTV
Slavia Praga – Barcellona – ore 21:00 – Sky e NowTV

Come vedere le partite di Champions in TV e streaming

Sky e NowTV sono le due piattaforme di riferimento per tutti gli amanti del calcio europeo. Puoi vedere i diciassette match di questa giornata sul tuo televisore con l’abbonamento a Sky (satellitare) oppure a NowTV (on demand) e per entrambi i servizi hai anche la possibilità di seguire i match in streaming utilizzando l’app di SkyGo oppure di NowTV disponibili per tutti i dispositivi mobile, dallo smartphone al PC portatile.

Gli appuntamenti in TV per vedere le partite delle italiane sono per martedì alle ore 21:00 con Copenaghen – Napoli e con Inter – Arsenal, mentre mercoledì alle ore 21:00 l’Atalanta affronterà l’Atletico di Bilbao.

Se ancora non sei abbonato a nessuna piattaforma, puoi approfittare della promo disponibile per il PassSport di NowTV. Oggi è disponibile con uno sconto del 33% e paghi solamente 8 mesi su 12. Hai accesso a tantissimi contenuti sportivi: 3 partite per ogni giornata della Serie A, il meglio del calcio internazionale, i migliori tornei di tennis al mondo, la Formula 1, la MotoGP, la Serie A di basket, l’Eurolega, la NBA e tantissimo altro. Non perdere questa opportunità.

Come vedere Juventus – Benfica in streaming gratis

Partita fondamentale per i bianconeri. A soli due giornate dal temine, la Juventus occupa la diciassettesima posizione con nove punti e ha bisogno di almeno un’altra vittoria per assicurarsi un posto tra le prime ventiquattro e affrontare lo spareggio per la qualificazione agli ottavi di finale. Nella settimana giornata della Champions League 2025-2026 affronta il Benfica allenato da José Mourinho, venticinquesimo in classifica, reduce da due vittorie consecutive e alla ricerca di punti importanti per il passaggio al turno successivo.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera che riguardano le squadre italiane, anche Juventus – Benfica è un’esclusiva di Prime Video ed è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma. Se ancora non sei iscritto, puoi sfruttare la prova gratuita di trenta giorni senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Oltre alla Champions League, hai accesso a tutti gli altri contenuti della piattaforma, dai film e dalle serie TV in esclusiva, fino ai documentari e anche alle partite della NBA, nuova esclusiva di Prime Video.

